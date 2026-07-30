Ceuta: la culpa es de Sánchez

El primer responsable de lo que ha ocurrido en Ceuta es Pedro Sánchez. La regularización ha tenido un brutal efecto llamada. Tan grande que, a la hora de escribir estas líneas -a media mañana- en TVE y La Sexta seguían con el ático de Ayuso. O sea, que es mejor mirar hacia otro lado.

Los hechos confirman lo que ya sabíamos: que España es un coladero. Incapaz no sólo de controlar sus fronteras exteriores -las de Ceuta y Melilla son las más expuestas- o sus aguas territoriales sino también sus puertos y aeropuertos. En materia de inmigración somos un queso gruyère. Y es extensible a la UE.

Tampoco se expulsa a nadie. La prueba es -como informaba OKDIARIO hace dos días- el argelino con 18 detenciones que dejó en coma a un vecino de Valencia. O al autor de la muerte del sacristán de Algeciras en enero de 2023, que también tenía orden de expulsión. En este caso, la Audiencia Nacional lo eximió de cualquier responsabilidad penal al considerar que había tenido un «brote psicótico». Incluso ordenó su internamiento en un centro psiquiátrico. O sea que, además, le pagamos el manicomio.

El segundo responsable es el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Es un misterio saber cómo ha conseguido llegar a un puesto de responsabilidad -al fin y al cabo es un cargo de confianza- sino ni siquiera a juez. Los mismos que se apresuraron a declarar su confianza ante los incendios de Madrid -tras desmentir al delegado del Gobierno en unas horas- fueron los que evitaron declararla por la DANA y se han visto ahora desbordados por una invasión pacífica de Ceuta.

En tercer lugar, los jueces del Supremo. A pesar de la buena imagen que hay de ellos tras el juicio del procés y los reparos puestos al juicio de amnistía. Lo que está pasando es también responsabilidad suya porque el alto tribunal sentenció recientemente contra las expulsiones en caliente. Al menos en el mar. Pero si no son en caliente, ¿cuándo? Ya entiendo que son muy garantistas, pero una persona que entra de manera ilegal en un país no debería tener derechos salvo la de su expulsión inmediata. Estoy convencido que ninguna de sus señorías vive en un barrio con mucha inmigración y los correspondientes problemas de civismo y seguridad que ello conlleva. Por no mencionar otros peores

Y, en cuarta posición, el rey garantista. Recuerdo aquella leyenda urbana de que nada se mueve en el país vecino sin que Mohamed VI lo sepa. Si las fuerzas policiales marroquíes no hubieran querido, no entra nadie en Ceuta.

Lo de la Casa Real marroquí es otro misterio digno de estudio: controla más del 40% de la economía del país, nadie lo sabe con certeza. El propio monarca cuenta con casi una decena de palacios y residencias en Rabat, Fez, Marrakech y Meknés, Tetuán, Tánger, Casablanca y Agadir. Sin olvidar el castillo cerca de París en una finca de 70 hectáreas y la vivienda de lujo en la misma capital francesa, cerca de la Torre Eiffel. Todo ello mientras muchos de sus ciudadanos tienen que irse al extranjero para ganarse la vida.

Pero estoy seguro que en un día no muy lejano, como con las joyas de Zapatero, nos enteraremos finalmente si le pincharon el móvil. Sánchez se ha labrado dos enemigos poderosos con sus posiciones pro Hamás: Estados Unidos e Israel. Ninguno de los dos perdona. Especialmente el segundo.

Ya puestos, tampoco entiendo por qué España tiene que estar siempre a la defensiva con Rabat. Se cedió en la soberanía del Sáhara sin pasar siquiera por el Congreso. Y es cierto que tenemos varios contenciosos: Ceuta, Melilla, Canarias, la pesca… Pero hemos acogido generosamente más de un millón de marroquíes, muchos de ellos por cierto en Cataluña. Sólo eso tendría que ser motivo suficiente para que no tengamos que pasar, una vez más, por una invasión pacífica. Supongo que se han dado cuenta de que todos son jóvenes. No hay mujeres. Y además, en edad militar.