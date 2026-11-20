Comida navideña puertorriqueña: platos típicos para celebrar estas fiestas
Descubre los platos más tradicionales de la comida navideña puertorriqueña y prepara un menú lleno de sabor para estas fiestas.
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En Puerto Rico, la Navidad no se concentra en una sola noche: se estira desde finales de noviembre hasta bien entrada enero con parrandas, visitas improvisadas y mesas que siempre tienen algo listo para servir. Quien ha compartido estas fechas en la isla sabe que la comida marca el compás de cada reunión, mezclando raíces taínas, españolas y africanas con ingredientes de huerta y despensa que huelen a hogar desde temprano.
Qué se come en Puerto Rico en Navidad
Las celebraciones navideñas puertorriqueñas giran alrededor de preparaciones generosas, pensadas para alimentar a familia extendida, vecinos y amigos que caen a saludar. El adobo con ajo, orégano, pimienta y aceite, junto al sofrito de recao o culantro, ajíes dulces, cebolla y ajo, actúa como hilo conductor de casi todo.
En muchas mesas tampoco falta un buen mofongo puertorriqueño bien machacado en pilón cuando se busca un bocado con carácter, aunque el repertorio festivo despliega clásicos propios que nadie pasa por alto.
Lechón asado: el plato estrella de las fiestas
Hablar de Navidad en Puerto Rico sin mencionar el lechón asado es dejar la historia a medias. Ya sea un cerdo entero cocinado despacio sobre brasas o una buena paleta de cerdo al horno cuando se cocina en casa, el secreto está en macerar la carne con antelación y hornear con paciencia para que el interior quede jugoso y el cuero reviente crujiente, formando ese cuerito dorado que desaparece antes de llegar a la fuente.
Pasteles y acompañamientos tradicionales
Los pasteles de masa, elaborados con plátano verde, yautía, calabaza o yuca, rellenos de carne guisada y envueltos en hojas de plátano atadas con cordel, exigen tiempo, reunión y paciencia, pero recompensan cada minuto al abrirlos calientes. Al lado suelen aparecer el arroz con gandules, teñido y perfumado con ajo, recao y aceitunas, y una ensalada de coditos o de papa que aporta frescor junto a platos más densos.
Postres navideños de Puerto Rico
El remate dulce tiene un sabor muy definido por el coco, la canela y las especias. El tembleque, cuajado con leche de coco, maicena y un toque de canela espolvoreada por encima, ofrece una textura suave que sienta de maravilla tras un plato de cerdo. También triunfan el arroz con dulce, cargado de jengibre, clavo y pasas, o un flan casero bien frío para quienes prefieren un cierre cremoso sin demasiadas especias.
Bebidas típicas para celebrar la Navidad
Para brindar, el coquito ocupa un lugar indiscutible: esa mezcla cremosa de leche de coco, leche condensada, canela, vainilla y ron que cada familia ajusta a su gusto y guarda embotellada en la nevera. Si apetece un giro tropical o una opción refrescante durante la tarde, preparar una piña colada puertorriqueña encaja con naturalidad junto al pitorro o un buen ron añejo servido con calma.
Información nutricional
Un menú navideño puertorriqueño es contundente y rico en energía, ideal para celebraciones pausadas donde se come y se conversa sin prisa. Combina carbohidratos de tubérculos, plátanos y arroz con grasas saludables del coco y proteínas del cerdo, por lo que conviene moderar las raciones si se prueban todos los platos en una misma velada.
Tiempo de preparación: 3 horas y 15 minutos (considerando macerado, cocción y montaje de platos tradicionales).
Porciones: 8 personas.
Información nutricional: Aproximadamente 1.560 calorías totales por ración (sumando carne asada, arroz con gandules, pastel, postre y bebida).
Tipo de cocina: Puertorriqueña tradicional festiva.
Tipo de comida: Comida o cena navideña.