Recetas de galletas de Navidad: 15 ideas fáciles y económicas
Si estás planificando tus recetas y postres para estas navidades, no te pierdas esta receta de galletas de Navidad. Anota los pasos.
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Galletas saladas de Navidad
Las recetas de galletas de Navidad de esta guía son fáciles, rápidas y se hacen con ingredientes que solemos tener en la despensa. Son 15 recetas caseras, cada una con sus ingredientes y su preparación paso a paso: tradicionales, de mantequilla, alemanas, de chocolate, de jengibre y también sin mantequilla. Preparar galletas de Navidad caseras sabe mejor y, además, es un momento único para hacer en familia. Si nunca las has hecho, empieza por la receta básica.
¿Buscas otra versión? También tienes galletas de Navidad fáciles para niños, galletas de Navidad en Thermomix, galletas en la freidora de aire y galletas sin gluten con solo 4 ingredientes.
Receta básica de galletas de Navidad
Esta es la receta de galletas de Navidad de toda la vida: una masa de mantequilla, azúcar, huevo y harina que se estira, se corta con moldes navideños y se decora con glaseado. Si quieres más detalle sobre la masa, tienes la guía de cómo hacer galletas caseras.
Las 15 mejores recetas de galletas de Navidad caseras
1. Galletas navideñas tradicionales
Ingredientes
Preparación paso a paso
- Amasa todos los ingredientes hasta obtener una masa uniforme.
- Reposa la masa 30 minutos en la nevera.
- Estira y corta con moldes navideños.
- Hornea 8 minutos a 180 °C.
- Decora con glaseado y toppings.
Galletas de Navidad de mantequilla y alemanas
La mantequilla es la base de muchas galletas navideñas. Aquí tienes la versión clásica y las alemanas Vanillekipferl, con forma de media luna.
2. Galletas de mantequilla clásicas
Ingredientes
- 250 g de mantequilla
- 120 g de azúcar
- 2 huevos
- 350 g de harina
- 1 cucharadita de vainilla
- Pizca de sal
Preparación paso a paso
- Mezcla la mantequilla y el azúcar.
- Añade los huevos y la vainilla.
- Agrega la harina y la sal.
- Refrigera 1 hora.
- Estira la masa y corta figuras navideñas.
- Hornea 12 minutos a 180 °C.
3. Galletas navideñas alemanas (Vanillekipferl)
Ingredientes
- 200 g de mantequilla fría
- 230 g de azúcar glas
- 2 cucharaditas de extracto de vainilla
- 220 g de harina de repostería
- 120 g de almendra molida
- 1 pizca de sal
Preparación paso a paso
- Bate la mantequilla con 80 g de azúcar glas y la harina.
- Añade la vainilla y sigue batiendo.
- Agrega la almendra molida y forma una masa lisa.
- Divide la masa en dos rollos y refrigera 2 horas.
- Corta porciones y da forma de media luna.
- Hornea 10-12 minutos a 180 °C.
- Reboza con azúcar glas y vainilla.
Más galletas de mantequilla y de otros países
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Galletas de Navidad de chocolate
Para los más chocolateros: unas galletas de chocolate blanco que se cubren a medias y otras de chocolate negro.
4. Galletas de chocolate blanco
Ingredientes
- 120 g de mantequilla a temperatura ambiente
- 180 g de azúcar glas
- 1 huevo
- 3 gotas de esencia de vainilla
- 270 g de harina
- Pizca de sal
- 1 cucharadita de bicarbonato
- 200 g de chocolate blanco
Preparación paso a paso
- Bate la mantequilla con el azúcar glas durante 4 minutos.
- Añade el huevo y la vainilla, y bate 1 minuto más.
- Incorpora la harina, la sal y el bicarbonato tamizados.
- Forma una bola y refrigera 1 hora.
- Estira la masa, corta cuadrados y hornea 8 minutos a 180 °C.
- Derrite el chocolate blanco y cubre la mitad de cada galleta.
5. Galletas de chocolate negro
Ingredientes
- 150 g de chocolate negro 70 %
- 120 g de mantequilla
- 150 g de azúcar moreno
- 1 huevo
- 150 g de harina
- 1 cucharadita de levadura
- Pizca de sal
Preparación paso a paso
- Derrite el chocolate con la mantequilla.
- Mezcla con el azúcar y el huevo.
- Añade la harina, la levadura y la sal.
- Refrigera 30 minutos.
- Forma bolas y hornea 10 minutos a 180 °C.
Galletas de Navidad con especias y cítricos
El jengibre y la canela dan el sabor más navideño, y la naranja y el limón aportan un toque fresco.
6. Galletas de jengibre
Ingredientes
- 350 g de harina
- 120 g de mantequilla
- 150 g de azúcar moreno
- 1 huevo
- 2 cucharaditas de jengibre en polvo
- 1 cucharadita de canela
- ½ cucharadita de clavo
- ½ cucharadita de nuez moscada
- 1 cucharadita de bicarbonato
Preparación paso a paso
- Bate la mantequilla y el azúcar.
- Añade el huevo y mezcla.
- Agrega las especias, la harina y el bicarbonato.
- Refrigera 1 hora.
- Estira y corta muñecos o casas.
- Hornea 10 minutos a 180 °C.
7. Galletas de canela
Ingredientes
- 300 g de harina
- 150 g de mantequilla
- 120 g de azúcar
- 1 huevo
- 1 cucharada de canela
- Pizca de sal
Preparación paso a paso
- Mezcla la mantequilla, el azúcar y el huevo.
- Añade la harina y la canela.
- Refrigera 30 minutos.
- Forma bolitas y aplástalas ligeramente.
- Hornea 12 minutos a 180 °C.
8. Galletas de naranja
Ingredientes
- 280 g de harina
- 120 g de mantequilla
- 120 g de azúcar
- 1 huevo
- Ralladura de 1 naranja
- 2 cucharadas de zumo de naranja
- 1 cucharadita de levadura química
Preparación paso a paso
- Mezcla la mantequilla con el azúcar hasta obtener una crema suave.
- Añade el huevo, la ralladura y el zumo de naranja.
- Incorpora la harina con la levadura, mezclando hasta formar una masa.
- Refrigera 30 minutos para que coja consistencia.
- Forma bolitas, colócalas en la bandeja y aplástalas ligeramente.
- Hornea 12 minutos a 180 °C.
9. Galletas de limón
Ingredientes
- 250 g de harina
- 120 g de mantequilla
- 120 g de azúcar
- 1 huevo
- Ralladura de 1 limón
- Zumo de medio limón
Preparación paso a paso
- Mezcla la mantequilla y el azúcar.
- Añade el huevo, la ralladura y el zumo.
- Agrega la harina y mezcla hasta integrar.
- Refrigera 30 minutos.
- Forma bolitas y hornea 10-12 minutos.
Galletas de Navidad fáciles y económicas, con pocos ingredientes
Si vas con poco tiempo, estas galletas de Navidad fáciles se hacen con ingredientes básicos de despensa. La de Nutella, por ejemplo, solo lleva tres ingredientes, y la de aceite de oliva sirve cuando no tienes mantequilla.
10. Galletas de Nutella
Ingredientes
- 1 taza de Nutella (280 g aprox.)
- 1 huevo
- 150 g de harina
Preparación paso a paso
- Mezcla la Nutella, el huevo y la harina.
- Amasa ligeramente hasta que quede uniforme.
- Forma bolitas y aplástalas con un tenedor.
- Refrigera 20 minutos para que mantengan la forma.
- Hornea 8-10 minutos a 180 °C.
11. Galletas de coco navideñas
Ingredientes
- 150 g de coco rallado
- 120 g de azúcar
- 2 huevos
- 1 cucharadita de vainilla
- 2 cucharadas de harina
Preparación paso a paso
- Mezcla los huevos y el azúcar.
- Añade el coco, la vainilla y la harina.
- Forma pequeñas montañitas.
- Hornea 12 minutos a 180 °C.
12. Galletas de almendra
Ingredientes
- 250 g de almendra molida
- 200 g de azúcar glas
- 2 claras de huevo
- 1 cucharadita de extracto de almendra
- Azúcar glas para espolvorear
Preparación paso a paso
- Mezcla la almendra molida y el azúcar glas.
- Añade las claras y el extracto de almendra.
- Forma una pasta suave, sin batir en exceso.
- Haz pequeñas bolitas y aplástalas con las manos.
- Hornea 12 minutos a 180 °C.
- Espolvorea azúcar glas al salir del horno.
13. Galletas navideñas de avena
Ingredientes
- 200 g de copos de avena
- 120 g de mantequilla
- 150 g de azúcar moreno
- 1 huevo
- 1 cucharadita de canela
- 1 cucharadita de vainilla
- 80 g de harina
Preparación paso a paso
- Mezcla la mantequilla con el azúcar moreno hasta integrar.
- Añade el huevo, la vainilla y la canela.
- Incorpora la harina y los copos de avena.
- Deja reposar 15 minutos: la avena absorberá humedad.
- Forma montoncitos con una cuchara.
- Hornea 10-12 minutos a 180 °C.
14. Galletas navideñas sin mantequilla
Ingredientes
- 100 ml de aceite de oliva suave
- 120 g de azúcar
- 1 huevo
- 260 g de harina
- 1 cucharadita de levadura
- Ralladura de naranja o limón
Preparación paso a paso
- Mezcla el aceite, el azúcar y el huevo.
- Añade la ralladura.
- Incorpora la harina con la levadura.
- Amasa suavemente y forma bolitas.
- Hornea 10 minutos a 180 °C.
Galletas de Navidad decoradas
Para el toque final, las galletas decoradas con glasé de colores son las que más lucen en la mesa. Si quieres aprender a preparar el glaseado, tienes la guía de cómo hacer glasé real.
15. Galletas decoradas para Navidad
Ingredientes
- 240 g de harina
- 120 g de mantequilla
- 100 g de azúcar
- 1 huevo
- Vainilla
- Glasé real (clara + azúcar glas + limón)
- Colorantes alimentarios
Preparación paso a paso
- Haz una masa básica de mantequilla, azúcar, huevo y harina.
- Estira la masa y corta formas navideñas (árboles, estrellas, renos…).
- Hornea 10 minutos a 180 °C.
- Deja enfriar completamente.
- Decora con glasé de colores usando manga o boquillas finas.
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Preguntas frecuentes sobre galletas de Navidad
¿Cómo conservar las galletas de Navidad caseras?
Guárdalas en una lata metálica bien cerrada. Duran perfectas entre 7 y 10 días.
¿Qué galletas navideñas son más fáciles para hacer con niños?
Las de mantequilla, las de chocolate blanco o las tradicionales con glaseado. Tienes más ideas en nuestras galletas de Navidad para niños.
¿Cómo evitar que las galletas queden duras?
No las hornees más de lo necesario: retíralas cuando empiecen a dorarse por los bordes.
¿Se pueden congelar las galletas de Navidad?
Sí, la masa cruda se congela y aguanta perfectamente hasta 2 meses.
¿Se pueden hacer galletas de Navidad sin mantequilla?
Sí. La receta 14 usa aceite de oliva suave en lugar de mantequilla. Puedes ver otra versión en las galletas de aceite de oliva.
¿Cuáles son las galletas más típicas de Navidad?
Entre las más clásicas están las tradicionales con glaseado, las de jengibre y las alemanas Vanillekipferl.
¿Cómo hacer galletas de Navidad en Thermomix?
Tienes la receta paso a paso de galletas de Navidad en Thermomix.