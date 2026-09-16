El episodio que acabó con Belén Esteban fuera de Ambiciones: cubiertos por los aires y un forcejeo en la cocina

Durante años, Ambiciones fue mucho más que la finca familiar de los Janeiro. Allí transcurrieron algunos de los episodios más comentados de la relación entre Belén Esteban y Jesulín de Ubrique, pero también se fraguó el final de una convivencia marcada por las diferencias y los enfrentamientos. La salida de la colaboradora de la familia del torero no fue, según los testimonios que han trascendido, una despedida tranquila.

La escena tuvo lugar en la cocina de la finca. Era de noche y una conversación que comenzó con reproches terminó elevando la tensión hasta convertirse en una fuerte discusión. Las versiones que se han contado desde entonces apuntan a que las acusaciones cruzadas fueron aumentando de intensidad hasta desembocar en un forcejeo.

Uno de los relatos recuperados sobre aquella jornada sostiene que la situación llegó a tal extremo que algunos objetos de la cocina terminaron por los suelos. En el centro de la disputa estaban también las sospechas sobre la vida sentimental de Belén Esteban durante su relación con Jesulín. Unas acusaciones de supuestas infidelidades que, según las versiones conocidas, nunca llegaron a demostrarse, tal y como han relatado en 20minutos.

La situación habría sido el punto de no retorno. Belén dejó Ambiciones y lo hizo con su hija Andrea, todavía muy pequeña, y con algunas pertenencias. La marcha puso fin a una etapa de su vida y abrió otra marcada por una larga batalla pública alrededor de su relación con Jesulín y, especialmente, por la situación de la hija de ambos.

Con el paso de los años, la propia Belén ha reclamado en numerosas ocasiones que alguien de la familia Janeiro explique públicamente qué sucedió realmente aquella noche. El episodio ha quedado rodeado de distintas versiones, mientras que algunos de los protagonistas han mantenido silencio.

Uno de los testimonios que se han recuperado procede de las declaraciones realizadas en el programa Límite 24 horas, emitido por Antena 3 en 2007. En aquel espacio se reconstruyeron algunos de los acontecimientos que rodearon la salida de Belén de Ambiciones y participaron voces próximas al entorno familiar.

Aquel conflicto no terminó con la marcha de la colaboradora. La relación entre Belén y Jesulín quedó definitivamente marcada por las disputas posteriores, entre ellas las relativas a la relación del torero con Andrea y a las condiciones en las que ejercía su papel como padre.

La propia Belén abordó esta cuestión años atrás en Tómbola, donde explicó su postura sobre las visitas de Jesulín a su hija y habló abiertamente de sus exigencias económicas. «Es mía, la he cuidado yo y quiero 150.000 pesetas», afirmó entonces.

Una frase que provocó una enorme repercusión y que permite entender hasta qué punto la relación entre ambos había quedado deteriorada. Décadas después, aquella noche en Ambiciones continúa formando parte de uno de los capítulos más controvertidos de la historia televisiva de Belén Esteban.