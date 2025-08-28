Pollo con champiñones y vino blanco: receta casera paso a paso

Hay recetas que uno prepara una vez y terminan quedándose en la lista de favoritas. El pollo con champiñones y vino blanco es una de ellas. Es sencillo, no pide ingredientes raros, y lo mejor: mientras se cocina, el aroma del vino y los champiñones va invadiendo la cocina y casi no puedes esperar a probarlo.

Este plato de pollo tiene ese equilibrio que tanto gusta: el pollo jugoso, los champiñones con su sabor terroso, y una salsa que pide a gritos un buen arroz o pan para mojar. Te cuento cómo hacerlo en casa, sin complicaciones.

Ingredientes (para 4 personas)

4 muslos de pollo con piel (o pechugas, si prefieres algo más magro)

250 g de champiñones frescos

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

200 ml de vino blanco seco

200 ml de caldo de pollo

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de mantequilla

Sal y pimienta al gusto

Unas ramitas de perejil fresco

Paso a paso

Prepara todo antes de empezar: corta los champiñones en láminas, pica la cebolla y los ajos. Si tienes el vino y el caldo a mano, el resto fluirá mucho más fácil. Dora el pollo: en una sartén amplia, calienta el aceite. Salpimienta el pollo y ponlo a dorar hasta que tenga ese color doradito que abre el apetito. Sácalo y resérvalo. El sofrito: baja un poco el fuego, añade la mantequilla y sofríe la cebolla con el ajo. Ese olor que empieza a salir ya te va a avisar de que el plato viene bien encaminado. Los champiñones: ahora añade los champiñones. Al principio sueltan agua, pero en un rato se reducen y empiezan a dorarse. El vino, el gran truco: sube el fuego y vierte el vino blanco. Deja que hierva un par de minutos para que se evapore el alcohol. Ese paso le da un sabor fresco y especial a la salsa. La cocción lenta: devuelve el pollo a la sartén, agrega el caldo y deja que se cocine a fuego bajo unos 25 minutos. El pollo quedará suave, y la salsa espesa y llena de sabor. El toque final: prueba, ajusta sal y pimienta, y justo antes de servir, espolvorea perejil fresco.

Consejos de cocina

Si te gustan las salsas cremosas , un chorrito de nata líquida al final lo convierte en algo todavía más goloso.

Con arroz, puré de patatas o incluso con pasta corta… cualquier acompañante queda bien porque la salsa lo envuelve todo.

Usa un vino blanco que beberías. Si no es bueno para tu copa, tampoco lo será para la sartén.

Calorías aproximadas

Pollo (800 g): 1540 kcal

Aceite (2 cucharadas): 240 kcal

Mantequilla (1 cucharada): 100 kcal

Champiñones (250 g): 55 kcal

Vino (200 ml): 160 kcal

Cebolla, ajo y caldo: 80 kcal

👉 Total: 2175 kcal aprox.

👉 Por ración (4 personas): 544 kcal.

Este pollo con champiñones y vino blanco no tiene ciencia, pero cuando lo pruebas parece mucho más sofisticado de lo que en realidad es. Es de esas recetas que se disfrutan tanto al cocinar como al compartir. Te aseguro que una vez que lo prepares, terminará repitiéndose en tu mesa más de una vez.