Desayuno de Halloween: recetas terroríficas

Un desayuno halloween puede ser la mejor manera de empezar la fiesta del 31 de octubre con energía y diversión. Para los niños es maravilloso comenzar este día con figuras ‘aterradoras’ listas para ser devoradas, y para los adultos es una excusa perfecta para retomar la parte más creativa de la cocina. También puedes preparar un desayuno de Halloween perfecto para llevar al colegio. Este menú incluye unas deliciosas tortitas de calabaza y un saludable batido de remolacha, además de muchas otras ideas rápidas y saludables.

Tiempo de preparación: 30 minutos

Tiempo de cocción: 10-15 minutos

Porciones: 4-6 personas

Información nutricional: Aprox. 450 kcal por porción (tortitas y batido)

Tipo de cocina: Internacional / Temática

Tipo de comida: Desayuno / Merienda

Receta principal: tortitas de calabaza y batido sangriento

Esta receta combina unas tortitas casi veganas, sin huevo, con un batido lleno de color y vitaminas. Una forma siniestra pero muy saludable de empezar el día.

Ingredientes:

500 gramos de calabaza

2 remolachas

2 zanahorias

2 tazas de harina

2 tazas de leche vegetal

1 cucharadita de levadura

1 cucharadita de canela en polvo

1 cucharadita de esencia de vainilla

Azúcar al gusto

4 cucharadas de sirope de agave

Sirope de chocolate (para decorar)

Aceite de girasol o de oliva

Agua o zumo de naranja

Cómo preparar el desayuno de miedo:

Para las tortitas: Pela y corta la calabaza En un bol, mezcla la harina, la levadura y la canela. Incorpora el puré de calabaza, la leche vegetal, el sirope de agave y la vainilla. Bate hasta obtener una mezcla uniforme. Calienta una sartén con unas gotas de aceite y ve cocinando las tortitas por ambos lados. Para el batido: Pela las zanahorias y las remolachas. Trocea y licúa con agua o zumo de naranja y azúcar al gusto. Cuela la mezcla y guárdala en la nevera hasta el momento de servir. Montaje final: Sirve las tortitas en un plato y decóralas con sirope de chocolate, dibujando telarañas o caras divertidas. Acompáñalas con el batido rojo «sangriento».

Más ideas de desayunos y meriendas saludables para Halloween

Además de la receta principal, aquí tienes otras ideas exprés y saludables que puedes preparar en minutos, ideales para el colegio o una merienda halloween saludable.

Batido “Monstruo Verde”

Tritura plátano congelado, kiwi, un puñado de espinacas y leche. Pega unos ojos de pegatina en la botellita. ¡Sabe a fruta, no a «ensalada»!

Smoothie “Vampiro Rojo”

Mezcla fresas o frambuesas congeladas, media remolacha cocida, una naranja y agua. Un color rojo intenso y lleno de antioxidantes.

Opciones veganas

Si buscas más ideas a base de plantas, no te pierdas nuestra selección de recetas veganas halloween.

Batido de chocolate y plátano

Tritura 1 plátano congelado, bebida de soja, 1 cucharada de crema de cacahuete y 1 de cacao puro. Sabe a postre, pero es un batido completo y sin lácteos.

Batido de frutos rojos y tofu sedoso

Mezcla frutos rojos, tofu sedoso, bebida de avena y sirope de arce. Queda súper cremoso y con un extra de proteína vegetal.

Planifica un día de Halloween completo

Un buen desayuno es solo el comienzo. Si quieres organizar un menú completo, puedes empezar con unos aperitivos halloween y seguir con una cena halloween inolvidable. La calabaza es la reina de la fiesta, así que no dudes en probar otras recetas con calabaza para halloween. Y para el toque final, prepara unos dulces para halloween, como unas deliciosas galletas halloween o unos terroríficos postres halloween. ¡Inspírate con todas nuestras recetas de halloween y disfruta de un día lleno de sabor!