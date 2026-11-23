Volver a casa con la misma textura con la que saliste por la mañana es una misión casi imposible durante los meses de invierno. ¿La causa? El encrespamiento y la forma en que transforma la melena a lo largo del día. Lo peor es que no hay pelo que parezca capaz de hacer frente a esta naturaleza, porque tanto si tienes el pelo corto como una larga melena, el resultado es el mismo: un volumen innecesario y un efecto frizz con voluntad de perdurar los meses más fríos. Ahora el reto reside en encontrar cómo domar tu melena; conseguir tratamientos que actúen de forma eficaz y que vayan más allá de los efectos momentáneos de un producto capilar.

Porque hay melenas para las que no hay espray antiescrupamiento ni remedio aparente que sea capaz de domarlas. Una solución que sí que parece factible es la biopolimerización capilar, un tratamiento que cuida, nutre y protege el cabello, a la par que hace frente al encrespamiento. Para saber más sobre las propiedades y las indicaciones de la biopolimerización capilar, hemos hablado con el equipo de BMAG, firma cosmética capilar perteneciente a la compañía farmacéutica Farmabioper, que cuenta entre su catálogo con este tratamiento.

¿Qué es la biopolimerización capilar?

La biopolimerización capilar es un tratamiento destinado a regenerar el cabello desde el mismo interior del cuero cabelludo. Tiene una ventaja: utiliza productos completamente naturales, lo que facilita que este tratamiento sea accesible a todas las personas, incluidas aquellas con cierta tendencia reactiva a determinados componentes. No es lo mismo que un alisado y esta es una diferencia crucial que subraya Roger Nebot, fundador y CEO de la firma capilar BMAG.

De hecho, este tratamiento se diferencia de los alisados y tratamientos tradicionales contra el encrespamiento (como la keratina tradicional o los alisados con formol) «principalmente en su mecanismo de acción y su composición. La biopolimerización no rompe los enlaces internos del cabello y usa polímeros naturales, proteínas vegetales y aminoácidos que envuelven y sellan la cutícula mientras regeneran el cabello desde el interior, devolviéndole elasticidad y salud en lugar de solo recubrirlo».

Con lo que consigue, no solo mejorar el aspecto, textura y manejabilidad de nuestro pelo, tiene múltiples funciones y beneficios según el propósito, desde alisar y reducir el volumen a definir los rizos o favorecer la fibra capilar, formada sobre todo por queratina, en ocasiones deteriorada por la decoloración, la fricción, los procesos químicos y el uso de secadores y planchas.

Si hablamos específicamente del encrespamiento, este tratamiento también actúa ayudando a la melena a luchar contra la humedad. Desde BMAG nos explican que «los biopolímeros rellenan la porosidad de la fibra y cierran la cutícula, lo que evita que el cabello absorba la humedad ambiental y se expanda. Al tiempo, introduce activos que devuelven al pelo su elasticidad, brillo y resistencia, sobre todo melenas que han sido castigadas por las decoloraciones y la deshidratación».

¿A qué tipo de cabellos ayuda más?

Una de las ventajas de que este tratamiento emplee ingredientes naturales es que es apto para todo tipo de cabellos. Pero esto no quiere decir que en todos actúe por igual. Siguiendo la recomendación de Roger Nebot, «se recomienda en aquellos más rebeldes y con mucho frizz, a melenas con mucho volumen, a pelos opacos y dañados químicamente, también a los rubios y decolorados, con mechas y a las melenas onduladas y rizadas que busquen una mayor definición».

También hay una tipología de cabello que se enriquece más de la duración de los resultados de este tratamiento. En este sentido, el experto añade que la biopolimerización capilar es más duradera en cabellos ondulados, ligeramente rizados o con grosor medio, «donde la estructura capilar retiene mejor los polímeros y la proteína sin el peso o la tracción extrema que sufren los rizos muy cerrados o el desgaste por decoloraciones extremas». Por el contrario, añade que «no se aconseja en cabellos muy finos, extremadamente decolorados o con inflamación del cuero cabelludo».