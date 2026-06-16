Como en el viejo cuplé La chica de diecisiete, habría que preguntarse de dónde sacó tanto Juan Manuel Serrano, el que fuera jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y luego director general de Correos, para lanzarse a comprar chalés como si no hubiera mañana. OKDIARIO ya desveló que se compró un chalet de generosas dimensiones valorado en 2 millones en un municipio del oeste de Madrid, pero es que poco antes se construyó otro en una localidad de Badajoz. En este caso, el citado inmueble escriturado consta de una superficie de suelo de 845 metros cuadrados, de una superficie construida de 386,42 metros cuadrados y de una superficie útil de 326,77. Esta propiedad, de la que Serrano es titular al cien por cien a «título de agrupación» -un concepto que hace referencia a la agrupación de dos fincas registrales en una-, se adquirió bajo la denominación de «autopromoción».

Nada hay que objetar al hecho de que Juan Manuel Serrano o cualquiera compre tantos inmuebles como quiera y pueda, pero cuando el adquiriente juega un papel no menor en una presunta trama criminal orientada a boicotear las investigaciones relativas a la corrupción socialista y a la de la familia del presidente del Gobierno, la situación cambia, más aún cuando la pareja de Serrano es la diputada socialista Isaura Leal, que también aparece señalada en el sumario de las cloacas socialistas.

Y si tenemos en cuenta que la trama no sólo se dedicaba a conspirar contra personas e instituciones clave del Estado de Derecho, sino que también se lucraba de mordidas vinculadas a las ayudas públicas a empresas, habrá que convenir que la compra de dos chaletazos adquiere una dimensión distinta. Y vaya por delante que no prejuzgamos, sino que simplemente damos cuenta de que la que fue mano derecha de Sánchez se compraba los chalés a pares. Así que volvemos al cuplé del principio: Serrano, «¿de dónde sacas pa’tanto como destacas?