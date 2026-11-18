Preparar un buen asado de carne porcina en las fiestas requiere soltar el miedo al horno y entender cómo reacciona cada pieza ante el calor prolongado. A veces nos complicamos demasiado buscando recetas imposibles cuando la clave está en el producto y en el mimo del adobo. Si te apasiona la cocina tradicional pero buscas alternativas modernas y prácticas, seguro que te inspira descubrir el cochinillo deshuesado de Arguiñano para Navidad, una solución excelente para triunfar sin pasar horas en la cocina.

Qué ingredientes se necesitan para hacer cerdo al horno navideño

Para 6 comensales necesitaremos una pieza de unos dos kilos de lomo o una paletilla tierna, aceite de oliva virgen extra, sal gruesa, pimienta negra en grano recién molida, tres dientes de ajo machacados, romero fresco, tomillo, vino blanco seco y un chorrito de caldo de carne.

Para elegir un giro agridulce muy festivo puedes mirar de cerca esta apetitosa variante de lomo hawaiano navideño, que triunfa siempre entre los más pequeños. Asimismo, para los amantes de los cortes melosos y llenos de sabor, el secreto ibérico con salsa de piña para Navidad resulta una auténtica delicatessen que rompe con la monotonía del típico asado clásico.

Cómo preparar y condimentar el cerdo antes de hornearlo

El secreto de una buena costra empieza mucho antes de encender el horno. Seca muy bien la pieza con papel de cocina para eliminar cualquier rastro de humedad superficial. Con un cuchillo que tenga buen filo haz unos cortes en la superficie de la carne en forma de rombo. Prepara un adobo con ajo machacado, hierbas, sal y aceite. Unta bien con este adobo la carne. Dejar reposar la pieza marinanda en el frigorífico durante un par de horas, o incluso desde la víspera, marca una diferencia abismal en el resultado final.

Cuánto tiempo necesita el cerdo en el horno y a qué temperatura

Precalienta el horno a unos 180 grados con calor arriba y abajo. Coloca la carne en una fuente amplia con la piel hacia abajo durante la primera hora de cocción, añadiendo un vaso de vino blanco y el caldo en el fondo de la bandeja para generar vapor y evitar que se reseque.

Pasado ese tiempo, dale la vuelta a la pieza para que la parte superior quede expuesta al calor directo. Sube ligeramente la temperatura a 200 grados y mantén el horneado durante cuarenta y cinco minutos más, vigilando que los jugos burbujeen sin llegar a quemarse. Si ves que el fondo se queda seco, riega la carne con sus propios jugos cada veinte minutos.

Cómo conseguir una carne de cerdo jugosa y con la piel dorada

El gran dilema de cualquier asado porcino reside en conseguir una textura crujiente por fuera sin sacrificar la terneza interior. Para lograrlo, los últimos diez minutos de cocción puedes activar la función de grill o subir la temperatura al máximo, vigilando de cerca para evitar que la superficie se arrebate.

Una vez finalizado el tiempo, apaga el horno y deja reposar la carne dentro con la puerta entreabierta durante al menos quince minutos antes de trincharla. Este reposo redistribuye los jugos por todo el músculo, garantizando que cada loncha mantenga una jugosidad perfecta y una textura inolvidable.