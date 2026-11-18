Cenas frías para Navidad: 10 recetas fáciles
Descubre estas cenas frías para Navidad con recetas fáciles y originales. Ideas para preparar con antelación y sorprender a tus invitados.
Entrantes fríos italianos para Navidad
Tarta de turrón fría
Cena de Nochebuena sin cocinar
Apuesta por una mesa navideña diferente este año liberándote de las sartenes de última hora y del estrés constante junto al fuego. Planificar un menú sin complicaciones calientes permite disfrutar de la familia sin pasar la velada pegado a los fogones, organizando un banquete completo que se deja listo horas antes de sentarse a la mesa. Para inspirarte con más ideas y picoteos previos, puedes echar un vistazo a estas estupendas propuestas de entrantes fríos para Navidad, perfectas para abrir boca sin complicaciones.
Entrantes fríos para Navidad
Comenzar con un buen surtido de bocados ligeros marca el tono de la velada. El clásico cóctel de gambas, servido en copa individual con una suave salsa rosa casera, aporta frescura visual y un toque retro que nunca falla. A su lado, unos canapés fríos para Navidad sobre bases de pan crujiente o tartaletas admiten patés marineros, mantequillas aromatizadas o cremas de queso con hierbas finas.
Los huevos rellenos de atún, jugosos y cubiertos con una ligera capa de mayonesa y tiras de pimiento morrón, desaparecen siempre de los primeros en la mesa. Completar la bandeja con una tabla de quesos variados, junto a nueces y uvas equilibra los sabores salados con notas dulces y crujientes. Los rollitos de salmón ahumado rellenos de queso crema al eneldo cierran este primer bloque con una textura fundente inigualable.
Ensaladas frías para el menú navideño
- Ensalada de langostinos y aguacate
- Ensalada de pasta con marisco
- Ensalada de pollo y manzana
- Ensalada de patata y salmón
- Ensalada de escarola y granada
Lejos de ser un mero acompañamiento aburrido, las hojas verdes y los ingredientes marinados cobran protagonismo absoluto cuando se busca ligereza entre plato y plato. La combinación de langostinos cocidos con dados de aguacate maduro y un aliño de lima aporta un aire tropical muy sofisticado a las fechas invernales.
Quienes prefieran algo más consistente encontrarán en la ensalada de pasta con marisco una opción redonda, donde los caracolillos o farfalle absorben los jugos de mejillones y trozos de pulpo. La manzana reineta troceada junto a pechuga de pollo asada desmenuzada y nueces ofrece un contraste crujiente y ligeramente ácido, mientras que la patata cocida con tiras de salmón ahumado reconforta el paladar con suavidad.
La clásica escarola con granos de granada roja y vinagreta de frutos secos aporta el punto amargo y festivo ideal para limpiar el paladar.
Platos principales fríos para una comida de Navidad
- Pastel frío de salmón
- Pastel de marisco
- Rollo de pollo relleno
- Lomo de cerdo frío en salsa
- Brazo de gitano salado
Montar un buffet frío de fiestas resulta sumamente práctico cuando se reúne a mucha gente en casa, permitiendo que cada comensal elija con total libertad. Los pasteles fríos de merluza, marisco o salmón, elaborados a base de gelatinas suaves o soportes de pan de molde sin corteza, se cortan en rodajas limpias y lucen elegantes en bandejas alargadas.
En el apartado de carnes, un rollo de pollo relleno de frutos secos y jamón o un lomo de cerdo asado con antelación, cortado finísimo y salseado en frío con una reducción de oporto o salsa de atún y alcaparras (estilo vitello tonnato), sorprenden por su terneza. Por último, un brazo de gitano salado relleno de paté o ensaladilla rusa envuelto en una tierna plancha de bizcocho salado aporta volumen y un toque creativo muy vistoso.
Cómo preparar y conservar las cenas frías para Navidad
La clave del éxito radica en una correcta organización temporal. La víspera es el momento ideal para elaborar los pasteles salados, asar las carnes que se consumirán fiambres y dejar listas las bases de salsas y aderezos, guardándolas en recipientes herméticos en la parte más fría de la nevera.
Los elementos crujientes, como picatostes o frutos secos de decoración, deben incorporarse en el último segundo para evitar que pierdan textura. Asimismo, los mariscos y los rollitos de salmón agradecerán un reposo de una hora a temperatura ambiente antes de servir, de modo que recuperen todos sus matices aromáticos sin perder la frescura que caracteriza a este tipo de banquetes.