Alex Sestelo, peluquero de la ‘jet set’ señala el pelo de Victoria Beckham como referente: «No tocaría prácticamente nada»

La llegada del otoño también trae consigo las ganas de renovar el cabello y, aunque las tendencias cambian cada temporada, este año parece que la peluquería apuesta más por la naturalidad que por los cambios radicales. Alex Sestelo, experto en cabello, analiza cuáles serán los cortes, longitudes, flequillos y colores que dominarán los próximos meses y pone el foco en una idea clara: el pelo debe adaptarse a quien lo lleva. Las famosas también sirven como inspiración para entender hacia dónde se dirige la temporada. Tamara Falcó representa, para él, esa elegancia natural que gana terreno, mientras que Penélope Cruz podría actualizar su imagen con un cambio sutil y Zendaya sería la candidata perfecta para atreverse con una transformación mucho más radical.

La media melena se convierte en el corte estrella

Si hay una longitud que promete imponerse durante los meses de frío, esa es la media melena. Frente a los cortes extremadamente marcados o a las melenas XXL sin estructura, la temporada apuesta por un cabello con movimiento, versátil y pensado para favorecer a cada rostro.

«Creo que esta temporada vamos a alejarnos de los cortes excesivamente rígidos o demasiado condicionados por una tendencia viral», explica Alex Sestelo. En su lugar, el experto apuesta por cortes que tengan en cuenta las características de cada persona y que permitan conseguir un resultado natural.

Entre las propuestas que más veremos aparecen las melenas midi, el bob largo o clavicut, las capas invisibles y el butterfly cut. «También veremos versiones más suaves de los cortes a capas, con movimiento pero manteniendo la sensación de densidad y de cabello sano», señala.

Precisamente esa búsqueda de naturalidad es una de las claves de la temporada. El objetivo ya no parece ser conseguir un corte que destaque por sí mismo, sino uno que se integre con el estilo de cada persona y permita que el cabello conserve una apariencia saludable.

El gran protagonista será el clavicut, una longitud que se sitúa aproximadamente a la altura de la clavícula o ligeramente por encima. «La gran protagonista será, sin duda, la media melena», afirma Sestelo. «Es una longitud tremendamente versátil y favorecedora porque permite jugar con diferentes texturas y adaptarla prácticamente a cualquier rostro».

El pelo largo, eso sí, no desaparece. La diferencia estará en cómo se lleva. «No significa que desaparezca el pelo largo, pero sí que veremos melenas más controladas y trabajadas, lejos de los largos XXL sin estructura», apunta.

El flequillo cortina continúa entre los favoritos

En cuanto a los flequillos, hay una tendencia que se resiste a abandonar el primer plano: el flequillo cortina. Los flequillos abiertos seguirán teniendo protagonismo durante el otoño-invierno gracias a su capacidad para modificar el rostro sin exigir un mantenimiento constante.

«Me gustan especialmente porque enmarcan el rostro, suavizan las facciones y permiten mucha versatilidad a la hora de peinarse», explica Sestelo.

Una de sus grandes ventajas está precisamente en el crecimiento. Al tratarse de un flequillo más largo y abierto, no requiere acudir a la peluquería con tanta frecuencia como ocurre con uno recto y muy definido. «El crecimiento es mucho más amable y no obliga a tener un mantenimiento tan frecuente como un flequillo recto», señala.

Además, es una de esas tendencias que pueden personalizarse fácilmente. La cantidad de cabello, la longitud o la forma de abrirlo pueden adaptarse a las facciones, haciendo que el resultado no sea exactamente igual en todas las personas.

Chocolate, ‘moka’ y café: los colores que dominarán el otoño

Si los cortes buscan movimiento y naturalidad, el color se mueve en una dirección similar. Para este otoño-invierno 2026/27, los tonos profundos y ricos ganan terreno, aunque sin renunciar a la luminosidad.

«Vamos hacia colores más profundos, ricos y luminosos», explica Alex Sestelo. Entre sus apuestas aparecen los chocolates y moka, los castaños espresso y café, los cobrizos suaves y canela y los rubios beige, miel y avellana.

También seguirá presente el bronde, una de las opciones más versátiles para quienes quieren combinar profundidad y luz. «Permite combinar profundidad y luz de una manera muy personalizada», apunta el experto.

La clave, en cualquier caso, estará en evitar que el resultado parezca excesivamente artificial. «Para mí, la clave está en que el color no parezca artificial: buscamos dimensión, brillo y diferentes matices, como ocurre en un tejido de alta calidad», asegura.

