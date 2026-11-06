Los postres de Navidad sin horno son la salida perfecta cuando quieres un final de fiesta que no te dé trabajo de última hora. Hemos reunido 10 postres fáciles que no necesitan horno: tartas frías, postres de cuchara con turrón, sorbetes y propuestas con fruta, para que elijas el que mejor encaje con tu menú. Si aún no tienes el resto de la cena, empieza por nuestro menú completo para la cena de Nochebuena.

Cómo elegir tu postre de Navidad sin horno

Todos los postres de esta lista se preparan sin encender el horno, pero cada uno sirve para algo distinto. Estos tres criterios te ayudan a decidir:

Si quieres aprovechar el turrón: la tarta de turrón fría, la tarta tres turrones y la crema de turrón y avellanas.

Si prefieres un clásico que guste a todos: la tarta de chocolate y la tarta de queso.

Si buscas algo ligero tras una comida abundante: el sorbete de limón, la tarta fría de piña, las brochetas de fruta y la fondue de chocolate con frutas.

Resumen de los 10 postres

Postres sin horno con turrón

El turrón es el gran protagonista de la Navidad, y con él se pueden hacer postres sin tocar el horno. Son además una buena forma de dar salida al turrón que siempre se queda en la cesta.

1. Tarta tres turrones

La tarta tres turrones es una de las más originales de estas fechas. Se prepara rápidamente, sin complicaciones y sin encender el horno, y combina distintos turrones en un solo postre. Es una buena elección si quieres sorprender sin pasar horas en la cocina.

Ingredientes (8 raciones)

200 g de galletas tipo María

100 g de mantequilla derretida

100 g de turrón blando (Jijona)

100 g de turrón de Alicante

100 g de turrón de chocolate

500 ml de nata para montar

200 g de queso crema

6 hojas de gelatina neutra

Cómo se hace

Tritura las galletas, mézclalas con la mantequilla derretida y presiona la mezcla en el fondo de un molde desmontable. Reserva en la nevera. Hidrata la gelatina en agua fría. Calienta una parte de la nata, trocea los turrones y disuélvelos en ella removiendo. Añade la gelatina escurrida y deja templar. Incorpora el queso crema y el resto de la nata semimontada con movimientos envolventes. Vierte la crema sobre la base y deja la tarta en la nevera hasta que cuaje, mejor de un día para otro.

2. Crema de turrón y avellanas

Esta crema de turrón y avellanas mezcla un turrón de almendras con avellanas y se sirve como postre de cuchara. No necesita horno y es una opción especial para cerrar la cena de Navidad.

Ingredientes (6 raciones)

200 g de turrón de almendras blando

400 ml de nata para montar

150 ml de leche

2 hojas de gelatina neutra

50 g de avellanas tostadas y picadas

Cómo se hace

Hidrata la gelatina en agua fría. Calienta la leche, añade el turrón troceado y remueve hasta que se deshaga. Incorpora la gelatina escurrida y deja templar. Monta la nata e intégrala con movimientos envolventes en la crema de turrón. Reparte en vasos o copas y enfría en la nevera al menos 4 horas. Sirve con las avellanas picadas por encima.

3. Tarta de turrón fría

La tarta de turrón fría te permite aprovechar el turrón blando que siempre sobra después de las fiestas. Si te quedan más trozos, tienes 5 postres fáciles para aprovechar el turrón.

Ingredientes (8 raciones)

200 g de galletas tipo María

100 g de mantequilla derretida

300 g de turrón blando

400 ml de nata para montar

200 ml de leche

6 hojas de gelatina neutra

Cómo se hace

Mezcla las galletas trituradas con la mantequilla y cubre el fondo de un molde. Enfría mientras preparas el relleno. Hidrata la gelatina. Calienta la leche con el turrón troceado hasta que se disuelva y añade la gelatina escurrida. Deja templar, incorpora la nata semimontada y vierte sobre la base. Refrigera unas 6 horas, o de un día para otro, antes de desmoldar.

Tartas clásicas sin horno

Las tartas frías son el comodín del postre navideño: gustan a todo el mundo y no requieren horno.

4. Tarta de chocolate sin horno

La tarta de chocolate sin horno es otro de los clásicos perfectos para estos días, y se prepara en un abrir y cerrar de ojos y sin complicaciones. Si te gusta, también tienes la versión viral de tarta de chocolate sin horno.

Ingredientes (8 raciones)

250 g de galletas tipo María

125 g de mantequilla derretida

300 g de chocolate negro para postres

300 ml de nata para montar

Cómo se hace

Tritura las galletas, mézclalas con la mantequilla y presiona la masa en un molde desmontable. Calienta la nata sin que hierva, apártala del fuego y añade el chocolate troceado. Remueve hasta obtener una crema lisa. Vierte la crema sobre la base y alisa la superficie. Enfría en la nevera al menos 4 horas antes de desmoldar y servir.

5. Tarta de queso sin horno

Para los amantes de la tarta de queso, esta tarta de queso con Philadelphia y leche condensada es una opción sin horno que gusta a todos y combina sabores clásicos. Si prefieres otra versión, prueba esta receta de tarta de queso sin horno.

