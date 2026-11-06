Las recetas de galletas de Navidad de esta guía son fáciles, rápidas y se hacen con ingredientes que solemos tener en la despensa. Son 15 recetas caseras, cada una con sus ingredientes y su preparación paso a paso: tradicionales, de mantequilla, alemanas, de chocolate, de jengibre y también sin mantequilla. Preparar galletas de Navidad caseras sabe mejor y, además, es un momento único para hacer en familia. Si nunca las has hecho, empieza por la receta básica.

¿Buscas otra versión? También tienes galletas de Navidad fáciles para niños, galletas de Navidad en Thermomix, galletas en la freidora de aire y galletas sin gluten con solo 4 ingredientes.

Receta básica de galletas de Navidad

Esta es la receta de galletas de Navidad de toda la vida: una masa de mantequilla, azúcar, huevo y harina que se estira, se corta con moldes navideños y se decora con glaseado. Si quieres más detalle sobre la masa, tienes la guía de cómo hacer galletas caseras.

Las 15 mejores recetas de galletas de Navidad caseras

1. Galletas navideñas tradicionales

Ingredientes

480 g de harina

250 g de mantequilla

200 g de azúcar

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

Pizca de sal

Glaseado casero

Decoraciones: virutas, bastones, nibs de chocolate

Preparación paso a paso

Amasa todos los ingredientes hasta obtener una masa uniforme. Reposa la masa 30 minutos en la nevera. Estira y corta con moldes navideños. Hornea 8 minutos a 180 °C. Decora con glaseado y toppings.

Galletas de Navidad de mantequilla y alemanas

La mantequilla es la base de muchas galletas navideñas. Aquí tienes la versión clásica y las alemanas Vanillekipferl, con forma de media luna.

Ingredientes

250 g de mantequilla

120 g de azúcar

2 huevos

350 g de harina

1 cucharadita de vainilla

Pizca de sal

Preparación paso a paso

Mezcla la mantequilla y el azúcar. Añade los huevos y la vainilla. Agrega la harina y la sal. Refrigera 1 hora. Estira la masa y corta figuras navideñas. Hornea 12 minutos a 180 °C.

3. Galletas navideñas alemanas (Vanillekipferl)

Ingredientes

200 g de mantequilla fría

230 g de azúcar glas

2 cucharaditas de extracto de vainilla

220 g de harina de repostería

120 g de almendra molida

1 pizca de sal

Preparación paso a paso

Bate la mantequilla con 80 g de azúcar glas y la harina. Añade la vainilla y sigue batiendo. Agrega la almendra molida y forma una masa lisa. Divide la masa en dos rollos y refrigera 2 horas. Corta porciones y da forma de media luna. Hornea 10-12 minutos a 180 °C. Reboza con azúcar glas y vainilla.

Más galletas de mantequilla y de otros países

Galletas de Navidad de chocolate

Para los más chocolateros: unas galletas de chocolate blanco que se cubren a medias y otras de chocolate negro.

Ingredientes

120 g de mantequilla a temperatura ambiente

180 g de azúcar glas

1 huevo

3 gotas de esencia de vainilla

270 g de harina

Pizca de sal

1 cucharadita de bicarbonato

200 g de chocolate blanco

Preparación paso a paso

Bate la mantequilla con el azúcar glas durante 4 minutos. Añade el huevo y la vainilla, y bate 1 minuto más. Incorpora la harina, la sal y el bicarbonato tamizados. Forma una bola y refrigera 1 hora. Estira la masa, corta cuadrados y hornea 8 minutos a 180 °C. Derrite el chocolate blanco y cubre la mitad de cada galleta.

Ingredientes

150 g de chocolate negro 70 %

120 g de mantequilla

150 g de azúcar moreno

1 huevo

150 g de harina

1 cucharadita de levadura

Pizca de sal

Preparación paso a paso

Derrite el chocolate con la mantequilla. Mezcla con el azúcar y el huevo. Añade la harina, la levadura y la sal. Refrigera 30 minutos. Forma bolas y hornea 10 minutos a 180 °C.

Galletas de Navidad con especias y cítricos

El jengibre y la canela dan el sabor más navideño, y la naranja y el limón aportan un toque fresco.

Ingredientes

350 g de harina

120 g de mantequilla

150 g de azúcar moreno

1 huevo

2 cucharaditas de jengibre en polvo

1 cucharadita de canela

½ cucharadita de clavo

½ cucharadita de nuez moscada

1 cucharadita de bicarbonato

Preparación paso a paso

Bate la mantequilla y el azúcar. Añade el huevo y mezcla. Agrega las especias, la harina y el bicarbonato. Refrigera 1 hora. Estira y corta muñecos o casas. Hornea 10 minutos a 180 °C.

Ingredientes

300 g de harina

150 g de mantequilla

120 g de azúcar

1 huevo

1 cucharada de canela

Pizca de sal

Preparación paso a paso

Mezcla la mantequilla, el azúcar y el huevo. Añade la harina y la canela. Refrigera 30 minutos. Forma bolitas y aplástalas ligeramente. Hornea 12 minutos a 180 °C.

