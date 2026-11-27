Loli Domínguez, cocinera, sobre cómo hacer el estofado de costilla con patatas perfecto: «Hay que añadir una hoja de laurel, hebras de azafrán tostado y 100 ml de vino»
Su combinación de carne, verduras, condimentos y una salsa sabrosa lo convierte en una comida completa
Las sopas, los guisos y los platos como el estofado de costilla con patatas son perfectos
Con la llegada del frío, los días se vuelven más cortos, las temperaturas bajan y el cuerpo empieza a pedir comidas que ayuden a recuperar el calor. Durante esta época del año, elegir alimentos nutritivos y preparaciones calientes se convierte en una excelente manera de cuidar la alimentación sin resignar sabor. Las sopas, los guisos y los platos como el estofado de costilla con patatas son perfectos.
Son recetas que reconfortan, permiten combinar diferentes ingredientes y ofrecen una gran variedad de nutrientes en cada porción. Entre todas las alternativas de la temporada, el estofado destaca como uno de los grandes clásicos de la cocina casera. La cocinera Loli Domínguez Jiménez asegura que es una tradicional, fácil y deliciosa comida. Su combinación de carne, verduras, condimentos y una salsa sabrosa lo convierte en una comida completa, ideal para compartir durante los días más fríos. Además, es una preparación versátil que admite diferentes ingredientes según los gustos, la disponibilidad de productos y las costumbres de cada hogar.
El secreto de preparar un buen estofado de costilla
Para conseguir un estofado casero sabroso, equilibrado y con una textura irresistible, es importante elegir correctamente los ingredientes y prestar atención a su preparación. Estos son los elementos fundamentales:
Una buena carne
Es importante elegir cortes que soporten las cocciones prolongadas y tengan tejido conectivo y grasa intramuscular. En el caso de la carne vacuna, se pueden utilizar paleta, aguja, falda u osobuco. Estas piezas se vuelven tiernas y jugosas durante la cocción lenta.
Un buen sofrito
La cebolla, el ajo y el tomate son la base de muchos estofados. También se pueden incorporar zanahoria, morrón, puerro y apio para sumar profundidad y aroma.
Cómo hacer un buen estofado paso a paso
Preparar los ingredientes
Cortar la carne en cuadrados de tamaño similar y picar las verduras. Esto permite que la cocción sea más uniforme.
Sellar la carne
Calentar aceite en una olla y dorar los trozos por todos sus lados. «Al cocinarla en olla exprés también resulta más rápida de hacer ya que se acorta mucho el tiempo de cocinado», aconseja cocinera Loli Domínguez Jiménez. Este paso desarrolla sabores y aporta color al resultado final. Retirar y reservar.
Preparar el sofrito
En la misma olla, incorporar cebolla, ajo, zanahoria y morrón. Cocinar a fuego medio hasta que estén tiernos.
Desglasar la olla
Añadir un poco de vino o caldo y recuperar los jugos y restos dorados que quedaron en el fondo. Dejar reducir si se utiliza vino.
Integrar los ingredientes
Volver a colocar la carne en la olla, añadir el tomate, las hierbas, las especias y el líquido de cocción.
Cocinar lentamente
Tapar la olla y mantener una temperatura baja y constante hasta que la carne esté tierna. El tiempo dependerá del corte y del tamaño de los trozos.
Incorporar los ingredientes
Añadir las patatas y otras verduras resistentes en el momento adecuado para evitar que se desarmen durante la cocción.
Dónde comer el mejor estofado
Teitu
En el diccionario asturiano, la palabra teito o teitu se refiere a chozas primitivas asturianas y significa refugio. Ofrece guisos tradicionales que destacan por la calidad de sus ingredientes y por su autenticidad y presentación, evocando el calor del hogar. Entre sus platos estrella se puede encontrar las clásicas fabes con almejas y pitxin, el estofado de buey con arroz al tomillo o unos típicos callos con mucho morro.
Finorri
La ubicación de Finorri, justo frente a uno de los mercados más emblemáticos de Barcelona, forma parte de su identidad gastronómica. La proximidad a la Boqueria conecta su cocina con el producto fresco y la cultura del mercado, dos elementos que también articulan su carta. En ella, las brasas, los guisos y las recetas tradicionales catalanas se reinterpretan desde una perspectiva actual, respetando el sabor y la esencia de cada elaboración.
Can Tunada
Aquí toman protagonismo los fondos, los guisos y las cocciones reposadas. Can Tunada reivindica esos platos cálidos y reconfortantes que remiten a la cocina de casa y que encuentran su valor en el tiempo y el cuidado de la elaboración. El fricandó de l’Isidora, las albóndigas al vino rancio o los fideos a la cazuela con butifarra negra y setas.
Molino de Pez
Molino de Pez se mantiene fiel a la costumbre de los platos de cuchara, los guisos lentos, las raciones generosas y las recetas de siempre, nexos culturales comunes en los que Familia La Ancha también es excelso en Madrid. Por eso, las novedades de la casa, sea mediodía o noche, tienen a la cuchara por protagonista con las archiconocidas lentejas de La Ancha, la zarzuela de rape de costa (rape, marisco de roca y una salsa profunda, hecha para mojar pan), los callos a la madrileña, entre otros.
Ultramarinos Marín en Madrid
El bar de Borja García Ordoño, uno de los más frecuentados por cocineros y profesionales de la hostelería en Barcelona, aterriza en una esquina con historia de Malasaña, en San Andrés 31. Se encontrarán encurtidos y ensaladas, piparras, un mix de olivas, escabeches y salpicones. También habrá charcutería fina de la casa, como la txistorra, el chicharrón Marín, el jamón ibérico cocido y las butifarras. Para los días fríos, habrá guisos, sopas y platos de cuchara.