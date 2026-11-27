Con la llegada del frío, los días se vuelven más cortos, las temperaturas bajan y el cuerpo empieza a pedir comidas que ayuden a recuperar el calor. Durante esta época del año, elegir alimentos nutritivos y preparaciones calientes se convierte en una excelente manera de cuidar la alimentación sin resignar sabor. Las sopas, los guisos y los platos como el estofado de costilla con patatas son perfectos.

Son recetas que reconfortan, permiten combinar diferentes ingredientes y ofrecen una gran variedad de nutrientes en cada porción. Entre todas las alternativas de la temporada, el estofado destaca como uno de los grandes clásicos de la cocina casera. La cocinera Loli Domínguez Jiménez asegura que es una tradicional, fácil y deliciosa comida. Su combinación de carne, verduras, condimentos y una salsa sabrosa lo convierte en una comida completa, ideal para compartir durante los días más fríos. Además, es una preparación versátil que admite diferentes ingredientes según los gustos, la disponibilidad de productos y las costumbres de cada hogar.

El secreto de preparar un buen estofado de costilla

Para conseguir un estofado casero sabroso, equilibrado y con una textura irresistible, es importante elegir correctamente los ingredientes y prestar atención a su preparación. Estos son los elementos fundamentales:

Una buena carne

Es importante elegir cortes que soporten las cocciones prolongadas y tengan tejido conectivo y grasa intramuscular. En el caso de la carne vacuna, se pueden utilizar paleta, aguja, falda u osobuco. Estas piezas se vuelven tiernas y jugosas durante la cocción lenta.

Un buen sofrito

La cebolla, el ajo y el tomate son la base de muchos estofados. También se pueden incorporar zanahoria, morrón, puerro y apio para sumar profundidad y aroma.

Verduras frescas: las patatas, zanahorias y calabaza aportan textura, color y nutrientes. La elección dependerá de la receta y de los productos de estación.

Un líquido de cocción: el caldo de carne o de verduras permite cocinar los ingredientes y construir una salsa sabrosa. También se puede agregar vino tinto para aportar profundidad y complejidad.

Hierbas y especias: el laurel, el tomillo, el romero, el pimentón, la pimienta y el orégano ayudan a potenciar el sabor. Lo ideal es utilizarlos en cantidades equilibradas.

Tiempo y paciencia: son dos ingredientes indispensables. La cocción lenta permite que la carne se ablande y que los sabores se integren progresivamente.