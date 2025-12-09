Tronco de Navidad en Thermomix: receta fácil paso a paso

Preparar un tronco de Navidad Thermomix receta puede parecer algo laborioso a primera vista, pero la verdad es que, con esta máquina, el proceso se vuelve mucho más sencillo y rápido. El clásico bûche de Noël es un postre que nunca falla en las celebraciones navideñas: es vistoso, delicioso y perfecto para combinar con otros dulces caseros. Si buscas un tronco navideño Thermomix fácil, esta guía paso a paso te ayudará a conseguir un resultado profesional sin necesidad de tener experiencia avanzada en repostería.

Antes de empezar, conviene recordar que la Thermomix nos permite hacer muchas preparaciones navideñas desde cero. Si te animas a ampliar tu mesa dulce, puedes complementar este postre con recetas como el turrón de almendras casero aquí tienes una guía muy sencilla.

También puedes preparar tu propio turrón de chocolate en casa:

Receta de turrón de chocolate casero.

Y si prefieres un postre suave para alternar texturas, este flan también encaja muy bien: Flan de turrón sin horno: receta rápida.

Ingredientes para el bizcocho

4 huevos

120 g de azúcar

120 g de harina

1 cucharadita de esencia de vainilla

Una pizca de sal

Ingredientes para el relleno

250 g de nata para montar

150 g de chocolate para fundir

30 g de mantequilla

Ingredientes para la cobertura

200 g de chocolate negro

80 g de mantequilla

50 ml de nata

Preparación del bizcocho

Montar los huevos: coloca la mariposa en el vaso y añade los huevos con el azúcar. Programa 6 minutos, 37°C, velocidad 4. Después, repite otros 6 minutos sin temperatura. Incorporar la harina: agrega la harina tamizada, la sal y la vainilla. Mezcla 10 segundos a velocidad 2, retirando con una espátula lo que quede sin integrar. Hornear: vierte la mezcla sobre una bandeja con papel de horno, formando una capa fina y uniforme. Hornea 10 minutos a 180°C. Enrollar el bizcocho: al sacarlo, colócalo sobre un paño limpio ligeramente húmedo y enróllalo para que tome forma sin romperse.

Preparación del relleno

Funde el chocolate con la mantequilla usando 3 minutos, 50°C, velocidad 2. Retira la mariposa del vaso (si aún estaba puesta), añade la nata bien fría y móntala en velocidad 3.5 vigilando para que no se corte. Mezcla la nata montada con el chocolate, integrando con movimientos suaves. Este relleno hará que tu tronco navideño casero Thermomix quede cremoso y equilibrado.

Montaje del tronco

Desenrolla el bizcocho con cuidado y reparte el relleno por toda la superficie.

Enróllalo de nuevo, esta vez sin el paño, y deja reposar en frío mientras preparas la cobertura.

Cobertura y decoración

Funde el chocolate con mantequilla y nata durante 4 minutos, 50°C, velocidad 2.

Cubre el tronco con esta mezcla y, antes de que se enfríe por completo, marca líneas con un tenedor para simular la corteza del tronco.

Puedes decorar con azúcar glas, frutos rojos o figuras navideñas y ya tendrás tu postre navideño Thermomix listo para servir.

Con paciencia y buenos ingredientes, obtendrás un tronco navideño Thermomix fácil y delicioso que se convertirá en un clásico en tu mesa de fiestas. ¡Feliz Navidad y buen provecho!