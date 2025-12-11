Tronco de Navidad de Eva Arguiñano: receta fácil paso a paso

El tronco navideño receta fácil de Eva Arguiñano es uno de los dulces estrella de cada diciembre, perfecto para sorprender sin necesidad de complicarse en la cocina. Suave, esponjoso y con un irresistible relleno cremoso, este postre se inspira en el clásico tronco de Navidad tradicional, un dulce que simboliza la calidez del invierno y que nunca falta en las mesas festivas. Eva lo adapta a un formato accesible y muy vistoso, ideal para quienes desean preparar algo especial sin ser expertos reposteros.

Uno de los puntos fuertes de esta receta es su versatilidad, ya que puedes prepararlo como tronco de Navidad chocolate, opción muy popular entre los amantes del cacao. También puede elaborarse como variante de brazo de gitano navideño, simplemente cambiando el relleno o decorando con motivos típicos de la época. La base es siempre un bizcocho genovés ligero que se enrolla aún caliente para darle la forma característica del tronco. Eva recomienda usar huevos a temperatura ambiente y batirlos muy bien con el azúcar para lograr esa textura aireada que se necesita para que el bizcocho no se rompa al enrollarlo.

Forma de elaboración

Quienes buscan una guía clara encontrarán muy útil esta receta tronco de Navidad paso a paso. Primero, se prepara una bandeja con papel de horno y se extiende la masa fina y uniforme. Tras un horneado rápido, se deja templar sobre un paño húmedo y se enrolla con cuidado. Este gesto mantiene la forma perfecta del tronco. Después, se desenrolla para rellenarlo con una crema que puede ser de nata montada, chocolate, trufa o incluso turrón, según los gustos. Eva aconseja no excederse con la cantidad para evitar que la crema se salga al cortarlo.

Una vez montado, el tronco se cubre con una ganache de chocolate brillante o con crema de cacao y mantequilla. Con un tenedor se marcan líneas para imitar la corteza de un tronco real, uno de esos detalles que convierten este dulce en una auténtica joya dentro de los postres navideños Arguiñano. Para decorarlo, basta con azúcar glas a modo de nieve, unas frambuesas o unas hojas de menta. El resultado es un postre espectacular, perfecto para cerrar una comida festiva por todo lo alto.

El tronco de Navidad tradicional, revisado por Eva Arguiñano, destaca por su simplicidad y su capacidad para adaptarse a diferentes rellenos y decoraciones. Prepararlo en casa no solo es un placer culinario, sino también un momento perfecto para compartir en familia y crear recuerdos alrededor de la cocina. Además, es un postre que se puede preparar con antelación, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes quieren disfrutar de las fiestas sin prisas de última hora.