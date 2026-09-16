Bizcocho de castañas Thermomix: receta esponjosa con sabor otoñal

Llega el descenso de temperaturas y la despensa pide a gritos ingredientes cálidos que transformen las tardes de lluvia en un refugio aromático. Hornear bizcochos en casa se convierte en un ritual reconfortante, sobre todo cuando aprovechamos la versatilidad de este fruto seco tan característico del otoño. Si te gusta experimentar con masas alternativas, seguro que disfrutas probando texturas similares a las de un clásico Bizcocho con harina de castañas, o bien investigando opciones reconfortantes que recuerdan a la untuosidad de un tradicional Bizcocho de nata de toda la vida.

Ingredientes

250 gramos de puré de castañas cocidas o crema de castañas

3 huevos camperos grandes a temperatura ambiente

150 gramos de azúcar de caña o panela

100 mililitros de aceite de girasol suave o mantequilla derretida

180 gramos de harina de repostería

1 sobre de levadura química en polvo (16 gramos)

Una pizca generosa de sal fina

Media cucharadita de canela molida

Cómo hacer bizcocho de castañas Thermomix paso a paso

Precalentar el horno a 180 grados con calor arriba y abajo, engrasando un molde desmontable de unos 22 centímetros con mantequilla y un toque de harina. Colocar la mariposa en las rendijas de las cuchillas, incorporar los huevos junto con el azúcar y programar 3 minutos a temperatura 37 grados y velocidad 4 para conseguir una mezcla blanquecina y muy espumosa. Retirar la temperatura y programar otros 2 minutos a la misma velocidad para aportar cuerpo a los huevos montados. Añadir el puré de castañas y el aceite de girasol, mezclando con suavidad durante 15 segundos a velocidad 3. Retirar la mariposa del vaso e incorporar la harina tamizada junto con la levadura, la sal y la canela. Programar 10 segundos a velocidad 4 para integrar los secos sin perder el aire acumulado en el batido previo. Terminar de envolver la masa con la espátula mediante movimientos envolventes antes de verterla en el molde preparado. Hornear durante 35 o 40 minutos, comprobando el punto exacto de cocción al introducir una brocheta en el centro y verificar que salga completamente limpia.

Trucos para que salga perfecto

El mayor secreto para triunfar con este bizcocho reside en la temperatura de los huevos; sacarlos del frigorífico con antelación garantiza que capten mucho más aire al batirlos con la mariposa. Si notas que la superficie se dora demasiado deprisa antes de que el interior esté listo, cúbrela con una hoja de papel de aluminio a mitad del tiempo de horneado. Evita abrir la puerta del horno durante los primeros veinte minutos bajo ningún concepto, ya que los cambios bruscos de temperatura provocarían que la miga se bajase de golpe.

Variantes de la receta

Las variaciones sobre esta base otoñal enriquecen el resultado final de formas sorprendentes. Si te gustan estos postres disfruta de la versatilidad de un Bizcocho de avena y yogur para sustituir parte de la harina tradicional por copos molidos. También resulta delicioso añadir un puñado de trocitos de chocolate negro o nueces picadas directamente en la masa justo antes de llevarla al horno.

Con qué acompañar bizcocho de castañas Thermomix

Una porción de este bizcocho brilla con luz propia acompañada de una taza de café humeante o un té negro especiado a media tarde. Si lo sirves como postre tras una comida formal, un hilo de crema inglesa templada o una bola de helado artesanal de vainilla elevan el plato a otra categoría completamente distinta.

Cómo conservar bizcocho de castañas Thermomix

Mantener la jugosidad original durante varios días es muy sencillo si se guarda correctamente dentro de un recipiente hermético de cristal. De esta manera, la miga aguantará tierna y ароматica hasta cuatro o cinco días sin resecarse. No se recomienda guardarlo en el frigorífico porque el frío endurece los azúcares naturales y arruina la textura esponjosa.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 50 minutos (incluyendo horneado)

Porciones: 10 raciones

Información nutricional: Aproximadamente 295 kcal por ración

Tipo de cocina: Repostería casera / Otoñal

Tipo de comida: Desayuno, merienda o postre