Antes de hornear, cubre la carne con estos dos ingredientes: quedará jugosa por dentro y crujiente por fuera

Hacer la carne al horno, es una de las mejores opciones cuando se desea poder disfrutar de todo su sabor y también, de sus jugos. Por ello, una de las mayores decepciones que nos podemos llevar es sacar la carne del horno viendo que tiene muy buena pinta y comprobar, al primer corte, que se ha quedado seca. Por fuera está dorada, incluso crujiente, pero por dentro ha perdido buena parte de sus jugos. Cuando ocurre, solemos echarle la culpa al horno, a la temperatura o a esos diez minutos de más que pensamos que no iban a importar. Sin embargo, el resultado también depende bastante de cómo se haya preparado la carne antes.

Y ahí entra un truco que no requiere ingredientes raros ni una marinada que sea complicada. Basta con yogur y mostaza, además de un poco de sal. La mezcla se prepara unas horas antes y sirve para cubrir la pieza mientras reposa en la nevera. El yogur, por su suave acidez, ayuda a que la carne quede más tierna; la mostaza por su parte, se encarga sobre todo de darle sabor. Y con sólo esto la diferencia llega después, justo antes de hornear.

Antes de hornear, cubre la carne con estos dos ingredientes

Para preparar esta marinada tampoco hay que andar calculando demasiadas cantidades. Si tenemos un kilo de carne, utilizaremos 200 gramos de yogur espeso y dos cucharadas de mostaza suave. Añadimos sal a nuestro gusto, removemos y cubrimos bien la pieza. Después se guarda en un recipiente cerrado dentro del frigorífico y se espera unas horas antes de cocinarla. No todas las carnes necesitan el mismo tiempo. Para el pollo pueden bastar unas horas, mientras que un trozo grande de cerdo puede quedarse algo más.

Eso no significa que sea buena idea prepararlo con dos o tres días de antelación. Dejar una carne durante demasiado tiempo en una marinada ácida puede terminar afectando a la textura de la parte exterior. En este caso, más tiempo no significa necesariamente un mejor resultado. La ventaja es que se puede dejar preparado con cierta antelación. Si sabemos que vamos a hacer carne para comer o cenar, podemos tenerla marinando en el frigorífico mientras hacemos otras cosas y olvidarnos de ella hasta que llegue el momento de encender el horno.

El exceso de yogur hay que retirarlo

Después del reposo tendremos que retirar una parte de la marinada, ya que no conviene que la pieza llegue al horno cubierta por una capa gruesa. El motivo es bastante sencillo y es que el yogur contiene agua y, si hemos dejado demasiada cantidad, esa humedad tendrá que evaporarse durante la cocción. La carne puede acabar recibiendo más vapor del deseado y le costará bastante más adquirir esa superficie tostada que buscamos. Pero además mientras esperamos a que se dore, el interior no deja de cocinarse, así que podríamos terminar prolongando el horneado y conseguir justamente lo que intentábamos evitar desde el principio: una carne seca.

Lo mejor es retirar suavemente el sobrante y conservar sólo una película fina de la mezcla. No hace falta dejar la pieza limpia ni ponerse a retirar hasta el último resto de yogur. Simplemente no debería entrar al horno con una cobertura demasiado abundante.

Unas horas para el pollo y algo más para las piezas grandes

El tiempo de espera también depende de lo que tengamos previsto cocinar. Unas piezas de pollo pueden pasar unas horas en la marinada y estar listas para el horno. Con un corte grande de cerdo podemos permitirnos alargar un poco el reposo. Durante todo ese tiempo debe permanecer dentro del frigorífico, no sobre la encimera de la cocina. Una vez que vayamos a prepararla, sacamos la carne de su recipiente y retiramos el exceso de yogur y mostaza antes de continuar con la receta que tengamos prevista.

A partir de ahí no hace falta añadir muchos más ingredientes si no queremos. La mostaza ya aporta sabor y la sal está incorporada en la propia mezcla. Naturalmente, se pueden utilizar otras especias según el tipo de carne y los gustos de cada casa, pero la base de este truco son esos dos ingredientes.

Sacarla del horno no significa que haya terminado

Y una vez la carne se haya cocinado, es mejor no precipitarse y dejarla reposar unos minutos antes de cortarla ya que así se pierden menos jugos. Si se abre inmediatamente, es más fácil ver cómo parte de ese líquido termina sobre la tabla o en el plato en lugar de quedarse en la carne. No es necesario esperar una eternidad, tan sólo unos minutos que podemos aprovechar para terminar la guarnición, poner la mesa o recoger lo que hemos utilizado para cocinar.

Y poco más necesita este truco. No hay una lista interminable de ingredientes ni una técnica complicada detrás: 200 gramos de yogur espeso y dos cucharadas de mostaza suave por cada kilo de carne, unas horas de reposo y cuidado con no llevar al horno toda la marinada pegada a la superficie. El último detalle es probablemente el más difícil: verla recién hecha y resistirse a cortarla inmediatamente.