Ingredientes

280 g de harina

120 g de mantequilla

120 g de azúcar

1 huevo

Ralladura de 1 naranja

2 cucharadas de zumo de naranja

1 cucharadita de levadura química

Preparación paso a paso

Mezcla la mantequilla con el azúcar hasta obtener una crema suave. Añade el huevo, la ralladura y el zumo de naranja. Incorpora la harina con la levadura, mezclando hasta formar una masa. Refrigera 30 minutos para que coja consistencia. Forma bolitas, colócalas en la bandeja y aplástalas ligeramente. Hornea 12 minutos a 180 °C.

Ingredientes

250 g de harina

120 g de mantequilla

120 g de azúcar

1 huevo

Ralladura de 1 limón

Zumo de medio limón

Preparación paso a paso

Mezcla la mantequilla y el azúcar. Añade el huevo, la ralladura y el zumo. Agrega la harina y mezcla hasta integrar. Refrigera 30 minutos. Forma bolitas y hornea 10-12 minutos.

Galletas de Navidad fáciles y económicas, con pocos ingredientes

Si vas con poco tiempo, estas galletas de Navidad fáciles se hacen con ingredientes básicos de despensa. La de Nutella, por ejemplo, solo lleva tres ingredientes, y la de aceite de oliva sirve cuando no tienes mantequilla.

Ingredientes

1 taza de Nutella (280 g aprox.)

1 huevo

150 g de harina

Preparación paso a paso

Mezcla la Nutella, el huevo y la harina. Amasa ligeramente hasta que quede uniforme. Forma bolitas y aplástalas con un tenedor. Refrigera 20 minutos para que mantengan la forma. Hornea 8-10 minutos a 180 °C.

Ingredientes

150 g de coco rallado

120 g de azúcar

2 huevos

1 cucharadita de vainilla

2 cucharadas de harina

Preparación paso a paso

Mezcla los huevos y el azúcar. Añade el coco, la vainilla y la harina. Forma pequeñas montañitas. Hornea 12 minutos a 180 °C.

Ingredientes

250 g de almendra molida

200 g de azúcar glas

2 claras de huevo

1 cucharadita de extracto de almendra

Azúcar glas para espolvorear

Preparación paso a paso

Mezcla la almendra molida y el azúcar glas. Añade las claras y el extracto de almendra. Forma una pasta suave, sin batir en exceso. Haz pequeñas bolitas y aplástalas con las manos. Hornea 12 minutos a 180 °C. Espolvorea azúcar glas al salir del horno.

Ingredientes

200 g de copos de avena

120 g de mantequilla

150 g de azúcar moreno

1 huevo

1 cucharadita de canela

1 cucharadita de vainilla

80 g de harina

Preparación paso a paso

Mezcla la mantequilla con el azúcar moreno hasta integrar. Añade el huevo, la vainilla y la canela. Incorpora la harina y los copos de avena. Deja reposar 15 minutos: la avena absorberá humedad. Forma montoncitos con una cuchara. Hornea 10-12 minutos a 180 °C.

Ingredientes

100 ml de aceite de oliva suave

120 g de azúcar

1 huevo

260 g de harina

1 cucharadita de levadura

Ralladura de naranja o limón

Preparación paso a paso

Mezcla el aceite, el azúcar y el huevo. Añade la ralladura. Incorpora la harina con la levadura. Amasa suavemente y forma bolitas. Hornea 10 minutos a 180 °C.

Galletas de Navidad decoradas

Para el toque final, las galletas decoradas con glasé de colores son las que más lucen en la mesa. Si quieres aprender a preparar el glaseado, tienes la guía de cómo hacer glasé real.

Ingredientes

240 g de harina

120 g de mantequilla

100 g de azúcar

1 huevo

Vainilla

Glasé real (clara + azúcar glas + limón)

Colorantes alimentarios

Preparación paso a paso

Haz una masa básica de mantequilla, azúcar, huevo y harina. Estira la masa y corta formas navideñas (árboles, estrellas, renos…). Hornea 10 minutos a 180 °C. Deja enfriar completamente. Decora con glasé de colores usando manga o boquillas finas.

Más recetas de galletas de Navidad

Preguntas frecuentes sobre galletas de Navidad

¿Cómo conservar las galletas de Navidad caseras?

Guárdalas en una lata metálica bien cerrada. Duran perfectas entre 7 y 10 días.

¿Qué galletas navideñas son más fáciles para hacer con niños?

Las de mantequilla, las de chocolate blanco o las tradicionales con glaseado. Tienes más ideas en nuestras galletas de Navidad para niños.

¿Cómo evitar que las galletas queden duras?

No las hornees más de lo necesario: retíralas cuando empiecen a dorarse por los bordes.

¿Se pueden congelar las galletas de Navidad?

Sí, la masa cruda se congela y aguanta perfectamente hasta 2 meses.

¿Se pueden hacer galletas de Navidad sin mantequilla?

Sí. La receta 14 usa aceite de oliva suave en lugar de mantequilla. Puedes ver otra versión en las galletas de aceite de oliva.

¿Cuáles son las galletas más típicas de Navidad?

Entre las más clásicas están las tradicionales con glaseado, las de jengibre y las alemanas Vanillekipferl.

¿Cómo hacer galletas de Navidad en Thermomix?

Tienes la receta paso a paso de galletas de Navidad en Thermomix.

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