La receta fácil del chef José Andrés para hacer turrón Suchard con la que vas a triunfar en Nochevieja: tardas 15 minutos
Hacer turrón Suchard con el que triunfar en Nochevieja es más fácil de lo que parece con esta receta del chef José Andrés.
Se puede hacer un delicioso turrón casero en un abrir y cerrar de ojos, el famoso chef José Andrés nos ayuda con una receta de esas que realmente sorprenden a más de uno, en menos de 15 minutos tendrás esta delicia lista.
Tardas 15 minutos para triunfar en Nochevieja
Esta Nochevieja puedes preparar un turrón casero, siguiendo con el interés de los expertos que no dudan en darnos algunas novedades destacadas.
Es hora de conocer la forma en la que vamos a crear un buen aliado de un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos marcará muy de cerca. Es hora de saber qué podemos hacer de postre.
Una delicia que, sin duda alguna, podremos empezar a pensar en un cambio que puede ser clave. Hacer en casa uno de los postres más deliciosos del momento. Podremos descubrir lo mejor de esta mezcla de ingredientes que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca.
El chocolate es quizás uno de los elementos más deliciosos que podemos empezar a tener en mente. Una buena mezcla de sabores que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos llevará con una serie de peculiaridades que pueden ser claves.
Hacer un turrón Suchard es posible con esta receta de José Andrés
Uno de los chefs más famosos que existen, no dudan en darnos una serie de recetas que pueden sacarnos de más de un apuro. El famoso chef José Andrés no duda en darnos lo mejor, con la ayuda de una mezcla de ingredientes sencillos que podemos tener en casa.
Ingredientes:
Cómo preparar un turrón crujiente de chocolate casero
- La parte más complicada de esta receta es buscar todos los ingredientes, una vez los tengamos ya en la nevera, será cuestión de dedicarle unos minutos.
- Lo ideal es tener unos moldes de turrón, los podemos comprar en tiendas especializadas o por internet, en caso de no tener ninguna cerca.
- Son útiles para este tipo de postres que se consumen un par de meses al año o más y están buenísimos.
- Usaremos dos tipos de chocolate, el negro y el con leche. De esta manera el acabado será mucho más cremoso.
- La manteca de cerdo es el ingrediente que le aporta la textura mantecosa, si no te gusta o no quieres comer este ingrediente de procedencia animal, puedes sustituirla por mantequilla.
- En un cazo al baño maría o en el microondas, en caso de controlar esta herramienta, colocamos el chocolate troceado.
- Es un tipo de receta que podemos preparar junto a toda la familia, los niños nos pueden ayudar a trocear el chocolate.
- Fundimos el chocolate a máxima potencia en el microondas unos minutos. Con cuidado, evitando que se nos queme.
- Tendremos la base de un turrón de lujo. Le añadimos la manteca de cerdo para que se fusione con este ingrediente o la mantequilla.
- Nos faltará el toque crujiente del turrón, el arroz inflado. Lo mezclamos con la ayuda de una espátula hasta que esté bien integrado.
- Podemos añadirle cualquier fondo, unas almendras, nueces, o pistachos, el chocolate permite infinidad de posibilidades.
- Vertemos la masa en los moldes y dejamos que se enfríen. De esta manera tan sencilla conseguiremos un acabado espectacular.
- Atrévete a crear tus propios dulces caseros esta Navidad, empezando por un turrón crujiente de chocolate que está de vicio.