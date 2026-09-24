Belén Esteban saca la artillería y pone el foco en Jesulín antes de volver a Telecinco: «Que hable el hombre invisible»

Belén Esteban cuenta las horas para volver a sentarse en Telecinco. La colaboradora reaparecerá este viernes 25 de septiembre en ¡De Viernes! después de tres años alejada de la cadena y lo hará en un momento especialmente mediático, marcado por el enfrentamiento dialéctico que en las últimas semanas ha protagonizado, directa o indirectamente, con Julia Janeiro. A poco más de 24 horas de su esperada entrevista, la de San Blas ha hablado ante la prensa y ha reconocido que afronta esta vuelta a televisión con cierto nerviosismo. «Pues sí, un poco. Pero luego me siento y me tranquilizo», ha confesado Belén Esteban, que tiene claro qué quiere hacer cuando se enciendan las cámaras: contar su versión de los hechos.

«Va a ser una entrevista de, como siempre he dicho, contar la verdad», ha asegurado rotunda cuando le han preguntado cómo será su regreso al programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona. Una frase que cobra especial relevancia teniendo en cuenta que la entrevista llega después de un verano en el que su nombre ha vuelto a estar en el centro de la conversación televisiva a raíz de las declaraciones de Julia Janeiro. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario se refirió públicamente a Belén como un «meme televisivo» y aseguró que la colaboradora «se ha pasado toda la vida hablando de Jesulín de Ubrique», añadiendo que, al menos, sus padres «tienen clase». Unas palabras que respondían a la polémica surgida después de que Belén Esteban se pronunciara sobre la joven y utilizara el término nepobaby para referirse a ella.

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Lejos de mostrarse preocupada por las posibles respuestas que puedan llegar después de su entrevista, Belén Esteban ha querido dejar muy claro quién considera que debe intervenir en esta historia. Y ahí ha aparecido uno de sus dardos más contundentes contra Jesulín de Ubrique. «Ellas no pintan nada en esto. El que tiene que contestar es el hombre invisible. Invisible porque está siempre escondido», ha afirmado ante las cámaras. La colaboradora ha insistido en que tanto Julia Janeiro como María José Campanario tienen todo el derecho a pronunciarse si así lo consideran, pero entiende que el verdadero protagonista de la historia es el padre de su hija.

«Ellas no tienen que contestar, que van a contestar, y me parece muy bien, porque es su hija y su padre», ha explicado. Sin embargo, inmediatamente después ha acotado los protagonistas que, a su juicio, forman parte de esta historia: «Aquí la historia son de tres: del hombre invisible, de mi hija que es anónima y de Belén Esteban». Una afirmación con la que vuelve a situar a Jesulín de Ubrique en el centro de la cuestión y reivindica, al mismo tiempo, el anonimato de Andrea Janeiro, cuya exposición mediática siempre ha tratado de mantener al margen.

Precisamente sobre Julia Janeiro, Belén ha sorprendido por el tono empleado. La colaboradora no ha cargado contra la joven y, cuando le han recordado que el día anterior había manifestado públicamente que no quería hablar de ella, ha reaccionado con naturalidad. «Joder, pues bueno, que a mí no me importa que hable, porque se la ve además muy contenta», ha respondido. Y ha añadido una descripción bastante más amable de la que cabría esperar después de las últimas polémicas: «Es una chica muy simpática, muy dicharachera». Unas palabras que dejan entrever que Belén no pretende entrar en una guerra directa con la hija de Jesulín y María José Campanario.

La periodista también le ha planteado una cuestión especialmente llamativa: si la reciente exposición pública de Julia Janeiro ha contribuido, de alguna manera, a reactivar la popularidad de Belén Esteban antes de su regreso a televisión. La respuesta de la colaboradora ha llegado cargada de ironía. «Sí, seguramente a lo mejor la tengo que dar las gracias de los 26 años que llevo en televisión. Seguramente», ha contestado. Un comentario con el que Belén parece reivindicar su trayectoria televisiva y dejar claro que su popularidad no depende de la reciente repercusión mediática de Julia.

Mientras tanto, el regreso de Belén Esteban a Telecinco se produce tres años después de su sonada marcha de la cadena y en un momento en el que su nombre vuelve a estar estrechamente ligado a la familia Janeiro. La expectación en torno a su entrevista se ha disparado precisamente por la posibilidad de que la colaboradora vuelva a abordar públicamente su historia con Jesulín de Ubrique y las circunstancias que rodearon su relación y posterior separación. Una historia que lleva décadas formando parte de la crónica social española y que, lejos de quedar definitivamente atrás, ha vuelto a ocupar titulares este verano.