Piti: «Hay que preguntarle al que lo maneja dónde está todo el dinero que tiene el Rayo»

Las espadas continúan en todo lo alto entre la Comunidad de Madrid y el Rayo Vallecano por la prohibición al club franjirrojo de poder disputar sus partidos en el estadio, al no ser capaz de cumplir con los mínimos exigibles de salubridad. Una situación sobre la que clama al cielo el ex capitán rayista, Francisco Medina, más conocido como Piti, quien militó durante ocho temporadas en el equipo de la Franja.

El exjugador atiende a este periódico para analizar cómo es posible que, tan solo unos meses después de llegar a una final europea, el club se vea sumido en este oscuro pozo. Una situación que, tal y como nos comenta el jugador, «no es nada nuevo… es la misma mierda que cuando yo jugaba». Una dejadez en el estadio que «ya venía de la etapa de la anterior presidencia de los Ruiz Mateos, donde ya pedíamos que se pusiese un vestuario en condiciones». Ahora la solución es mucho más complicada, algo evitable si «todas las partes se hubiesen puesto de acuerdo hace muchos años», aclara Piti.

Por qué el Rayo Vallecano no ha renovado el estadio de Vallecas

El Rayo Vallecano ingresó la temporada pasada una cantidad cercana a los 20 millones de euros por alcanzar la final de la Conference League. Un dinero al que hay que sumar las importantes ventas de varios jugadores importantes como Fran Beltrán o Alberto Moreno, y que parece no invertirse. «Hay que preguntarle al que lo controla que a ver dónde está ese dinero», exige el ex capitán rayista. Un dinero que no se ha invertido ni en mejorar el estadio, el resto de las instalaciones de la entidad o en potenciar el resto de equipos como el femenino o el filial.

«El Rayo Vallecano es uno de los clubes que más dinero tiene ahora en primera división. Si hablamos de los últimos años, yo creo que es uno de los equipos que más dinero tiene», asegura Piti. Una situación que «a quienes afecta más es a los jugadores y a los rayistas», jugadores con los que el ex capitán ha podido hablar, aunque ha preferido «guardar la opinión del vestuario para mí», sin dar declaración sobre cuál es la perspectiva de los jugadores.

El estadio de Vallecas está en una situación límite

Durante esta temporada, varios clubes que visitaron el estadio clamaron contra la deplorable situación de las infraestructuras, donde algunos jugadores debían incluso compartir toallas o no poder ducharse con agua caliente. Esto, nos aclara Piti, lleva pasando «desde que yo jugaba… cuando íbamos al vestuario, teníamos que llenar el jacuzzi con cubos de agua caliente para poder ducharnos», asegura el ex jugador rayista.

Para él, la culpa recae en que «ambos han estado jugando a ver quién la tiene más larga, si Raúl Martín Presa o la Comunidad de Madrid». Una situación que no hace más que perjudicar «a los que verdaderamente aman al Rayo Vallecano», y que obliga al conjunto rayista a desplazarse de su estadio durante un tiempo indeterminado.

Dónde va a jugar el Rayo Vallecano en La Liga

Ahora la situación ha llegado al extremo con el ayuntamiento clausurando el estadio a menos de dos semanas de que dé comienzo la competición liguera. El jugar fuera de su feudo y sin toda su gente va a suponer una gran carga para los futbolistas y «al final, el que el Rayo Vallecano vaya a jugar fuera de Vallecas, ya sea en Butarque o sea en Valdebebas, va a tener consecuencias», señala Piti, quien mostraba su enfado ante esta situación, afirmando que «los jugadores somos los primeros que queremos que esto se solucione, y que el Rayo pueda tener unas instalaciones a la altura que se merece».

La solución que propone la dirección del club pasa por que la Comunidad le conceda un terreno donde poder hacer un nuevo estadio. Las primeras hipótesis apuntan hacia la zona de Puente de Vallecas como la elegida por el club. Una alternativa que ha generado malestar entre los aficionados, y Piti le pone voz a la pregunta que todo el mundo se hace: «¿Por qué hay que sacar al Rayo de Vallecas?».

Una situación que ha llegado al extremo, con el ex capitán pidiendo a la afición que «sigan en la pelea, que al final ellos son los que más lo sufren» y asegura que «todos los jugadores y exjugadores que hemos jugado ahí estamos con ellos al 100% y que hay que otra vez tragar saliva e intentar mirar por el equipo», concluye la leyenda del equipo vallecano.