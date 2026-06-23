Aagesen, sospechas por un Tubo

Resulta que la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, desbloqueó el rescate de Tubos Reunidos que amañó la trama del PSOE que dirigía Santos Cerdán cuando era secretario de Organización de Ferraz. Y no es una cuestión menor, porque allí, además de Aagesen, a la sazón secretaria de Estado de Energía, había un secretario de Estado de Economía, una subsecretaria de Hacienda y una secretaria general de Industria.

Todos ellos formaban parte del Consejo Gestor de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo encargado de dar el rescate. En concreto, el Consejo Gestor se ocupaba de la resolución de aquellas solicitudes previamente analizadas y valoradas por la SEPI, es decir, era el último filtro de control de la concesión de la ayuda pública. ¿Nadie de los presentes se percató de que había gato encerrado?

La UCO ha detectado que la trama del PSOE cobró comisiones por influir en la SEPI para el rescate de Tubos Reunidos y que el ex presidente de este organismo Vicente Fernández Guerrero se habría valido de sus contactos en esta entidad pública para acceder a determinada información durante la tramitación y concesión del referido rescate y, también, con posterioridad al mismo. Los cobros se hicieron a través de la empresa Mediaciones Martínez, que puso a disposición del grupo de Antxon Alonso y que recibió como premio a sus labores de presión 114.959 euros de Tubos Reunidos.

Estos son los hechos y ahora vienen las dudas, que no son pocas: ¿De entre todos los altos cargos del Gobierno presentes en el Consejo Gestor de la SEPI no hubo ninguno que sospechara que esa ayuda pública era, como poco, extraña? ¿A nadie de entre todos ellos se le pasó por la cabeza que ese rescate era raro, raro, raro? ¿O es que había órdenes de más arriba de que el rescate saliera adelante? Aagesen, hoy ministra, se supone que algo tendrá que decir. Porque su papel y el de los otros altos cargos se presta a sospechas por un Tubo.