Llega la noche del 24 de diciembre y media humanidad se encomienda a todos los santos de la cocina mientras vigila el asado en el horno. Sin embargo, existe una alternativa infinitamente más civilizada que consiste en no encender ni un solo fuego. Planificar una Nochebuena fría de cero cocinado no significa renunciar al disfrute ni conformarse con mal comer; al contrario, libera a los anfitriones del estrés y permite sentarse a la mesa con una copa de vino en la mano y cero preocupaciones.

Entrantes fríos para una cena de Nochebuena sin cocinar

El secreto de una buena mesa sin fogones reside en el producto de calidad. Montar una tabla de quesos artesanos curados y embutidos ibéricos bien cortados soluciona el arranque con matrícula de honor.

A su alrededor lucen de maravilla los canapés de salmón ahumado sobre pan de centeno, unos pequeños bocados que podemos rematar inspirándonos en propuestas como estos canapés fáciles y vistosos.

Para dar un toque elegante, los vasitos de cóctel de gambas con una salsa rosa ligera resultan tan vistosos como sencillos de montar en cuestión de minutos. Los rollitos de jamón york o lonchas finas de pavo rellenos de queso crema con nueces gustan a todo el mundo, mientras que la clásica ensalada caprese con tomate maduro, mozzarella fresca y hojas de albahaca aporta un soplo mediterráneo muy colorido.

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Platos principales fríos para preparar el menú de Nochebuena

Desterrar el horno no implica cenar a base de sándwiches. El plato fuerte de la noche puede resolverse perfectamente con preparaciones que ganan enteros al reposar en la nevera desde la víspera. Un pastel frío de salmón con base de pan de molde sin corteza, mayonesa y surimi se corta en porciones impecables y refresca el paladar.

En la misma línea festiva destaca el brazo de gitano salado, relleno de atún, huevo hilado y aceitunas picadas. Las fuentes generosas con ensalada de marisco o pulpo cocido aliñado con vinagreta de pimientos y cebolla tierna funcionan como un plato principal sobresaliente. Quienes no perdonen la carne pueden apostar por un fiambre de pollo casero preparado con antelación o un rollo de carne frío relleno de frutos secos y ciruelas pasas, listo para cortar en medallones finos.

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Postres navideños que no necesitan horno

El broche dulce de una cena fría pide textura cremosas y mucha frescura para contrarrestar los entrantes. Una tarta de turrón fría cuajada con cuajada o gelatina aprovecha los sabores clásicos de diciembre sin pisar la cocina. Los amantes de los cítricos disfrutan enormemente con un cheesecake de limón sin horno, cuya base de galleta machacada y mantequilla aporta el punto crujiente necesario.

Los vasitos de tres chocolates presentados en capas individuales resultan visualmente imponentes y se comen solos, igual que ocurre con la socorrida tarta de Oreo que vuelve locos a los más jóvenes. Una mousse de chocolate aireada y ligera cierra el apartado goloso con la ligereza justa tras una cena abundante.

Cómo organizar una cena de Nochebuena sin cocinar y dejarlo todo preparado

El éxito de una velada sin fogones descansa exclusivamente en la nevera. Compra los ingredientes frescos con varios días de margen y deja los embutidos y ahumados listos para emplatar. Los platos principales de tipo fiambre o pastel salado deben montarse la víspera para que cojan cuerpo y consistencia al enfriar.

El mismo día 24 bastará con sacar los productos a temperatura ambiente con antelación para que recuperen todos sus matices de sabor antes de llevarlos a la mesa.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 45 minutos (distribuidos previamente)

Porciones: 6 comensales

Información nutricional: 950 kcal por menú completo aproximadamente

Tipo de cocina: Mediterránea / Fría

Tipo de comida: Cena navideña sin cocinado