Estos 10 postres fáciles no necesitan horno y con ellos vas a triunfar esta Navidad, una opción de lo más recomendable en estos días. Si estás buscando ideas para un postre especial no lo dudes, estas recetas te servirán para darle a tu cocina un acabado de 10. Será lo que más recuerden tus invitados a la hora de probar un fin de fiesta que no te costará demasiado. Si estás deseando lucirte en el plato más especial de las fiestas, atrévete con 10 postres para chuparse los dedos, el resultado realmente merece la pena y te apasionará.

Estos son los 10 postres que no necesitan horno con los que vas a triunfar esta Navidad

Un sorbete de limón es sin duda alguna el mejor aliado de una comida abundante como la de Navidad, nada mejor que disfrutar con la ayuda de una fruta tan especial y clásico. Con el vodka y el cava que puede ser opcional, lograremos el acabado que buscamos. Prepara un delicioso dulce sin horno.

La tarta de chocolate sin horno es sin duda alguna otro de los clásicos perfectos para estos días. La puedes preparar en un abrir y cerrar de ojos, sin complicaciones. Este postre es perfecto para una Navidad con un final feliz. Es un dulce que seguro que te ayudará a disfrutar de estos días.

Esta crema de turrón y avellanas es sin duda alguna el postre ideal para Navidad. La mezcla de un turrón de almendras con las avellanas es la opción más especial de estas fiestas. Sin necesidad de encender el horno vas a poder lucirte con un postre de cuchara de los que realmente te permiten disfrutar.

Para los amantes de la tarta de queso, podrás disfrutar de un tipo de dulce del que disfrutar todos, es este. Un tipo de postre que realmente acabará siendo el que marque la diferencia. Atrévete con esta combinación de ingredientes que seguro que te impresionará con la combinación de sabores clásicos que te impresionarán.

Este sorbete de café seguro que te apasionará es una alternativa a cualquier día de fiesta o noche en la que quieras hacer disfrutar a tus invitados. El café suele ser una bebida que gusta, por lo que crear un sorbete con él es siempre una opción muy recomendable.

La tarta de turrón fría será el mejor aliado de un postre con el que triunfar. Una combinación con la que vas a poder aprovechar el turrón blando que siempre se queda atrás en las cestas de Navidad.

Esta tarta tres turrones es la más original de estas fechas, vas a poder prepararla rápidamente sin complicaciones y sin encender el horno. Si quieres descubrir lo mejor de este tipo de recetas, no lo dudes, ha llegado el momento de ponerse manos a la obra.

La tarta fría de piña puede ser el mejor final de fiesta que hayas imaginado. Ligera y fresca, no se le puede pedir nada más a esta delicia que acabará siendo uno de los postres que año tras año acabarás deseando.

Las brochetas de fruta son una buena opción para los amantes de los postres ligeros a base de fruta. Sin duda alguna vas a poder descubrir que se puede cocinar algo maravilloso sin necesidad de incluir nada más que fruta.

La fondue de chocolate te ayudará a crear un postre al momento, ideal para los días de frío. Seguro que lo vas a disfrutar aligerando un poco una cena o comida pesada para estos días de celebraciones.

Atrévete con cualquiera de estos postres, son delicias sin necesidad de incluir un horno para cocinarlas.