El ex jefe de gabinete de Sánchez sólo habla por teléfono fijo en sus negocios tras desvelarse su papel en la cloaca del PSOE

Juan Manuel Serrano, el ex jefe de gabinete e íntimo amigo de Pedro Sánchez, asegura sus comunicaciones telefónicas tras desvelarse que colaboraba con la cloaca del PSOE. Según ha podido saber OKDIARIO, Serrano ya no utiliza su número de teléfono personal y llama a las personas con las que hace negocios a través de un número fijo.

Juan Manuel Serrano ha vuelto al foco mediático tras llevar años trabajando en el sector privado. Lo ha hecho tras desvelarse que colaboraba con la cloaca que dirigía Santos Cerdán para desacreditar las investigaciones judiciales que afectaban al entorno del presidente Pedro Sánchez.

Cerdán se valió del íntimo amigo de Sánchez, que además es pareja de Isaura Leal, una diputada socialista que es clave en el partido. Juan Manuel Serrano fue citado por la cloaca en Ferraz tras conocerse la imputación de Begoña Gómez. Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalan esta reunión como el inicio de la cloaca para salvar al presidente del Gobierno.

Juan Manuel Serrano se prestó a acudir a la reunión y ha estado colaborando como interlocutor con la cloaca. El amigo del presidente utilizó teléfonos móviles para comunicarse con Ferraz que han sido intervenidos por los agentes de la Guardia Civil. Ahora, Serrano ha decidido cuidar de sus comunicaciones telefónicas para evitar problemas.

Tiene miedo de salir salpicado en la investigación judicial o de aparecer en los medios de comunicación ahora que se dedica al sector privado. Juan Manuel Serrano está ahora trabajando en Arcamo, una empresa dedicada al sector del hidrógeno verde que tiene una facturación millonaria.

Más de 10.000 mensajes con la cloaca

Juan Manuel Serrano participó como un interlocutor muy activo con la cloaca de Ferraz. Su persona de contacto era la socialista Leire Díez, que se encargaba de recopilar información para el partido y que se pudieran desactivar causas judiciales.

La relación entre ambos era tan intensa que llegaron a intercambiarse más de 10.000 mensajes a través de aplicaciones de mensajería instantánea. En concreto, se intercambiaron 9.355 mensajes entre noviembre de 2020 y diciembre de 2024 y 1.487 entre abril de 2024 y noviembre de 2025.

Los últimos mensajes fueron a través de la aplicación de mensajería cifrada Signal, con la que trataban de proteger sus comunicaciones. Estas conversaciones por Signal coinciden, además, con algunos de los episodios que forman parte del objeto principal de la investigación judicial.

El hombre de confianza de Sánchez

Juan Manuel Serrano figura entre el selecto círculo de personas que han estado al lado de Sánchez en los episodios más trascendentes de su trayectoria política. Su vínculo se fue forjando en las entrañas de la maquinaria socialista, donde asumió funciones de peso hasta erigirse en uno de los perfiles de mayor influencia en el entorno del presidente, siendo su jefe de gabinete.

El punto de inflexión llegó en 2018, cuando recibió el encargo de ponerse al frente de Correos, pocas semanas después de que el PSOE alcanzara el gobierno tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Durante más de cinco años condujo los destinos de la principal empresa pública española.

Con todo, su paso por el cargo no estuvo exento de sombras. La compañía acumuló pérdidas bajo su mandato y varias de las operaciones impulsadas durante su gestión han terminado por atraer la atención de los investigadores. Acabó arruinando Correos.