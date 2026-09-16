Recetas de postres

Bizcocho de castañas Thermomix: receta esponjosa con sabor otoñal

Bizcocho casero
Bizcocho de castañas Thermomix.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Prepara un bizcocho de castañas Thermomix esponjoso y aromático, perfecto para desayunos y meriendas.

Bizcocho de avena

Castañas asadas

Bizcocho de castañas sin gluten

Llega el descenso de temperaturas y la despensa pide a gritos ingredientes cálidos que transformen las tardes de lluvia en un refugio aromático. Hornear bizcochos en casa se convierte en un ritual reconfortante, sobre todo cuando aprovechamos la versatilidad de este fruto seco tan característico del otoño. Si te gusta experimentar con masas alternativas, seguro que disfrutas probando texturas similares a las de un clásico Bizcocho con harina de castañas, o bien investigando opciones reconfortantes que recuerdan a la untuosidad de un tradicional Bizcocho de nata de toda la vida.

Ingredientes

  • 250 gramos de puré de castañas cocidas o crema de castañas
  • 3 huevos camperos grandes a temperatura ambiente
  • 150 gramos de azúcar de caña o panela
  • 100 mililitros de aceite de girasol suave o mantequilla derretida
  • 180 gramos de harina de repostería
  • 1 sobre de levadura química en polvo (16 gramos)
  • Una pizca generosa de sal fina
  • Media cucharadita de canela molida

    • Cómo hacer bizcocho de castañas Thermomix paso a paso

    1. Precalentar el horno a 180 grados con calor arriba y abajo, engrasando un molde desmontable de unos 22 centímetros con mantequilla y un toque de harina.
    2. Colocar la mariposa en las rendijas de las cuchillas, incorporar los huevos junto con el azúcar y programar 3 minutos a temperatura 37 grados y velocidad 4 para conseguir una mezcla blanquecina y muy espumosa.
    3. Retirar la temperatura y programar otros 2 minutos a la misma velocidad para aportar cuerpo a los huevos montados.
    4. Añadir el puré de castañas y el aceite de girasol, mezclando con suavidad durante 15 segundos a velocidad 3.
    5. Retirar la mariposa del vaso e incorporar la harina tamizada junto con la levadura, la sal y la canela.
    6. Programar 10 segundos a velocidad 4 para integrar los secos sin perder el aire acumulado en el batido previo.
    7. Terminar de envolver la masa con la espátula mediante movimientos envolventes antes de verterla en el molde preparado.
    8. Hornear durante 35 o 40 minutos, comprobando el punto exacto de cocción al introducir una brocheta en el centro y verificar que salga completamente limpia.

    Trucos para que salga perfecto

    El mayor secreto para triunfar con este bizcocho reside en la temperatura de los huevos; sacarlos del frigorífico con antelación garantiza que capten mucho más aire al batirlos con la mariposa. Si notas que la superficie se dora demasiado deprisa antes de que el interior esté listo, cúbrela con una hoja de papel de aluminio a mitad del tiempo de horneado. Evita abrir la puerta del horno durante los primeros veinte minutos bajo ningún concepto, ya que los cambios bruscos de temperatura provocarían que la miga se bajase de golpe.Bizcocho casero

    Variantes de la receta

    Las variaciones sobre esta base otoñal enriquecen el resultado final de formas sorprendentes. Si te gustan estos postres disfruta de la versatilidad de un Bizcocho de avena y yogur para sustituir parte de la harina tradicional por copos molidos. También resulta delicioso añadir un puñado de trocitos de chocolate negro o nueces picadas directamente en la masa justo antes de llevarla al horno.

    Con qué acompañar bizcocho de castañas Thermomix

    Una porción de este bizcocho brilla con luz propia acompañada de una taza de café humeante o un té negro especiado a media tarde. Si lo sirves como postre tras una comida formal, un hilo de crema inglesa templada o una bola de helado artesanal de vainilla elevan el plato a otra categoría completamente distinta.

    Cómo conservar bizcocho de castañas Thermomix

    Mantener la jugosidad original durante varios días es muy sencillo si se guarda correctamente dentro de un recipiente hermético de cristal. De esta manera, la miga aguantará tierna y ароматica hasta cuatro o cinco días sin resecarse. No se recomienda guardarlo en el frigorífico porque el frío endurece los azúcares naturales y arruina la textura esponjosa.

    Información nutricional

    Tiempo de preparación: 50 minutos (incluyendo horneado)

    Porciones: 10 raciones

    Información nutricional: Aproximadamente 295 kcal por ración

    Tipo de cocina: Repostería casera / Otoñal

    Tipo de comida: Desayuno, merienda o postre

    Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas