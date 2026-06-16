El patrimonio de Juan Manuel Serrano alcanza los 2,5 millones con los dos chalets que adquirió entre 2021 y 2023

El patrimonio inmobiliario de Juan Manuel Serrano, ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y ex presidente de Correos, alcanza al menos los 2,5 millones de euros entre los dos chalets adquiridos durante su etapa al frente de la empresa pública, según su precio de mercado a partir de distintas plataformas del sector.

Serrano, señalado en el caso de las cloacas del PSOE, es propietario de una vivienda valorada en alrededor de dos millones de euros en el oeste de Madrid, como reveló OKDIARIO en exclusiva el pasado sábado, y de otro chalet de casi 400 metros cuadrados en la provincia de Badajoz, como publica también este martes este periódico.

En concreto, Serrano adquirió en marzo de 2023 un espectacular inmueble situado en un municipio del oeste del área metropolitana madrileña. Según consta en el Registro de la Propiedad, la compraventa fue escriturada el 13 de marzo de ese año, cuando todavía permanecía al frente de Correos, cargo que ocupó entre julio de 2018 y diciembre de 2023.

La propiedad cuenta con una parcela de 1.154 metros cuadrados y una superficie construida de 675 metros. El inmueble figura registralmente como «casa-hotel», una denominación urbanística asociada a viviendas unifamiliares de gran tamaño y que suele identificarse con el concepto de palacete.

La vivienda se distribuye en tres plantas. La planta baja dispone de garaje, dos dormitorios, un servicio y otras dependencias. La planta principal alberga salón-comedor, cocina, tres dormitorios, baño, terraza y varias estancias adicionales. Por su parte, la planta bajo cubierta cuenta con distintas habitaciones auxiliares. La parcela se completa con amplias zonas ajardinadas y patio.

Exterior del casoplón de Juan Manuel Serrano en Madrid.

A esta propiedad se suma otro chalet que Serrano escrituró el 22 de enero de 2021, cuando llevaba dos años y medio presidiendo Correos. Según la información registral consultada por OKDIARIO, la vivienda está situada en una localidad ubicada entre Mérida y Badajoz y consta de una superficie de suelo de 845 metros cuadrados y una superficie construida de 386,42 m2.

La vivienda cuenta con piscina y un amplio patio. Al tratarse de una obra nueva, finalizada en 2019, las plataformas inmobiliarias consultadas apuntan a un precio de mercado actual cercano al medio millón de euros.

Asimismo, la información registral en poder de este periódico da cuenta de la existencia de una «autopromoción de vivienda» y revela que las obras acabaron en octubre de 2019. Si bien tales obras finalizaron en dicha fecha, la agrupación de fincas se escrituró en enero de 2021, mientras que el propietario Serrano firmó una hipoteca en marzo de 2021 con la Caja de Crédito de los Ingenieros, S.C.C. por importe de 181.600 euros a pagar en 23 años.

La adquisición de ambos inmuebles coincide con la etapa en la que Serrano dirigió Correos, una empresa pública que cerró esos años con importantes pérdidas económicas. Entre las dos propiedades, el patrimonio inmobiliario del ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, señalado en el sumario de las cloacas del PSOE, alcanza un valor aproximado de 2,5 millones de euros, de acuerdo con las estimaciones manejadas sobre ambos inmuebles.

Informe de la UCO

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a Juanma Serrano, pareja de Isaura Leal, secretaria segunda de la Mesa del Congreso de los Diputados desde agosto de 2023, y a Leire Díez, la ex fontanera socialista, en la primera reunión clave de las cloacas del PSOE para blindar a Pedro Sánchez y desactivar las investigaciones policiales y judiciales que se seguían contra su partido, su Gobierno y su entorno familiar más cercano, esto es, su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez. Isaura Leal fue una de las principales valedoras de Leire Díez, que fue enchufada por Serrano en Correos.

«La reunión celebrada el 26.04.2024 y que se considera el punto de inflexión en la actividad investigada tuvo lugar en la sede de la calle Ferraz», señala el informe de la UCO, que también reconoce más encuentros, donde la mayor parte tuvieron «por objetivo la aparente dación de cuentas efectuada por Leire Díez a Santos Cerdán», entonces persona de la máxima confianza de Sánchez y ahora en libertad provisional tras su paso por la cárcel de Soto del Real (Madrid). No obstante, la trama ya venía operando con anterioridad, aunque en un menor grado de intensidad.