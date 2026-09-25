Hay preparaciones culinarias que no admiten prisas, y las auténticas costillas al estilo de Kansas City ocupan el trono absoluto de esa categoría. Lejos de las salsas industriales empalagosas y de las cocciones rápidas en sartén, esta tradición americana exige paciencia, un buen baño de especias en seco y horas de calor indirecto hasta que la carne se desprende del hueso con solo mirarla.

El secreto radica en lograr ese equilibrio perfecto entre el humo, el especiado la caramelización final de una salsa barbacoa densa, ligeramente picante y agridulce que se adhiere a cada rincón. No estamos ante una simple cena de fin de semana, sino ante todo un ritual gastronómico que llena la cocina de aromas inconfundibles.

Ingredientes

2 costillares enteros de cerdo (preferiblemente baby back ribs o costillar de centro)

3 cucharadas de mostaza amarilla suave (para adherir las especias)

60 gramos de azúcar moreno integral

2 cucharadas de pimentón ahumado de La Vera

1 cucharada de ajo en polvo y 1 cucharada de cebolla en polvo

1 cucharadita de comino molido y 1 cucharadita de pimienta negra recién molida

2 cucharaditas de sal gruesa

300 mililitros de salsa barbacoa americana de calidad

50 mililitros de zumo de manzana natural (para pulverizar durante el horneado)

Cómo hacer costillas BBQ estilo Kansas City paso a paso

Retira la membrana blanquecina situada en la parte posterior del costillar; este paso es fundamental para que las especias penetren y la carne quede tierna. Unta una capa fina de mostaza amarilla por todo el costillar; no aportará sabor final, pero actúa como el pegamento perfecto para aliños posteriores. Pon en un bol el ajo en polvo, pimentón dulce, azúcar moreno,la cebolla en polvo, el comino, la sal y la pimienta negra. Unta bien esta mezcla por ambos lados de los costillares, presionando para una buena adeherencia. Envuelve las piezas en papel aluminio y deja reposar un mínimo de 2 – 3 horas en el frigorífico. Ve precalentando el horno a 150 grados con calor abajo y arriba. Coloca los paquetes de costillas sobre una bandeja de horno y hornéalos durante dos horas y media sin abrir el aluminio. Saca las costillas del horno, abre con cuidado el papel para no quemarte con el vapor y comprueba que la carne se retrae dejando los huesos al descubierto. Pincela generosamente ambos costillares con la salsa barbacoa y sube la temperatura del horno a 200 grados, o enciende el grill. Hornea 10 o 15 minutos sin cubrir, vigilando de cerca para que la salsa barbacoa burbujee, se caramelice y cree una costra brillante y oscura sin quemarse. Retira del horno, deja reposar la carne durante diez minutos antes de cortarla individualmente entre hueso y hueso para que los jugos se redistribuyan.

Trucos para que salga perfecto

El mayor error es saltarse el paso de retirar la membrana trasera. Esa película actúa como una barrera impermeable que impide que el calor y los condimentos penetren en la carne, dejándola reseca.

Variantes de la receta

Si prefieres un perfil más picante, puedes añadir una pizca de cayena molida o chile en polvo. Quienes busquen un toque aún más auténtico pueden prescindir del horno tradicional si disponen de un ahumador o barbacoa con tapa, cocinándolas a baja temperatura con astillas de madera de manzano o nogal americano.

Con qué acompañar costillas BBQ estilo Kansas City

Una ensalada americana de col crujiente y cremosa (coleslaw) equilibra perfectamente la grasa y la intensidad de la carne asada. Unas patatas gajo asadas al horno con hierbas o un clásico puré de patatas con mantequilla completan un plato de diez.

Cómo conservar costillas BBQ estilo Kansas City

Guarda los restos en un recipiente hermético en la nevera hasta tres días. Para recalentarlas sin que la carne pierda su jugosidad, envuélvelas de nuevo en papel de aluminio con un chorrito de agua o caldo y mételas al horno a 150 grados durante veinte minutos hasta que estén bien calientes.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 20 minutos de elaboración, 3 horas de reposo y cocción

Porciones: 4 raciones contundentes

Información nutricional: 650 kilocalorías por porción

Tipo de cocina: Barbacoa americana / Sureña

Tipo de comida: Almuerzo principal o cena especial