Ingredientes (8 raciones)

200 g de galletas tipo María

100 g de mantequilla derretida

400 g de queso Philadelphia

1 bote de leche condensada (unos 400 g)

200 ml de nata para montar

6 hojas de gelatina neutra

Cómo se hace

Mezcla las galletas trituradas con la mantequilla y forma la base en un molde desmontable. Reserva en frío. Hidrata la gelatina. Bate el queso con la leche condensada hasta que quede una crema sin grumos. Disuelve la gelatina escurrida en un poco de nata caliente e intégrala en la crema, junto con el resto de la nata semimontada. Vierte sobre la base y deja cuajar en la nevera unas 6 horas.

6. Tarta fría de piña

La tarta fría de piña es ligera y fresca, y puede ser el mejor final de fiesta si no quieres un postre pesado. Es un dulce sin horno que muchos acaban repitiendo cada año.

Ingredientes (8 raciones)

200 g de galletas tipo María

100 g de mantequilla derretida

1 lata de piña en almíbar (unos 500 g escurrida)

400 g de queso crema

200 ml de nata para montar

6 hojas de gelatina neutra

Cómo se hace

Prepara la base mezclando las galletas con la mantequilla y presionándola en el molde. Tritura la piña escurrida y bátela con el queso crema. Reserva unas rodajas para decorar. Hidrata la gelatina, disuélvela en un poco de nata caliente e intégrala en la crema con la nata semimontada. Vierte sobre la base, decora con la piña reservada y refrigera unas 6 horas.

Sorbetes para después de una comida abundante

Tras un menú de Navidad contundente, un sorbete refresca y aligera.

7. Sorbete de limón

El sorbete de limón al cava es el mejor aliado de una comida abundante como la de Navidad. Se prepara con limón, y el vodka y el cava son opcionales, así que puedes adaptarlo a todos tus invitados.

Ingredientes (6 raciones)

Zumo y ralladura de 4 limones

200 g de azúcar

250 ml de agua

250 ml de cava (opcional)

50 ml de vodka (opcional)

1 clara de huevo

Cómo se hace

Hierve el agua con el azúcar unos minutos para hacer un almíbar y déjalo enfriar. Mezcla el almíbar con el zumo y la ralladura de limón, y añade el cava y el vodka si los usas. Congela la mezcla en un recipiente y remueve con un tenedor cada 45 minutos para romper los cristales. Antes de servir, incorpora la clara montada a punto de nieve y sirve en copas frías.

8. Sorbete de café

El sorbete de café es una alternativa para cualquier día de fiesta. El café es una bebida que gusta a mucha gente, así que convertirlo en sorbete es una apuesta segura.

Ingredientes (4 raciones)

500 ml de café fuerte

150 g de azúcar

100 ml de agua

Cómo se hace

Prepara el café y disuelve el azúcar en él mientras está caliente. Añade el agua. Deja enfriar por completo y pasa la mezcla a un recipiente apto para congelador. Congela y remueve con un tenedor cada hora, para que el sorbete quede granulado y suave. Sirve en copas o vasitos, a poder ser fríos.

Postres ligeros con fruta y chocolate

9. Brochetas de fruta con canela

Las brochetas de frutas con un toque de canela son un postre ligero a base de fruta, sin necesidad de añadir nada más. Funcionan muy bien si buscas algo sencillo después de una cena pesada.

Ingredientes (4 raciones)

200 g de fresas

2 kiwis

1 plátano

1 trozo de piña

Canela molida al gusto

Palitos de brocheta

Cómo se hace

Lava, pela y trocea la fruta en dados del mismo tamaño. Ensarta los trozos en los palitos alternando colores. Espolvorea canela por encima y sirve enseguida. Si quieres, añade un chorrito de miel.

10. Fondue de chocolate con frutas

La fondue de chocolate con frutas es un postre al momento, ideal para los días de frío, que además aligera una comida o cena pesada de las celebraciones.

Ingredientes (4 raciones)

200 g de chocolate negro

150 ml de nata para montar

Fruta variada: fresas, plátano, piña y manzana

Cómo se hace

Calienta la nata sin que hierva y viértela sobre el chocolate troceado. Remueve hasta que quede una crema lisa y brillante. Pasa el chocolate a un cuenco o a una olla de fondue y mantenlo templado. Lava y trocea la fruta y sírvela en un plato junto al chocolate. Pincha la fruta con palillos y báñala en el chocolate.

Más ideas de postres de Navidad

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Preguntas frecuentes sobre postres de Navidad sin horno

¿Qué postres de Navidad se pueden hacer sin horno?

Entre los más habituales están las tartas frías (de turrón, de chocolate, de queso o de piña), los postres de cuchara con turrón, los sorbetes y las opciones con fruta, como las brochetas o la fondue de chocolate. En esta lista tienes 10 recetas para elegir.

¿Cuál es el postre sin horno más fácil y rápido?

La tarta de chocolate sin horno se prepara en un abrir y cerrar de ojos, la tarta tres turrones se hace rápidamente y sin complicaciones, y la fondue de chocolate es un postre al momento.

¿Qué postre sin horno es ligero después de una comida abundante?

El sorbete de limón, la tarta fría de piña, las brochetas de fruta y la fondue de chocolate con frutas son opciones pensadas para aligerar una comida o cena pesada.

¿Cómo aprovechar el turrón que sobra en Navidad?

Con la tarta de turrón fría puedes aprovechar el turrón blando que se queda en la cesta, y con la tarta tres turrones o la crema de turrón y avellanas le das otro uso sin encender el horno.

¿Qué postres de Navidad sin horno puedo hacer con niños?

Tienes una selección específica de recetas navideñas para niños sin horno, fáciles y divertidas.