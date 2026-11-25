Eva González vuelve a presumir de amor. Después de varias semanas sin dejarse ver en público junto a su pareja, Nacho Llanos, la presentadora ha reaparecido de lo más acaramelada con el empresario durante un encuentro con amigos en Sevilla. Una cita que ha servido para despejar cualquier duda sobre el estado de su relación y demostrar que su historia de amor continúa viento en popa. Abrazos, besos, arrumacos y numerosas muestras de cariño han protagonizado este encuentro, en el que ambos se han mostrado especialmente cómplices y sonrientes, ajenos a las miradas indiscretas.

Tal y como ha publicado este miércoles la revista Diez Minutos, la pareja ha disfrutado hace unos días de un relajado aperitivo en una terraza de la capital hispalense. Acompañados por un grupo de amigos, Eva González y Nacho Llanos han compartido confidencias, risas y brindis, aunque también han encontrado tiempo para dedicarse constantes gestos de cariño. Una estampa que confirma que entre ellos sigue existiendo una gran sintonía y que los rumores de distanciamiento que surgieron durante los últimos meses no parecen haber hecho mella en su relación.

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Y es que hacía tiempo que no veíamos a la presentadora y al empresario compartir un plan juntos en público. Después de la cita invernal que protagonizaron el pasado mes de febrero y de los planes que disfrutaron durante la Semana Santa, la ausencia de imágenes de ambos durante las vacaciones de verano hizo saltar las alarmas sobre una posible crisis sentimental. Sin embargo, esta nueva aparición pública demuestra que siguen compartiendo momentos y que su relación continúa adelante, aunque prefieren vivirla lejos del foco mediático.

Eva González, que cumplió 46 años el pasado 5 de noviembre, y Nacho Llanos, de 36, llevan cerca de dos años juntos, aunque su romance no trascendió públicamente hasta octubre de 2025. Fue entonces cuando comenzaron a conocerse los primeros detalles de esta historia de amor. En aquel momento, la sevillana no escondió su felicidad y reconoció estar «muy contenta» cuando fue preguntada por su nueva ilusión. Desde entonces, ambos han apostado por la discreción, evitando convertir su noviazgo en un asunto habitual de sus apariciones públicas.

Dos agendas complicadas y una relación que sigue adelante

Uno de los principales retos de la pareja es compaginar sus respectivos compromisos profesionales. Mientras Nacho Llanos trabaja en Sevilla como directivo de un hotel de la cadena Eurostars, Eva González tiene que desplazarse habitualmente hasta Madrid para cumplir con sus obligaciones televisivas. La presentadora continúa al frente de las grabaciones de La Voz, uno de los formatos más destacados de Antena 3, que exige que pase buena parte de la semana en la capital.

A pesar de esta distancia, ambos han encontrado la fórmula para mantener viva su relación. Según publica la revista, el empresario suele trasladarse durante los fines de semana hasta Mairena del Alcor, localidad sevillana en la que reside Eva junto a su hijo, Cayetano, de ocho años. De esta manera, aprovechan los días en los que sus agendas se lo permiten para compartir tiempo juntos y disfrutar de planes alejados de sus respectivas responsabilidades laborales.

Esta relación supone, además, el primer noviazgo que se le conoce a la presentadora desde su separación de Cayetano Rivera, en 2022. La pareja, que contrajo matrimonio en 2015, puso fin a su historia de amor después de siete años y de haber formado una familia con el nacimiento de su hijo en 2018. Desde entonces, Eva ha mantenido una actitud especialmente discreta respecto a su vida sentimental, centrando buena parte de sus esfuerzos en su carrera profesional y en la crianza del pequeño.