Hay platos que cargan con una fama inmerecida de comida rápida e infantil, cuando en realidad, si te paras a tratarlos con un poco de mimo, se convierten en alta cocina reconfortante. El secreto de unos buenos mac and cheese no vive en los polvos naranjas de los paquetes industriales, sino en la paciencia que le pones a una bechamel bien trabajada y en la calidad del queso que elijas rallar en casa.

Olvídate de las salsas líquidas que se quedan en el fondo del plato y de los macarrones pasados de vueltas. Aquí buscamos una textura aterciopelada, densa, que abrace la pasta de verdad y cree una costra dorada y crujiente arriba sin secar el interior.

Ingredientes

400 gramos de pasta corta (macarrones tradicionales, codos o cavatappi)

60 gramos de mantequilla sin sal

60 gramos de harina de trigo común

700 mililitros de leche entera templada

200 gramos de queso cheddar curado rallado

100 gramos de queso Gruyère o Emmental rallado

Una pizca generosa de nuez moscada recién rallada

Media cucharadita de pimentón dulce o ahumado

Sal y pimienta negra al gusto

50 gramos de pan rallado panko mezclado con una cucharada de mantequilla derretida (opcional para gratinar)

Cómo hacer mac and cheese extra cremoso paso a paso

Pon una olla grande con abundante agua a hervir. En el caso de hervirla utiliza un poco de sal y cocina la pasta por unos dos minutos menos de lo que indica el fabricante para que quede al dente ya que se seguirá cocinando en el horno. Mientras se cocina la pasta derrite la mantequilla en una sartén grande a fuego medio pero asegúrate de que no se tueste de color. Agrega la harina de una vez y sigue batiendo con una batidora durante solo un minuto. Vierte la leche entera templada en un hilo fino mientras bates con energía para evitar que se formen grumos molestos. Baja la temperatura y deja que la bechamel hierva a fuego lento unos cinco o seis minutos mientras lo remueves de vez en cuando hasta que espese y adquiera una textura suave. Retira el sartén del fuego y agrega la mitad del queso cheddar y del Gruyere, mezclándolo todo con una espátula hasta que se derritan con el calor restante. Agrega la nuez moscada, el pimentón, la sal y el pimienta, al gusto. Combina la pasta previamente escurrida con la salsa directamente en la sartén, asegurándote de que todos los rincones estén bien cubiertos. Vierte la mezcla en una fuente apta para horno previamente engrasada, reparte por encima el resto del queso reservado y, si te gusta el contraste crujiente, cúbrelo con el panko mezclado con mantequilla. Gratina en el horno a 200 grados durante unos diez minutos o hasta que la superficie adquiera un tono dorado precioso y burbujee por los bordes. Sácalo del horno y déjalo reposar cinco minutos antes de servir; ese pequeño descanso es sagrado para que la salsa asiente y no se desmonte al servir.

Trucos para que salga perfecto

El mayor error que comete la gente es echar el queso con la cazuela al fuego vivo. Si haces eso, las proteínas del lácteo se separan, la grasa se acumula y te queda una textura granulosa espantosa. Apaga siempre el fuego antes de fundir el queso.

Variantes de la receta

Si te apetece elevar el plato a otro nivel, puedes añadir unos trocitos de tocino crujiente o bacón ahumado bien picado entre las capas de pasta. Los más atrevidos también le inyectan un toque de salsa picante o una cucharadita de mostaza de Dijon a la bechamel para despertar los sabores de los quesos curados sin que predominen.

Con qué acompañar mac and cheese extra cremoso

Dado que estamos ante un plato denso, contundente y muy rico en grasas, lo mejor es equilibrarlo con una buena ensalada de hojas verdes crujientes aliñada con una vinagreta ligera de limón o unos encurtidos que limpien el paladar entre bocado y bocado.

Cómo conservar mac and cheese extra cremoso

Guarda las sobras en un recipiente hermético en la nevera hasta un máximo de tres días. Al recalentarlo, la pasta habrá absorbido gran parte de la salsa, así que lo ideal es añadir un par de cucharadas de leche antes de meterlo al microondas o al horno a baja potencia para devolverle la cremosidad original.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 15 minutos de elaboración y 10 minutos de gratinado

Porciones: 6 raciones generosas

Información nutricional: 540 kilocalorías por porción

Tipo de cocina: Americana reconfortante / Casera

Tipo de comida: Plato principal único