El ex jefe de gabinete de Sánchez que montó la cloaca y pareja de Isaura Leal se compró en 2023 un casoplón de 675 m² valorado en 2 millones

El que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez en la oposición y luego presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, pareja de la diputada socialista Isaura Leal, se compró en 2023 un casoplón de 675 metros cuadrados en el oeste del área metropolitana de Madrid valorado en dos millones de euros, según ha podido saber OKDIARIO. Ambos aparecen señalados en el sumario de las cloacas del PSOE por su relación con la ex fontanera socialista Leire Díez.

En concreto, Serrano, que estuvo al frente de la empresa pública Correos entre julio de 2018 y diciembre de 2023, adquirió este chaletazo con una superficie de 1.154 metros cuadrados de parcela el 13 de marzo de 2023, según consta como fecha de escritura de la compraventa en el Registro de la Propiedad.

El inmueble figura como «casa-hotel», denominación urbanística con la que fue inscrito en su momento y que supone un tipo de vivienda unifamiliar de cierta envergadura y que suele asociarse al concepto de «palacete». En este caso, la vivienda «consta de tres plantas: planta baja, planta alta o primera, y planta bajo cubierta, distribuidas de la siguiente manera: planta baja con garaje, dos dormitorios y un servicio, y otras dependencias». «La planta alta está distribuida en salón-comedor, cocina, tres dormitorios, baño y terraza, y otras dependencias; y la planta bajo cubierta o segunda planta consta de diversas habitaciones o dependencias», señala la información registral.

El casoplón ocupa una superficie construida en total de 675 metros cuadrados aproximadamente. Corresponden a la planta baja 316 m2, y a la planta alta o primera, una superficie de 341 m2. La última planta bajo cubierta o planta segunda cuenta con una superficie de 18 m2. El resto de la superficie de la parcela sobre la que se encuentra enclavada se destina a jardín y patio.

Exterior del casoplón de Juan Manuel Serrano, ex presidente de Correos.

Esta vivienda se encuentra en una zona residencial exclusiva y consolidada del oeste de la Comunidad de Madrid, caracterizada por un entorno tranquilo y rodeado de naturaleza, destacando principalmente por sus chalets independientes y sus parcelas de gran tamaño. Según distintas plataformas inmobiliarias y teniendo en cuenta el precio de mercado del metro cuadrado en dicha zona, este casoplón tendría un valor de venta de alrededor de dos millones de euros.

Sueldo de 207.000 €

Serrano compró esta vivienda, de la que es titular al cien por cien, en marzo de 2023, es decir, nueve meses antes de que dejara la Presidencia de Correos y cuando llevaba más de cuatro años y medio en dicho cargo, que ocupó desde julio de 2018. Y es que, pese a ser el jefe de Gabinete de Sánchez cuando el secretario general del PSOE estaba en la oposición, el hoy jefe del Ejecutivo apostó por Iván Redondo para dicho puesto al llegar a la Moncloa. Aquel año de 2023, Serrano cobró 207.000 euros como presidente de la empresa postal estatal.

Se da la circunstancia de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a Juanma Serrano, pareja de Isaura Leal, secretaria segunda de la Mesa del Congreso de los Diputados desde agosto de 2023, y a Leire Díez, la ex fontanera socialista, en la primera reunión clave de las cloacas del PSOE para blindar a Pedro Sánchez y desactivar las investigaciones policiales y judiciales que se seguían contra su partido, su Gobierno y su entorno familiar más cercano, esto es, su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez.

La diputada Isaura Leal fue una de las valedoras de Leire Díez en el partido, junto a la hoy presidenta del PSOE, la ex ministra Cristina Narbona, citada como testigo por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para explicar sus contactos con la ex fontanera sobre la guerra sucia de los socialistas.

Otra imagen del chaletazo de tres plantas de Serrano, presente en la reunión clave de las cloacas.

«La reunión celebrada el 26.04.2024 y que se considera el punto de inflexión en la actividad investigada tuvo lugar en la sede de la calle Ferraz», señala la UCO, que también reconoce más encuentros, donde la mayor parte tuvieron «por objetivo la aparente dación de cuentas efectuada por Leire Díez a Santos Cerdán», entonces persona de la máxima confianza de Sánchez y ahora en libertad provisional tras su paso por la cárcel de Soto del Real (Madrid). No obstante, la trama ya venía operando con anterioridad, aunque en un menor grado de intensidad.

Los otros participantes en aquella reunión fueron, además de Serrano, Leire y el propio Cerdán, que era secretario de Organización del PSOE, su adjunto, Juanfran Serrano; el empresario Javier Pérez Dolset; Antonio Hernando, entonces director adjunto del gabinete de Sánchez en Moncloa; y también Ion Antolín, que era director de Comunicación del PSOE en ese momento.