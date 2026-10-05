Pollo en salsa blanca: receta tradicional fácil y cremosa

Hay platos que consiguen rescatar cualquier jornada gris gracias al poder reconfortante de una buena salsa untuosa. El pollo en salsa blanca pertenece por derecho propio a esa categoría de clásicos caseros donde la simplicidad de los ingredientes contrasta con la profundidad del resultado. A veces, la clave no reside en acumular especias complejas, sino en lograr que el jugo de la carne y el lácteo emulsionen hasta formar una textura aterciopelada que pide pan sin disimulo.

Conseguir ese punto óptimo requiere mimo en los tiempos de cocción y evitar que la carne quede seca, un error frecuente al trabajar con pechugas o muslos magros. Si en algún momento te apetece experimentar con otras texturas y quieres ampliar tu recetario diario, resulta muy útil dominar una salsa para pollo fácil y rápida que te saque de un apuro cualquier día entre semana.

Ingredientes

1 kilo de pollo troceado (muslos y pechugas).

1 cebolla mediana picada finamente.

2 dientes de ajo.

200 mililitros de nata para cocinar (crema de leche) o leche evaporada.

150 mililitros de caldo de pollo o de verduras.

Un chorro generoso de vino blanco seco.

Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta negra recién molida.

Una pizca de nuez moscada rallada.

Cómo hacer pollo en salsa blanca paso a paso

En un poco de aceite en cazuela o sartén dora las piezas de pollo, previamente salmpimentadas. Se trata de que se doren un poco. Retira los trozos de pollo y reserva. En la grasa resultante ve cocinando a fuego bajo cebolla y ajo bien picados. Verter el vino blanco para desglasar el fondo de la cazuela, rascando con una paleta de madera para integrar todos los jugos caramelizados mientras se evapora el alcohol. Devolver el pollo a la cazuela junto con el caldo, tapar y dejar cocinar a fuego medio durante unos veinte minutos para que la carne absorba los aromas y termine de tiernizarse. Incorporar la nata líquida y la pizca de nuez moscada, removiendo con suavidad mientras la salsa reduce y espesa durante cinco minutos más antes de servir.

Trucos para que salga perfecto

El secreto para que la salsa blanca no se corte reside en la temperatura de la nata al incorporarla a la cazuela. Conviene sacarla de la nevera un rato antes para que pierda el frío intenso, o bien integrarla con el fuego ya suave.

Si prefieres un perfil gustativo diferente pero igual de tradicional, puedes inspirarte en los sabores de antaño probando recetas como el reconfortante pollo en salsa de la abuela Carmen.

Variantes de la receta

Este tipo de preparaciones admiten modificaciones según lo que guardes en la despensa o el mercado. Un puñado de champiñones laminados salteados junto con la cebolla transformará por completo el plato, aportando matices terrosos que combinan de maravilla con la cremosidad del lácteo.

Por el contrario, si te apetece arriesgar con combinaciones agridulces que sorprendan en la mesa, atrévete a probar alternativas tan sugerentes como el clásico pollo en salsa de piña, ideal para romper con la monotonía semanal.

Con qué acompañar pollo en salsa blanca

Una salsa tan generosa exige elementos que sepan absorberla con dignidad. Unas patatas fritas caseras cortadas en dados rústicos o un puré de patata mantequilloso son elecciones imbatibles. Si buscas algo más ligero, un arroz blanco de grano largo o unas rodajas de pan de hogaza tostado cumplirán con creces la misión de dejar el plato limpio.

Cómo conservar pollo en salsa blanca

Las preparaciones con lácteos ganan cuerpo al reposar, por lo que este guiso aguanta perfectamente hasta dos días en la nevera dentro de un recipiente hermético. A la hora de recalentarlo, hazlo a fuego lento añadiendo una cucharada de agua o caldo para recuperar la textura fluida original, evitando el microondas a máxima potencia para que la salsa no se separe.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 40 minutos

Porciones: 4 raciones

Tipo de cocina: Casera tradicional española

Tipo de comida: Almuerzo principal

Información nutricional: Aproximadamente 480 kcal por porción, con un aporte proteico elevado gracias al pollo y un contenido calórico moderado condicionado por la nata y el aceite de oliva.