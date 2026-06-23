La UCO encontró en el sótano de Cerdán en Ferraz anotaciones sobre el amaño del rescate a Tubos Reunidos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró en el sótano de Santos Cerdán en Ferraz anotaciones sobre el amaño del rescate a Tubos Reunidos. Así consta en la parte del sumario de la trama del PSOE que revela que Leire Díez, el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero, Santos Cerdán y su socio Antxon Alonso cobraron comisiones por influir en ayudas de la SEPI.

Hace tan sólo unas semanas, el juez Santiago Pedraz ordenó a los agentes de la UCO que se personaran en la sede nacional del PSOE para requerir información sobre una investigación judicial relativa al que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. La asesoría jurídica del PSOE comunicó a los agentes que había una serie de dispositivos informáticos y documentación perteneciente a Santos Cerdán que se encontraban almacenados en una sala bajo llave del sótano tres del edificio.

Los agentes bajaron hasta este sótano para recopilar la documentación y los dispositivos que escondía Cerdán en la sede de su partido. La UCO encontró en este espacio una agenda con tapas de color rojo y anagrama del PSOE que contenía varias anotaciones manuscritas. Entre ellas había notas sobre la autorización del aplazamiento del deber de amortización parcial anticipada de la deuda de Tubos Reunidos con la SEPI. «Este deber de amortización anticipada resultaba con ocasión de la venta de un inmueble en la localidad de Sestao», señalan los agentes.

Y prosiguen: «De acuerdo con las disposiciones del contrato de financiación con la SEPI, Tubos Reunidos estaba obligada a destinar la mayor parte del resultado de la venta en la amortización de parte de la deuda con la SEPІ. Tubos Reunidos debía consignar 10 millones (de los 15 millones procedentes de la venta)». No lo hizo, puesto que entró en concurso de acreedores.

Cerdán reunía a la trama en Ferraz

Santos Cerdán no sólo había utilizado Ferraz para guardar documentación, también había hecho uso de la sede nacional del partido que lidera Pedro Sánchez para reunirse con la trama.

La UCO ha detectado en sus agendas que Santos Cerdán se reunió el día 13 de noviembre de 2024 en su despacho en la sede del PSOE de la calle Ferraz con Carlos López de las Heras, Jesús Pérez-Rodríguez Urrutia, Leire Díez y Vicente Fernández Guerrero. Los dos primeros son trabajadores de Tubos Reunidos.

«Puede observarse cómo estas anotaciones se ajustarían al caso descrito. En este sentido, Carlos CEO se trataría de Carlos López de las Heras y Jesús de Jesús Pérez-Rodríguez Urrutia. Tras una serie de referencias a los aranceles estadounidenses y al principal de la deuda (90 millones de euros), la anotación recoge la venta por valor de 15 millones y que 10 de ellos correspondían a la SEPI», explican los agentes.

La UCO también señala que hay una anotación que hace referencia a «Julián Mateos → SEPI», quien parece corresponderse con Julián Mateos Aparicio, director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) y Promoción Empresarial de la SEPI.

«Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con la documentación aportada por la SEPI, el director del FASEE era el responsable de la instrucción y seguimiento de los expedientes de ayuda pública», explican los agentes, a la vez que señalan que estas anotaciones apoyan la tesis de que la trama estaba al tanto del rescate de Tubos Reunidos.

Se llevaron 114.959 euros de comisión

La UCO detectó una serie de hechos de apariencia delictiva, relacionados con una operación en la que se otorgó un préstamo participativo, por importe de 112,8 millones de euros a Tubos Reunidos, con cargo al FASEE gestionado por la SEPI.

«Se han obtenido indicios de los que se desprende que Tubos Reunidos habría ofrecido recompensas a Vicente Fernández Guerrero para que la citada empresa obtuviese tratos de favor de la entidad pública empresarial», explican los agentes sobre el que un día fue el número 1 de la SEPI y que fue colocado en el cargo por María Jesús Montero.

En concreto, los investigadores señalan que la empresa Mediaciones Martínez —que controlaba Vicente Fernández Guerrero— habría cobrado 114.959 euros de Tubos Reunidos. De este modo, el juez pidió que se registrasen las sedes de las mencionadas empresas, interviniendo allí numerosos dispositivos electrónicos.

Pagos a cambio de influencia

Tal y como desveló OKDIARIO, la cloaca de Santos Cerdán no sólo trataba de desactivar causas judiciales, sino que también se cobraban comisiones a cambio de influir en ayudas públicas otorgadas por la SEPI.

«Los hechos referidos se habrían iniciado a finales de 2020 y se habrían extendido hasta, al menos, abril de 2025, sin que pueda excluirse la posibilidad de que las relaciones entre algunos de los principales investigados continúen activas a día de hoy», explican los investigadores. No se descarta que puedan haber más comisiones de otras operaciones.

El juez investiga estos hechos que podrían incardinarse en la presunta comisión de delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.