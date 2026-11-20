Hablar de Navidad en Venezuela es hablar de cocinas encendidas desde temprano, de mesas abundantes que reúnen varias generaciones y de ese aroma inconfundible a masa de maíz, onoto, especias y pan recién horneado que anuncia diciembre. Quien ha compartido estas fechas con familias venezolanas sabe que la comida no es un simple trámite antes del brindis: es el punto de encuentro, el trabajo compartido entre manos y el recuerdo vivo de casa estés donde estés.

Qué platos forman parte de la Navidad venezolana

El menú decembrino venezolano se construye sobre el contraste entre recetas laboriosas, pensadas para celebrarse en grupo, y preparaciones que equilibran textura, dulzor y salazón. Cada casa introduce sus propios matices según la región o la costumbre familiar, pero hay un núcleo reconocible que da sentido al conjunto y convierte cualquier cena en un festín de contrastes.

Hallacas, el plato más tradicional

Ninguna Navidad venezolana arranca de verdad sin hallacas. Hacerlas es casi un ritual colectivo: unos pican el guiso de carnes, otros lavan y pasan por el fuego las hojas de plátano, alguien extiende la masa teñida con onoto y otro amarra los paquetes con pabilo antes de hervirlos. Al abrir la hoja caliente, el vapor libera un perfume profundo donde se cruzan el caldo de carne y cerdo, las alcaparras, las aceitunas rellenas, las pasas, el pimentón y la cebolla.

Pan de jamón, pernil y otros platos principales

Al lado de las hallacas, el pan de jamón venezolano aporta esa masa brioche ligeramente dulce, tierna y brillante, enrollada con jamón ahumado, pasas y aceitunas verdes que funciona tanto en la cena como al día siguiente con café. Junto a él suele reinar el pernil de cerdo horneado despacio hasta lograr una piel tostada y crujiente, acompañado a veces por un asado negro de res con toque de papelón que aporta un fondo oscuro y goloso.

Ensalada de gallina y acompañamientos

La ensalada de gallina es la compañera natural de la hallaca y el pernil. Su base de papa, zanahoria y pollo desmechado, o gallina, según la tradición, se liga con mayonesa y un punto de mostaza o manzana rallada que aligera el conjunto y da frescura al bocado. Unas rodajas de pan, un toque de aguacate o un poco de salsa de ciruelas completan el plato sin necesidad de recargarlo más.

Postres y bebidas típicas de Navidad

Para el cierre dulce, una torta tres leches venezolana bien empapada y coronada con merengue suave compite con el encanto casero de un arroz con leche venezolano perfumado con canela, clavo y ralladura de limón.

En la copa, el ponche crema casero, espeso, cremoso y con ese punto de ron o aguardiente, marca el brindis familiar, junto a un vaso de papelón con limón cuando se busca refrescar entre tanto dulce.

Información nutricional

Es una mesa festiva, generosa y de alto aporte energético, pensada para celebraciones largas donde se comparte sin prisas. Combina hidratos de carbono, proteínas de carnes y aves, grasas del coco, los lácteos o los aceites y azúcares propios de la repostería y las bebidas, por lo que conviene medir las porciones si se degusta el menú completo.

Tiempo de preparación: 3 horas y 30 minutos (incluyendo preparación de ingredientes, horneado y montaje de platos principales).

Porciones: 8 personas.

Información nutricional: Alrededor de 1.620 calorías totales por comensal considerando hallaca, porción de pan de jamón o pernil, ensalada de gallina, postre y bebida festiva.

Tipo de cocina: Venezolana tradicional navideña.

Tipo de comida: Cena o comida festiva de Navidad.