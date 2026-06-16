El ex jefe de gabinete de Sánchez que montó la cloaca se hizo otro chalet de casi 400 m² en Badajoz cuando presidía Correos

Juan Manuel Serrano, el que fuera jefe de Gabinete de Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición, señalado en el caso de las cloacas del PSOE, no sólo se compró un casoplón valorado en 2 millones en un municipio del oeste de Madrid, como reveló OKDIARIO en exclusiva el pasado sábado. Coincidiendo también con su mandato al frente de la empresa pública estatal Correos (2018-2023), donde dejó significativas pérdidas, Serrano escrituró un chalet de casi 400 metros cuadrados en una parcela de 845 de superficie en una localidad ubicada entre Mérida y Badajoz.

Según información obrante en el Registro de la Propiedad, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, esta vivienda fue escriturada por Serrano el 22 de enero de 2021, es decir, cuando llevaba ya dos años y medio siendo presidente de Correos, cargo al que accedió en julio de 2018 y que ostentó hasta diciembre de 2023.

Pese a ser el jefe de Gabinete de Sánchez cuando el secretario general del PSOE estaba en la oposición, el hoy jefe del Ejecutivo apostó por el consultor Iván Redondo para dicho puesto al llegar a la Moncloa. De este modo, Serrano fue colocado en la presidencia de la empresa pública postal como premio de consolación. Su sueldo anual como alto cargo del Gobierno llegó a ser de 207.000 euros en 2023.

Serrano, cuya pareja es la secretaria segunda del Congreso de los Diputados también citada en las agendas de la cloaca, Isaura Leal, posee el cien por cien del pleno dominio de esta vivienda por «título de agrupación». Este concepto hace referencia a la agrupación de fincas, que supone unir dos o más fincas registrales independientes en una sola.

En este caso, el citado inmueble escriturado consta de una superficie de suelo de 845 metros cuadrados y una superficie construida de 386,42 m2. La vivienda cuenta con piscina y un amplio patio. Al tratarse de una obra nueva, finalizada en 2019, las plataformas inmobiliarias consultadas apuntan a un precio de mercado actual cercano al medio millón de euros.

Asimismo, la información registral en poder de este periódico da cuenta de la existencia de una «autopromoción de vivienda» y revela que las obras acabaron en octubre de 2019. Si bien tales obras finalizaron en dicha fecha, la agrupación de fincas se escrituró en enero de 2021, mientras que el propietario Serrano firmó una hipoteca en marzo de 2021 con la Caja de Crédito de los Ingenieros, S.C.C. por importe de 181.600 euros a pagar en 23 años.

Esta entidad bancaria, conocida también como Caixa d’Enginyers, en catalán, es la misma que concedió una hipoteca de 540.000 euros a 30 años a los ex líderes de Podemos Pablo Iglesias e Irene Montero para la adquisición de su casoplón en Galapagar (Madrid).

De igual modo, la Caja de Ingenieros habilitó un cheque de 150.000 euros con que la defensa de la ex presidenta del Parlamento de Cataluña Carme Forcadell depositó la fianza para eludir la prisión. La propia Asamblea Nacional Catalana (ANC), brazo civil del separatismo, se encargó de difundir el cheque a través de las redes sociales.

Esta propiedad de Serrano se suma así al casoplón, desvelado por OKDIARIO el pasado sábado, que posee en el oeste del área metropolitana de Madrid. Este otro chaletazo con una superficie de 1.154 metros cuadrados y 675 construidos fue adquirido el 13 de marzo de 2023, según consta como fecha de escritura de la compraventa en el Registro de la Propiedad. En marzo de 2023, faltaban todavía nueve meses para que Serrano dejara la presidencia de Correos, cargo público en el que llevaba más de cuatro años y medio.

Primera reunión clave

Se da la circunstancia de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a Juan Manuel Serrano y a Leire Díez, la ex fontanera socialista, en la primera reunión clave de las cloacas del PSOE para blindar a Pedro Sánchez y desactivar las investigaciones policiales y judiciales que se seguían contra su partido, su Gobierno y su entorno familiar más cercano, esto es, su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez.

Por su parte, la diputada Isaura Leal fue una de las valedoras de Leire Díez, que fue enchufada por Serrano en Correos. En una de las agendas de la ex fontanera intervenidas por la UCO, aparece el nombre de Isaura Leal, ex presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, como nexo con la Fiscalía General del Estado que dirigía la ex ministra Dolores Delgado.

Entretanto, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, anunció este lunes la adopción de algunas medidas internas frente a la corrupción, como la expulsión directa por consumo de prostitución o la obligación de que los miembros de la Ejecutiva Federal presenten una declaración de bienes al inicio y final de su mandato, así como las variaciones producidas anualmente en su patrimonio.