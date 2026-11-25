El Año Nuevo suele traer consigo muchos propósitos y numerosos cambios. Uno de los más comunes, dar la bienvenida al año con un aspecto completamente renovado. Esta vez, vamos a apostar por el rubio, como también lo han hecho Penélope Cruz en su película The Invite o Nina Dobrev antes de preanunciar que volvía a juntarse con su antiguo compañero de reparto en Crónicas Vampíricas. Por no hablar del rubio platino que ha vuelto a revivir una imagen nostálgica en Miley Cyrus. Son muchas las apuestas y muchos los estilos que han reaparecido y, si te lo quieres hacer, ten en cuenta que hay un rubio perfecto para ti. Para encontrarlo, hemos hablado con Oriol Barberà, peluquero, estilista y fundador del Salon NU de Barcelona.

Antes de comenzar con el cambio, hay una cosa que debes saber: hay muchos rubios y cada uno es muy diferente; por tanto, hay muchas posibilidades de ajustar el tono que más te favorezca. Oriol destaca la diferencia entre todos ellos en los pigmentos que predominan en el color. «Los rubios fríos tienen reflejos ceniza, perlados o ligeramente plateados; los cálidos incorporan matices dorados, miel o cobrizos, mientras que los neutros combinan ambos para conseguir un resultado más equilibrado».

Siguiendo esta lógica, clasifica el platino como un rubio muy claro, luminoso y generalmente frío; el beige es más suave y natural, con un equilibrio entre frío y cálido; el ceniza neutraliza los reflejos amarillos y anaranjados; el miel aporta profundidad y calidez. Mientras que, finalmente, el dorado proporciona una luminosidad más cálida y brillante.

La piel es lo que importa

Puede que tengas en mente un color u otro de los mencionados, pero en última instancia, tu tono y subtono de piel será lo que dicte el color que más te va a favorecer. Porque la clave está en buscar una armonía entre ambos para que el rubio ilumine el rostro y no le reste naturalidad, destaca el experto.

En pieles claras, Oriol destaca que funcionan muy bien los rubios beige, champagne o platino, dependiendo del subtono. Por su parte, «las pieles medias admiten una gran variedad, especialmente los rubios miel, dorados y beige». En las pieles oliva, «recomiendo trabajar con rubios beige, arena o caramelo, evitando en ocasiones los tonos excesivamente amarillos». Para las pieles oscuras, el peluquero destaca: «Los rubios caramelo, miel y dorados crean contrastes muy favorecedores y aportan mucha luminosidad».

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No obstante, un punto que destaca el experto es que no hay reglas absolutas. La única norma es «evitar contrastes demasiado bruscos que puedan endurecer las facciones o apagar el rostro». Por ejemplo, un rubio excesivamente ceniza sobre una piel muy cálida puede generar un efecto apagado, mientras que un dorado demasiado intenso sobre una piel muy rosada puede acentuar las rojeces.