Bizcocho de castañas sin gluten: receta esponjosa y apta para celíacos

La llegada del frío transforma las cocinas en pequeños obradores donde el aroma a frutos secos recién horneados compite con la rutina diaria. Trabajar con harinas alternativas exige comprender que la ausencia de gluten modifica por completo la física de la masa, restándole elasticidad pero abriendo la puerta a texturas sorprendentemente densas y reconfortantes. Las castañas, con ese característico perfil terroso y su dulzor natural, se convierten en la materia prima perfecta para un bizcocho que nada tiene que envidiar a los tradicionales de trigo.

Si te animas a cocinar la repostería libre de alérgenos prueba este bizcocho de arroz, o la jugosidad extrema que aporta un clásico banana bread sin gluten en las meriendas de fin de semana.

Incluso cuando las prisas aprietan y recurrimos a preparar un bizcocho sin gluten thermomix para acelerar los procesos, la repostería casera demuestra que cuidarse no está reñido con el buen sabor.

Ingredientes

300 gramos de harina de castañas

4 huevos camperos de tamaño medio

180 gramos de azúcar panela o rubia

100 mililitros de aceite de girasol o mantequilla derretida

150 mililitros de leche entera o bebida de almendras

Un sobre de levadura química en polvo apta para celíacos

Una pizca generosa de sal marina y ralladura de un limón

Cómo hacer bizcocho de castañas sin gluten paso a paso

Precalentar el horno a 180 grados usando tanto los elementos de calentamiento superior como inferior, engrasar ligeramente un molde rectangular grande con mantequilla y espolvorearlo con harina de castaña para asegurarse de que la masa no se pegue. Batir las claras de los huevos en recipientes separados de las yemas usando un batidor eléctrico y dejarlas a un lado para usarlas más tarde. Las claras por separado a punto de nieve. Batir las yemas juntas con el azúcar panela en un recipiente profundo hasta que se vuelvan blancas y espumosas y se dupliquen de tamaño. Verter el aceite y la leche de forma pausada mientras se continúa batiendo a velocidad baja, integrando después la ralladura de limón y la pizca de sal. Tamizar encima la harina de castañas junto con la levadura química, incorporándola poco a poco a los líquidos con movimientos envolventes de abajo hacia arriba para no perder el aire conseguido. Agregar las claras montadas en dos tandas, mezclando con absoluta suavidad hasta obtener una masa homogénea que se verterá inmediatamente en el molde preparado antes de hornear durante cuarenta minutos. Pinchar con una brocheta para comprobar el punto de cocido.

Trucos para que salga perfecto

La harina de castañas tiende a absorber mucha más humedad que la de trigo, por lo que respetar las cantidades de líquidos y batir las claras por separado resulta fundamental para lograr una miga alta y esponjosa. Pinchar el centro con una aguja fina antes de apagar el calor confirmará que el interior ha perdido la humedad excesiva sin resecar la pieza.

Variantes de la receta

Quienes busquen un toque extra de complejidad pueden añadir un puñado de nueces troceadas o pepitas de chocolate negro puro directamente en la masa antes del horneado. También resulta excelente aromatizar la mezcla con media cucharadita de canela en polvo o un toque sutil de anís estrellado molido.

Con qué acompañar bizcocho de castañas sin gluten

Una taza de café caliente humeante por la mañana o un vaso de leche fría al caer la tarde constituyen los mejores compañeros para este bizcocho rústico. Funciona de maravilla también si se sirve acompañado de una ligera capa de mermelada de arándanos casera que contraste con el dulzor del fruto seco.

Cómo conservar bizcocho de castañas sin gluten

Se mantiene perfectamente tierno durante tres o cuatro días si se guarda envuelto en papel film dentro de un recipiente hermético en un lugar fresco y seco de la cocina. Al no llevar conservantes, conviene evitar la exposición directa al sol para que la miga no pierda su textura melosa original.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 55 minutos

Porciones: 8 raciones generosas

Tipo de cocina: Repostería casera sin gluten

Tipo de comida: Desayuno, merienda o postre

Calorías totales: Aproximadamente 245 kcal por ración