Es como poner al lobo a cuidar de las ovejas

El movimiento no es, precisamente, menor: el Gobierno se ha garantizado un control inédito del sistema español de prevención del blanqueo de capitales a través de la creación de la nueva Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi), integrada dentro del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y que coloca bajo la órbita directa del Ministerio de Economía las principales funciones de inteligencia financiera, supervisión e inspección que hasta ahora se ejercían con la participación del Banco de España.

En plena investigación de distintos casos de corrupción que afectan al PSOE, y con el escándalo Plus Ultra en total ebullición, el Ejecutivo tomará por completo el control del circuito por el que pasa la información financiera más sensible, una documentación clave para las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Sin el contrapeso del Banco de España, el Gobierno de Pedro Sánchez dispondrá de total autonomía para condicionar qué información se considera relevante, retrasar determinados expedientes o conocer de antemano investigaciones especialmente delicadas.

La excusa es que la reforma responde a la adaptación de España al nuevo paquete europeo contra el blanqueo de capitales aprobado en 2024, pero la medida supone que Economía controlará el servicio de blanqueo de capitales y que se pondrá fin a la independencia institucional que hasta ahora existía en el análisis de operaciones financieras susceptibles de constituir delitos de blanqueo.

Dicho de otro modo, Policía y Guardia Civil, encargadas de seguir el rastro del dinero, tendrán que operar en un modelo mucho menos transparente. No hay que ser muy sagaz para concluir que la reforma responde a lo que responde: a la necesidad del partido del Gobierno de controlar, en la parte que le toca, las investigaciones de los casos de corrupción que tienen al PSOE como protagonista indiscutible. O sea, como poner al lobo a cuidar de las ovejas.