Galletas rusas de merengue que se deshacen en la boca: son muy fáciles de hacer en casa

Hay dulces que sorprenden precisamente por su sencillez, y estas galletas rusas de merengue son uno de ellos. A primera vista pueden parecer unas pequeñas galletitas blancas y delicadas, pero basta con darles un mordisco para descubrir una textura ligera, crujiente y tan fina que prácticamente se deshace en la boca.

Este dulce se prepara con ingredientes muy sencillos y no requiere técnicas complicadas. La clave está en conseguir un merengue firme y estable y después cocinarlo lentamente, a baja temperatura, para que pierda la humedad poco a poco sin llegar a dorarse. El resultado son unas pequeñas piezas de merengue extremadamente ligeras, perfectas para acompañar un café, un té o simplemente para darse un capricho dulce en cualquier momento del día.

Galletas rusas de merengue

Estas delicadas galletitas de merengue son muy fáciles de preparar y necesitan muy pocos ingredientes. Quedan ligeras, blancas, crujientes por fuera y con una textura tan fina que prácticamente se deshacen en la boca. En Rusia, este dulce se conoce como bezé (безе) y se prepara a partir de claras de huevo y azúcar. El secreto para conseguir una buena textura está en montar bien las claras y, sobre todo, en secarlas lentamente en el horno.

Ingredientes para unas 25-30 galletitas pequeñas

3 claras de huevo

180 g de azúcar

1 cucharadita de azúcar vainillado o extracto de vainilla

1 cucharadita de zumo de limón

Una pizca de sal

Para decorar, opcionalmente

Un poco de azúcar glas

Chocolate fundido

Frutos secos muy picados

Elaboración

Para empezar, lo primero es separar cuidadosamente las claras de las yemas; no debe caer ni una pequeña cantidad de yema en las claras, porque la grasa de la yema puede dificultar que monten correctamente. Lo ideal es utilizar los huevos a temperatura ambiente. Coloca las claras en un bol, añade una pizca de sal y empieza a batir con las varillas a velocidad baja o media. Cuando ya estén espumosas, incorpora el zumo de limón. El ácido ayuda a estabilizar la espuma y a conseguir un merengue más firme. Sigue batiendo y ve incorporando el azúcar poco a poco. Cuando hayas incorporado todo el azúcar, añade también la vainilla. Continúa batiendo hasta conseguir un merengue muy blanco, brillante, espeso y firme. Para saber si el merengue está listo, al levantar las s varillas, la mezcla debe mantener la forma y no caer inmediatamente. También puedes coger un poco entre los dedos y comprobar si todavía notas cristales de azúcar. La textura debería ser suave y completamente homogénea, sin sensación arenosa. Precalienta el horno a 100 °C, preferiblemente con calor arriba y abajo y sin ventilador. Cubre una bandeja con papel de horno, sin añadir aceite ni mantequilla. Introduce el merengue en una manga pastelera con una boquilla rizada. Ve formando pequeñas porciones sobre el papel de horno, dejando algo de espacio entre ellas. Las piezas pequeñas se secan mejor y quedan especialmente ligeras y crujientes. Introduce la bandeja en el horno a 100 °C. Aquí está el secreto: el merengue no debe cocinarse como una galleta convencional, sino secarse lentamente. Déjalo durante aproximadamente 1 hora y 30 minutos, aunque el tiempo puede variar dependiendo del tamaño de las piezas y de cada horno. Si son pequeñas, pueden estar listas antes. Si son más grandes, necesitarán más tiempo. Cuando estén secas por fuera, apaga el horno. Puedes dejar las galletitas dentro con la puerta ligeramente entreabierta durante otros 20-30 minutos Después, sácalas y deja que se enfríen completamente sobre la bandeja. Una vez completamente frías, las galletitas estarán ligeras, delicadas y crujiente.

Errores frecuentes al preparar merengue

Preparar las galletas rusas de merengue parece sencillo porque la receta lleva muy pocos ingredientes, pero hay algunos detalles que pueden marcar una gran diferencia en el resultado final.