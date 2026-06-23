Aagesen desbloqueó el rescate de 112 millones de Tubos Reunidos amañado por la trama del PSOE tras la presión del PNV

Sara Aagesen, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, desbloqueó el rescate de 112 millones de euros de Tubos Reunidos que amañó la trama del PSOE que dirigía Santos Cerdán cuando era secretario de Organización de Ferraz tras la presión que ejerció el PNV.

Aagesen formaba parte del Consejo Gestor de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo encargado de dar el rescate. En concreto, el Consejo Gestor se ocupaba de la resolución de aquellas solicitudes previamente analizadas y valoradas por la SEPI, es decir, era el último filtro de control de la concesión de la ayuda pública.

El Consejo Gestor está formado por el presidente de la SEPI, el director de asuntos jurídicos y por cuatro vocales que son los titulares de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa; la Subsecretaría de Hacienda; la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa; y la Secretaría de Estado de Energía. Aagesen ocupaba este último cargo por aquel entonces.

La ahora ministra participó en las reuniones que tuvo el Consejo Gestor en 2021. El ex presidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero fue informado de que Aagesen había mostrado su oposición a la aprobación, aparentemente por razones ecológicas. Sin embargo, desbloqueó el rescate.

También figuraba en este Consejo Gestor Raúl Blanco Díaz como secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. Blanco fue después presidente de Renfe y dimitió tras aparecer en el sumario del caso Hidrocarburos como conocedor de las citas en Industria de la trama Villafuel.

El papel de Aagesen y Blanco en el rescate de Tubos Reunidos fue clave: «Una vez aprobados el expediente y los textos contractuales propuestos, la resolución del Consejo Gestor debía ser, a su vez, aprobada por el Consejo de Ministros. Finalmente, de producirse tal aprobación, se formalizaba el oportuno contrato con la solicitante ante notario y se desembolsaban las cantidades objeto del contrato de financiación».

Comisión por el rescate

La UCO ha detectado que la trama del PSOE cobró comisiones por influir en la SEPI para el rescate de Tubos Reunidos. Los agentes señalan que el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero se habría valido de sus contactos de esta entidad pública para acceder a determinada información durante la tramitación y concesión del referido rescate y, también, con posterioridad al mismo.

Por otro lado, los agentes consideran que también Vicente Fernández, junto a Leire Díez y el socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso, habrían contribuido aportando sus contactos a nivel político para impulsar determinadas gestiones favorables a Tubos Reunidos antes y después de la concesión del rescate.

Los cobros de comisiones se hicieron a través de la empresa Mediaciones Martínez, que puso a disposición del grupo Antxon Alonso. La empresa llegó a percibir 114.959 euros de Tubos Reunidos.

«Como consecuencia de la aprobación del rescate y tras una serie de contactos y reuniones entre julio y noviembre de 2021, se formalizó un contrato entre Tubos Reunidos y Mediaciones Martínez el 1 de diciembre de 2021, mediante el cual se pagarían 60.000 euros anuales conceptuados como la prestación de servicios de asesoramiento y desarrollo de negocio, respondiendo realmente estos pagos al ‘agradecimiento’ por los servicios prestados en el marco del rescate, explican los agentes.

El mencionado contrato se interrumpió y se constituyó un nuevo contrato de prestación de servicios con fecha 4 de noviembre de 2023, en el que ya figuraba Vicente Fernández Guerrero como persona física y no Mediaciones Martínez. Llegó a recibir un total de 25.000 euros en su cuenta.