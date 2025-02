Filloas gallegas: receta tradicional y fácil paso a paso

Filloas gallegas, como los crepes, pancakes o los blinis rusos son tortitas finas de harina de trigo. Se toman con ingredientes dulces o salados. En otro artículo de Okdiario-recetas hicimos crepes de naranja y anís. Hoy filloas galletas.

La filloa es tradicional de Galicia y también de Asturias, y León. Este postre proviene de la época romana, se elaboraba prácticamente con los mismos ingredientes. Harina, miel, huevos y azúcar. En Galicia estas tortitas se suelen servir con miel y canela.

En otras zonas es tradicional las filloas saladas con carne o lacón. La versión más moderna es con relleno de chocolate, mermelada o frutas. La época típica de las filloas es sobre todo en otoño y en invierno, aunque debido a su popularidad se pueden encontrar durante todo el año en restaurantes gallegos.

Las filloas tienen hasta su propia fiesta en Galicia por ejemplo en La Baña, en La Coruña se celebra desde 1990 una fiesta para homenajear a las filloas, también tiene su fiestaen Ourense en Sada o Barco de Valdeorras. Aunque es muy similar a los crepes de la Bretaña francesa, en Galicia solo desde hace poco se sirven las filloas rellenas, lo tradicional era servirlas solas o con miel, mientras que los crepes siempre se han servido rellenos desde siempre.

Cómo hacer filloas gallegas caseras paso a paso

En primer lugar tamizamos la harina junto a la sal, nos ayudamos de un colador o un tamizador. Los encuentras en cualquier ferretería.

La harina tamizada la tendremos en un cuenco, hacemos un hueco en el centro. Por otro lado batimos los huevos hasta que estén espumosos, añade la leche y el agua, mezclar bien y añade parte de esta mezcla en el centro del la harina que teníamos en el cuenco. Añadir el líquido poco a poco removiendo hasta lograr una crema homogénea sin grumos.

Dejar reposar en la nevera durante una hora. En una sartén añadir mantequilla y una cucharada de la masa de las filloas.

Trucos para que las filloas queden finas y perfectas

Extender la masa y darle la vuelta cuando esté ligeramente dorada. Ayúdate de una espátula para que no se rompan. La cantidad de masa debería ser la justa para que no sean tan finas que no se rompan, ni tampoco gruesas y que no queden agradables en el paladar. Más o menos sería cubrir con la masa la sartén, pero no más.

Servir acompañadas de frutas, mermelada o miel

Información nutricional: 1258 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Dulces y postres

Diferencias entre filloas, crepes y frixuelos

Las filloas, los crêpes y los frixuelos son preparaciones similares, pero con diferencias clave según su origen y receta.

Las filloas , típicas de Galicia, se hacen con harina, leche o caldo, huevos y, en ocasiones, sangre de cerdo en época de matanza. Son finas, suaves y pueden ser dulces o saladas.

Los crêpes , originarios de Francia, tienen una masa más ligera y equilibrada en proporciones. Se suelen servir con rellenos dulces como chocolate o mermelada, o salados como queso y jamón.

Los frixuelos, tradicionales de Asturias y León, son muy similares a las filloas pero suelen llevar más huevo y a veces anís, dándoles un toque más aromático.

Aunque parecidos, cada uno tiene su identidad gastronómica propia.

Cómo conservar y recalentar las filloas sin que se resequen

Para conservar las filloas y evitar que se resequen, guárdalas correctamente. Si las consumirás en uno o dos días, colócalas en un recipiente hermético o envueltas en film transparente a temperatura ambiente. Si necesitas conservarlas más tiempo, guárdalas en el refrigerador con papel de horno entre cada una para que no se peguen. También puedes congelarlas, separadas con papel de horno y dentro de una bolsa hermética.

Para recalentarlas sin que se resequen, usa una sartén caliente con un poco de mantequilla o aceite durante unos segundos por cada lado. También puedes calentarlas en el microondas tapadas con un paño húmedo para mantener su humedad. Siguiendo estos consejos, las filloas quedarán tiernas y deliciosas por más tiempo.