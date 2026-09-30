Ponche de Halloween sin alcohol: receta fácil para niños y adultos

Preparar una fiesta de disfraces en casa requiere cuidar hasta el último detalle, sobre todo cuando los más pequeños de la casa esperan con ilusión el momento de probar bebidas divertidas y terroríficas. Un buen ponche sin alcohol soluciona la tarde de golpe, refrescando a grandes y pequeños por igual sin renunciar a esa estética tétrica que tanto gusta en estas fechas. Si quieres redondear la mesa de bebidas con un toque adulto y especiado, puedes echar un vistazo a este cóctel de café y calabaza para Halloween que aporta un aroma otoñal inigualable.

Y para que los invitados no picoteen con el estómago vacío mientras sirven los vasos, viene de perlas ojear ideas como estos prácticos aperitivos fáciles y terroríficos para Halloween o bien inspirarse con una selección más amplia de 10 aperitivos salados para Halloween que triunfan siempre en cualquier banquete temático.

Ingredientes

1 litro de zumo de arándanos rojos o uva oscura

500 mililitros de zumo de manzana natural

500 mililitros de bebida de jengibre o refresco de lima-limón burbujeante

1 naranja de piel firme cortada en rodajas finas

1 manzana verde troceada en dados pequeños

1 bolsita de té negro o infusión de frutos rojos para potenciar el color

Hielo picado al gusto

Gominolas en forma de gusanos o murciélagos para decorar

Cómo hacer ponche de Halloween paso a paso

Prepara una infusión concentrada con la bolsita de té negro en unos 100 mililitros de agua caliente, déjala reposar cinco minutos y retira la bolsita para que no amargue. Vierte el zumo de arándanos y el zumo de manzana en una ponchera amplia de cristal transparente, integrando a continuación la infusión ya templada para oscurecer ligeramente la mezcla. Introduce las rodajas de naranja y los dados de manzana verde directamente en el líquido para que floten y absorban los sabores de los zumos. Reserva la ponchera en el frigorífico durante al menos una hora para que todos los ingredientes se enfríen de manera uniforme y los aromas se potencien. Justo en el momento de servir a los invitados, incorpora el refresco de lima-limón burbujeante para aportar ese punto efervescente tan refrescante. Remueve con un cucharón de madera de forma muy suave con el fin de no romper las burbujas del gas. Añade el hielo picado alrededor y decora el borde del bol o los vasos individuales colgando algunas gominolas divertidas.

Trucos para que salga perfecto

El secreto para conseguir un aspecto verdaderamente tenebroso reside en elegir un zumo base de color muy oscuro, como la uva tinta o los frutos rojos, que imite visualmente a una pócima antigua. No añadas las bebidas con gas demasiado pronto; si cometes el error de echar el refresco de lima-limón horas antes de la fiesta, el ponche perderá su gracia y se quedará plano.

Utiliza fruta bien fría de la nevera para evitar que el hielo se derrita en exceso y agüe los matices afrutados de la mezcla.

Variantes de la receta

Quienes busquen un toque más cremoso pueden añadir una bola de helado de vainilla flotando en el centro de la ponchera justo antes de servir, simulando una especie de fantasma espumoso que se deshace lentamente.

Con qué acompañar ponche de Halloween

Este ponche frutal pide a gritos algo crujiente y salado para equilibrar el dulzor del vaso, como unos dedos de bruja elaborados con hojaldre o galletas saladas con forma de hueso. También funciona de maravilla junto a bizcochos de chocolate negro o magdalenas decoradas con telarañas de azúcar glas.

Cómo conservar ponche de Halloween

La mezcla base de zumos y frutas se mantiene perfectamente en el frigorífico durante veinticuatro horas dentro de un recipiente cerrado, permitiendo dejar el trabajo avanzado del día anterior. Eso sí, el refresco con gas y el hielo deben agregarse obligatoriamente en el último instante para garantizar la textura chispeante ideal.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 15 minutos

Porciones: 8 raciones

Información nutricional: 110 kcal por porción

Tipo de cocina: Bebidas festivas y coctelería casera sin alcohol

Tipo de comida: Meriendas, fiestas infantiles y picoteo de celebración