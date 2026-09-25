Hay preparaciones dulces que se inventan solo para llamar la atención en la mesa, y una galleta gigante de formato XXL con un núcleo fundido de crema de pistacho cumple esa misión con creces. Olvídate por completo de las clásicas pastas individuales o de esas masas secas que exigen un vaso entero de leche para pasar el trago. Aquí jugamos en otra división. Nos referimos a una estructura exterior con los bordes tostados y crujientes, mientras que dentro late un corazón verde y denso que se desborda en cuanto clavas el cuchillo.

Claro que llegar a este punto requiere maña y ciertos cuidados previos. No vale mezclar de cualquier manera. Hay que tratar la mantequilla con mimo, calcular la harina justa para evitar que la masa gane una elasticidad indeseada y, sobre todo, congelar el relleno antes de meterlo al horno. De lo contrario, la crema se licuaría y desaparecería sin dejar rastro.

Ingredientes

180 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente

130 gramos de azúcar moreno y 100 gramos de azúcar blanco

1 huevo campero grande y 1 yema extra

1 cucharadita de extracto de avena o vainilla pura

320 gramos de harina de trigo común para repostería

Media cucharadita de bicarbonato sódico y una pizca generosa de sal fina

150 gramos de chocolate blanco troceado en perlas o pedazos gruesos

200 gramos de crema de pistacho 100% pura y densa

50 gramos de pistachos tostados y picados toscamente para decorar

Cómo hacer cookie gigante rellena de pistacho paso a paso

Empieza formando pequeños discos o montoncitos de crema de pistacho sobre un papel de hornear. Llévalos al congelador durante al menos una hora para que cojan consistencia pétrea; esto salvará la receta. Bate la mantequilla pomada junto con los dos tipos de azúcar en un bol hondo hasta lograr una crema pálida y ligeramente montada. Añade el huevo entero, la yema y la vainilla, integrando todo despacio hasta que notes que la emulsión se vuelve homogénea. Tamiza la harina junto con el bicarbonato y la sal fina, dejándolos caer directamente sobre la mezcla líquida. Agrega tres cuartas partes del chocolate blanco troceado y remueve con una espátula de silicona mediante movimientos envolventes, parando justo cuando la harina desaparezca. Divide la masa resultante en dos bloques desiguales; reserva el trozo más grande para la base y los laterales de tu galleta gigante. Aplasta esa porción mayor en el fondo de un molde redondo bajo o sobre una bandeja con papel sulfurizado, levantando ligeramente las paredes para crear una especie de cuenco. Coloca los discos de pistacho ya congelados en el centro y tapa todo con el resto de la masa, sellando los bordes con los dedos para blindar el relleno. Reparte por la superficie el chocolate blanco restante y los pistachos picados, apretando un poco para que no se caigan al hornear. Introduce la bandeja en el horno precalentado a 180 grados durante unos veintidós o veinticinco minutos, vigilando los bordes hasta que adquieran un color tostado precioso. Saca la galleta y resiste la tentación de moverla; déjala reposar sobre una rejilla durante quince minutos para que el centro asiente y alcance esa textura melosa tan buscada.

Trucos para que salga perfecto

El secreto de esta receta es el frío en el relleno. Si metes la crema blanda, el calor del horno la evaporará y te dejará una cavidad seca.

Tampoco caigas en el error de alargar el horneado pensando que el centro está demasiado blando. Al enfriarse espesa un poco más.

Variantes de la receta

Quienes disfrutan buscando contrastes intensos pueden soltar unas escamas de sal marina por encima justo antes del horno, lo que potencia el sabor del pistacho de forma increíble. Otra opción muy válida consiste en mezclar mitad de chocolate blanco y mitad de negro para rebajar el dulzor general.

Con qué acompañar cookie gigante rellena de pistacho

Una bola generosa de helado de vainilla de buena calidad contrasta de maravilla con la galleta tibia recién salida del reposo. Un café solo corto equilibra el dulzor azucarado del conjunto a la perfección.

Cómo conservar cookie gigante rellena de pistacho

Guarda lo que sobre en un recipiente hermético a temperatura ambiente si vas a devorarlo en un par de días.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 25 minutos de elaboración, 1 hora de congelación y 25 minutos de horno

Porciones: 8 a 10 porciones generosas

Información nutricional: 510 kilocalorías por porción

Tipo de cocina: Repostería americana moderna / Casera

Tipo de comida: Postre / Merienda especial