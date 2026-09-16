Los expertos en plantas coinciden: «Para un piso pequeño no hace falta recurrir siempre a macetas, un ramo de flores frescas también puede aportar vida y color»

Vivir en un piso pequeño no significa renunciar a las plantas ni a los elementos naturales para decorarlo. La falta de espacio puede convertir las macetas en un obstáculo, pero existen alternativas que permiten introducir color y frescura sin ocupar demasiado.

En una entrevista con OKDIARIO, Maru Latournerie, responsable de Producto y Diseño de Colvin, explica cuáles son mejores.

¿Cómo decorar un piso pequeño con flores sin ocupar demasiado espacio?

Cuando los metros cuadrados son limitados, cada superficie disponible cuenta. Colocar varias macetas sobre el suelo, las estanterías o los muebles puede generar una sensación de saturación. Sin embargo, los ramos de flores frescas ofrecen una alternativa sencilla para incorporar plantas sin añadir recipientes voluminosos.

Las flores cortadas permiten decorar mesas, cómodas o encimeras y cambiar el aspecto de una estancia con facilidad. Además, la elección de diferentes variedades permite adaptar los colores de la decoración a cada época del año.

Entre las opciones que destaca Latournerie destacan las alstroemerias, los claveles y la flor de cera, variedades que presentan una buena duración en jarrón. Sus tallos verticales también permiten conseguir un efecto decorativo notable ocupando poco espacio sobre un mueble.

¿Qué plantas de interior son mejores para un piso pequeño?

Para quienes prefieren contar con plantas permanentes, la elección de la especie resulta fundamental. En viviendas con pocos metros conviene apostar por ejemplares de crecimiento controlado o con un porte que aproveche el espacio vertical.

La orquídea aparece como una de las alternativas más interesantes. Maru Latournerie explica a OKDIARIO que existe un mito alrededor de su dificultad de mantenimiento, aunque considera que se encuentra entre las especies más adecuadas para pisos pequeños.

Su tamaño compacto y sus floraciones prolongadas permiten añadir un elemento vegetal sin recurrir a grandes macetas.

El anturio es otra opción destacada por la experta, especialmente para aquellas personas que buscan aportar color al interior de la vivienda. También pueden utilizarse especies como la aspidistra y determinados helechos en espacios con menor luminosidad o mayor humedad, siempre teniendo en cuenta las condiciones concretas de cada habitación.

Las personas que conviven con perros o gatos deben prestar especial atención a la especie que introducen en casa. Maru Latournerie recomienda valorar alternativas como la peperomia, la pilea o las palmas de salón frente a otras plantas que pueden resultar tóxicas para los animales.

¿Qué errores hay que evitar al cuidar plantas en espacios pequeños?

Uno de los principales problemas aparece cuando se riega más de lo necesario. En habitaciones con poca luz, las plantas pueden consumir menos agua y el exceso de humedad puede favorecer la aparición de problemas en las raíces. Por eso, no basta con establecer una rutina de riego: hay que observar las necesidades de cada ejemplar.

También es importante evitar colocar las plantas directamente frente al chorro del aire acondicionado. Una ubicación incorrecta puede afectar especialmente a especies sensibles a los cambios ambientales.

Además, la elección debe responder a las condiciones reales de la vivienda. Las calateas, por ejemplo, requieren ambientes húmedos, mientras que los ficus de mayor tamaño necesitan espacio suficiente y una iluminación estable.