Es una forma de entender el color que se aleja de los tonos completamente planos y apuesta por conseguir diferentes dimensiones dentro de una misma gama cromática. El resultado busca parecer más natural y, sobre todo, dar sensación de cabello cuidado.

Los rubios también sobreviven al invierno

Que la paleta de otoño sea más cálida no significa que los rubios vayan a desaparecer. De hecho, seguirán siendo una de las grandes opciones, aunque experimentarán un cambio importante en cuanto a temperatura.

«Sí vamos hacia una paleta más cálida y profunda, pero eso no significa que desaparezcan los rubios», explica Sestelo. «Lo que cambia es su temperatura».

Los rubios excesivamente fríos dejan paso a tonalidades más cremosas y cálidas. El beige, la miel y el avellana se convierten así en alternativas para quienes quieren mantener luminosidad durante los meses de otoño e invierno sin alejarse demasiado de una estética natural.

«En general, creo que esta temporada el color debe acompañar al rostro y potenciarlo, no competir con él», resume el experto.

Tamara Falcó, la ‘celebrity’ que mejor representa la temporada

Las tendencias de cabello también pueden rastrearse en los looks de las famosas y, si Alex Sestelo tuviera que escoger a una celebrity como ejemplo perfecto de lo que veremos este otoño-invierno, su elección sería Tamara Falcó.

«Me parece que representa muy bien esa idea de elegancia natural que buscamos esta temporada», asegura. ¿Su fórmula? «Una melena de longitud media, cuidada, con movimiento y un color castaño luminoso lleno de matices».

Para Sestelo, esa combinación representa una nueva forma de entender el lujo capilar: un cabello que parece poco trabajado, pero que está cuidadosamente construido. «Es precisamente esa sensación de cabello sano, sofisticado y aparentemente poco trabajado la que define el nuevo lujo silencioso del cabello», explica.

El cambio de ‘look’ que le haría a Penélope Cruz

Si tuviera que recomendarle un cambio de look a una famosa, el experto no apostaría por una transformación radical en el caso de Penélope Cruz. Su propuesta pasaría por actualizar su imagen sin perder los rasgos que forman parte de su identidad.

«A Penélope Cruz le propondría un cambio manteniendo su esencia», señala. La propuesta concreta sería una melena midi ligeramente por debajo de la clavícula, acompañada de capas muy sutiles para aportar movimiento.

En cuanto al color, Sestelo elegiría «un tono chocolate cálido con reflejos moka muy finos alrededor del rostro».

La idea sería conseguir un cambio visible, pero sin que la actriz dejara de reconocerse frente al espejo. «El objetivo no sería que pareciese otra persona, sino actualizar su imagen manteniendo aquello que la hace reconocible», explica.

Victoria Beckham: cuando encontrar tu identidad es suficiente

Y si hay una celebrity cuyo cabello no tocaría prácticamente nada, esa sería Victoria Beckham.

«No tocaría prácticamente nada», afirma Sestelo. Su explicación tiene que ver con la coherencia que la diseñadora británica mantiene entre su corte, su color y su estilo personal.

«Su imagen capilar funciona precisamente porque tiene una identidad muy definida: cortes limpios, sofisticados y fáciles de reconocer, y colores naturales con profundidad y brillo», explica.

Para el experto, esa coherencia tiene incluso más valor que seguir constantemente las tendencias. «Esa coherencia entre corte, color y estilo personal es, para mí, mucho más importante que perseguir constantemente una nueva tendencia», apunta.

Zendaya sería la apuesta para un cambio radical

La celebrity escogida para una transformación mucho más atrevida sería Zendaya. En este caso, Sestelo sí se alejaría de la discreción que domina buena parte de sus propuestas para plantear un cambio contundente.

«Elegiría a Zendaya, precisamente porque tiene una capacidad enorme para transformarse y asumir propuestas muy diferentes», explica.

Su propuesta combinaría dos de las grandes claves de la temporada: un corte corto y un color cálido. El resultado sería «un bob corto, a la altura de la mandíbula, con textura y un flequillo cortina muy abierto», acompañado de «un tono cobrizo canela con mucha luminosidad».

El resultado sería bastante más atrevido que sus propuestas para Tamara Falcó o Penélope Cruz, pero precisamente por eso encajaría con Zendaya. «Sería interesante porque reuniría dos de las grandes claves de esta temporada, el corte más corto y el color cálido, pero llevadas a una versión mucho más atrevida», explica.