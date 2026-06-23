La cloaca del PSOE se llevó una comisión ilegal de casi 250.000 € gracias a la intermediación del PNV: «Le he dado las gracias a mi contacto»

Un mensaje enviado el 13 de julio de 2021, apenas unos minutos después de conocerse la aprobación del rescate, resume en una sola frase la tesis que sostiene la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su atestado 80/2026. Lo escribe Vicente Fernández —ex presidente de la SEPI entre 2018 y 2019— en el grupo de la aplicación cifrada Threema bautizado como «Hirurok»: «Estoy seguro de ello. Hablar tú en el PNV el martes y que el siguiente martes se apruebe no es casualidad. Lo debemos poner en valor».

El «Hirurok» —»los tres» en euskera— es el grupo así autodenominado en sus comunicaciones por Vicente Fernández (ex presidente de la SEPI), Joseba Antxon Alonso y Leire Díez, a los que la UCO atribuye labores coordinadas de «intermediación» política para favorecer trámites ante la SEPI. Según el atestado, cobraron por ello 114.959 euros de Tubos Reunidos canalizados a través de la sociedad Mediaciones Martínez.

El «tú» al que se dirige es Joseba Antxon Alonso Egurrola, al que el informe describe como el hombre del grupo con «capacidad de acceso a miembros del PNV, contactos cuyas influencias en terceros podrían haber propiciado el rescate pretendido». La respuesta de Alonso, minutos antes, había sido igual de elocuente: «Gracias Vicente, seguro que en algo hemos influido».

Una operación atascada en el Consejo Gestor

Según la reconstrucción de la UCO, el expediente de Tubos Reunidos llegó por primera vez al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) el 15 de junio de 2021, y lo hizo a meros efectos informativos. En esa sesión surgieron «dudas y objeciones» —el atestado apunta al secretario de Estado de Economía como uno de los integrantes del órgano que ponía «pegas»— que dejaron la ayuda en el aire.

Fue entonces, a comienzos de junio, cuando Vicente Fernández pidió a Alonso que moviera sus contactos: «Antxon, ¿puedes enterarte de qué opina el PNV del rescate de Tubos Reunidos?». El 2 de julio insistía y precisaba el objetivo: «Interesa el criterio del PNV organización más que el de Arantxa», en alusión a la entonces consejera vasca de Industria, Arantxa Tapia. Hacía falta llegar a la estructura orgánica del partido.

El movimiento aparece negro sobre blanco en un documento de trabajo del propio grupo. En un guion fechado el 6 de julio de 2021 —cuya autoría la UCO atribuye a Vicente Fernández— se aborda la situación de la operación, que ese día seguía sin aprobarse pese a las promesas de la presidencia de la SEPI. El texto plantea la «posibilidad de que Antxón lo confirme ante el PNV» y, a continuación: «Presión del PNV ante el Gobierno». El mismo apunte sugiere una eventual «compensación para Servinabar», la sociedad vinculada al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, también citado en la trama.

Un día después, el 7 de julio, el entonces presidente ejecutivo de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, trasladaba a Fernández que tenía «un call con PNV y GV [Gobierno Vasco] en unos minutos» y que el visto bueno del Ministerio de Economía ya estaba dado en el Consejo Gestor: la incógnita era quién bloqueaba la operación.

Aprobación una semana después

El 13 de julio de 2021, el Consejo Gestor del FASEE, reunido en su sesión número 24, acordó «estimar la solicitud de apoyo público temporal presentada por Tubos Reunidos» por un importe de 112,8 millones de euros mediante un préstamo participativo. Es decir, exactamente «el siguiente martes» al que aludía Fernández en su mensaje.

Esa misma mañana, el ex presidente de la SEPI escribió a Irazusta para darle la noticia «confidencialmente» y reconoció: «No sabía qué grado de influencia habrá tenido, pero le he dado también las gracias a mi contacto de intermediación con el PNV». La UCO interpreta esa referencia como una mención directa a Antxon Alonso.

El monto total se reparte en dos periodos. En el primero, los pagos se canalizaron a través de Mediaciones Martínez —la sociedad instrumental en cuyos beneficios habrían participado Vicente Fernández, Antxón Alonso y Leire—, por 114.959 € (entre 2021 y 2023). En el segundo, ya con Fernández facturando de forma directa a Tubos Reunidos vía los contratos de noviembre de 2023 y noviembre de 2024, sumó 132.500 €. La suma da los 247.459 € (IVA incluido) que cita el informe.

La relación con el PNV no terminó ahí. El atestado documenta que, ya a finales de 2024, Vicente Fernández se ofreció a organizar un encuentro entre Tubos Reunidos y representantes del partido, citando expresamente a Andoni Ortuzar, entonces presidente de la formación, y a Joseba Aurrekoetxea, responsable de Organización. La reunión, según el informe, se celebró el 28 de enero de 2025.