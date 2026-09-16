Aída Nízar desvela a COOL la verdad de su desnudo: «Si yo tuviera ese cuerpo, iría desnuda por la calle»

Aída Nízar ha vuelto a dejar sorprendidos a sus más de 300.000 seguidores de Instagram. En esta ocasión, lo ha hecho compartiendo un desnudo integral que, como era de esperar, no ha tardado en desatar una auténtica oleada de reacciones. «Jamás te atrevas a besarme si antes no nos enamoramos de nuestras almas. Luego ya foll**os arrolladoramente mientras hacemos el amor. Como hermosa sarracena que soy. Pero con Aída Nízar jamás inviertas el orden», escribía junto a la publicación, añadiendo los hashtags «#Adoromivida y #Adorohacerelamor».

En la imagen aparece una mujer con una melena muy similar a la de la reportera, tumbada de lado sobre una cama con sábanas blancas. Un parecido que ha llevado a muchos internautas a dar por hecho que era la propia Aída quien protagonizaba la fotografía. Pero nada más lejos de la realidad. COOL ha podido hablar directamente con la televisiva, la cual ha explicado que no es ella y ha reaccionado con su habitual espontaneidad a la confusión: «Si yo tuviera ese cuerpo, me iría desnuda por la calle», sentenciaba, poniendo fin a las especulaciones surgidas al respecto.

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La imagen que compartió tiene casi siete años de antigüedad, y si se busca en Google, aparece que ha sido utilizada por varios usuarios de diferentes perfiles de Tumblr, entre otras muchas plataformas.

La canción que refleja la filosofía de vida de Aída Nizar

Aprovechando su intervención con este medio, Aída también ha querido hacer gala de la filosofía de vida que lleva años defendiendo. En este sentido, ha confesado que siente que Terremoto, el sencillo de pop español lanzado por JMaimusic el pasado 31 de julio, está estrechamente ligado a su propia historia. «Este gran autor se ha inspirado en mí, en Aída, en mi filosofía de vida y en adorar la vida para publicar esta canción», desvelaba. Una conexión que queda reflejada en la letra marcada por la fortaleza, la superación y la capacidad de mantenerse en pie incluso en los momentos difíciles.

De hecho, el tema habla de una mujer imparable, luchadora y consciente de su propio valor, una descripción en la que Aída se ve reflejada. «Dicen que es un terremoto, nadie la pudo parar. Muchos no supieron nunca lo que vale de verdad. Guerrera hasta los huesos, siempre lista pa’luchar», dice uno de sus versos. Un mensaje de resistencia del que presume diariamente con su mítica frase «adoro mi vida».