Amenábar confiensa su mayor terror cuando conció a Tom Cruise: «Mi inglés era malo»

La semana se ha cerrado por todo lo alto en El Hormiguero con la visita de Alejandro Amenábar, que celebra el 30 aniversario del estreno de Tesis, su ópera prima, con la que logró siete de los ocho premios Goya a los que optaba (solo se le escapó el de mejor actriz), incluidos los de Mejor Película y Mejor Director Novel, algo muy poco habitual para un debutante.

La película, rodada en apenas cinco semanas y media durante el verano de 1995 con un presupuesto reducido, llegó a superar los 800.000 espectadores en cines y agotó las copias en VHS en las tiendas Vips el mismo día después de la gala de los Goya. El Festival de Cine de Terror de Sitges rendirá también homenaje a la cinta con un pase especial de su versión remasterizada.

Nada más comenzar la entrevista, Amenábar ha confesado en El Hormiguero que la primera escena de Tesis, aquella en la que la protagonista (Ana Torrent) sale de un tren después de un suicidio, está basada en una escena real.

Alejandro Amenábar nos enseña el guión original de ‘Tesis’ #AmenábarEH pic.twitter.com/gNDaYZl2TO — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 24, 2026

«Me pasó yendo a la facultad. De alguna manera acabó incorporado en la película. Fue en el Metro de Madrid: paró el tren a la mitad del andén porque alguien se había tirado a la vía y nos recomendaron que no mirásemos. Y lo que me llamó la atención, un grupo que sí se puso a mirar», ha confesado el director ganador de un Oscar por Mar adentro.

Amenábar ha recordado su paso a Hollywood, cuando, después, se hizo un remake de Abre los ojos protagonizado por Tom Cruise y cómo este actor quiso producir su siguiente película, Los Otros, protagonizada por Nicole Kidman.

Motos le ha preguntado a su invitado cómo fue su primer encuentro con Cruise y la que fue su esposa (Kidman) y Amenábar ha confesado que: «Fue fatal por mi nivel de inglés. Yo en ese momento estaba en Londres, y cuando me dijeron que la película tenía que ser en inglés, lo primero que les dije fue que mi nivel era el de instituto, o sea, nada (…) En Londres lo único que hacía era salir de copas con españoles. Me trajeron de vuelta a España a aprender inglés».