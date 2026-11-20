El juez Adolfo Carretero investiga a la cúpula del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que preside Sara Ageesen, por prevaricación por no conceder una licencia de hidrocarburos a una empresa.

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha admitido a trámite una querella por prevaricación de la empresa Copergy Ibérica contra Manuel García Hernández, director general de Política Energética y Minas, y Jacobo Martín Fernández, secretario general técnico de la Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La compañía energética alegó en su querella que quería acceder a la concesión de una operadora en el sector de los hidrocarburos y se la denegaron al no aceptar la declaración responsable que tenían que presentar ante el ministerio.

«La razón manifestada para denegar el trámite —que ya hemos dicho que no es tal autorización, sino una declaración responsable— es la de no disponer de los recursos propios necesarios y afectos a la actividad, conforme recoge el artículo 10 del RD 2487/1994, de 23 de diciembre, lo que de nuevo hay que decir que es una falsedad», explican los querellantes.

Y prosiguen: «Está plenamente justificado que los recursos necesarios están afectos a la actividad declarada, por cuanto el importe efectivo está en las cuentas de Copergy Ibérica S.L. como aportación de capital por los socios, como no puede ser de otra forma y es así en todas las sociedades».

Los letrados de la empresa consideran que se infringe el artículo 10 del RD 2487/1994, de 23 de diciembre, al denegar una tramitación mediante el ejercicio de una supuesta potestad administrativa, que no está reconocida legalmente así y oponiendo un supuesto requisito incumplido que, en realidad, sí se cumple.

La empresa interpuso un recurso de alzada que fue rechazado, por lo que ha decidido acudir a la vía penal de los juzgados. También solicita en su querella que se les indemnice con 166.500 euros por los daños y perjuicios ocasionados.

Pide información al ministerio

El juez de plaza de Castilla ha decidido abrir diligencias previas para investigar el delito de prevaricación contra estos dos altos cargos de Sara Aagesen. El instructor ha citado el próximo 26 de enero a las 10:30 horas a los representantes de Copergy Ibérica, la empresa que ha puesto la querella.

También ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica que remita copia del expediente administrativo del recurso de alzada interpuesto por la mercantil querellante. Los funcionarios del ministerio de Sara Aagesen tendrán que enviar esta información con brevedad al juzgado.

Sara Aagesen declara en el juzgado

La ministra Sara Aagesen también declarará en los juzgados de plaza de Castilla el próximo lunes 23 de noviembre a las 09:30 horas. Lo hará en el marco de la investigación sobre el rescate de Air Europa. Cuando se aprobó el rescate, Aagesen era secretaria de Estado de Energía y formaba parte del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), el órgano de la SEPI que daba luz verde a las operaciones antes de elevarlas al Consejo de Ministros. La ministra declarará por videoconferencia.