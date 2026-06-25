El ‘plan Vallecas’ es insuficiente para el Rayo: quiere construir un estadio para 30.000 espectadores

La Comunidad de Madrid reveló el miércoles el proyecto de remodelación del estadio de Vallecas. Una idea de lo más innovadora para un estadio decrépito y en el que pretenden ejecutar una obra cifrada en 60 millones de euros para que esté listo antes del Mundial de 2030. Pasará de los 14.700 espectadores actuales a tener 18.500. Una reforma de lo más profunda, que cambiará la cara por completo al actual estadio, pasando a contar con graderías en los dos fondos. Sin embargo, sigue siendo insuficiente para un Rayo Vallecano que tiene claro por dónde pasa su futuro.

Para llevar a cabo el plan, la Comunidad busca un inversor. Dan prioridad al Rayo, lógicamente, puesto que es el inquilino que tiene adjudicada la explotación del estadio hasta 2039. No se valora que la concesión llegue a su fin antes, salvo que sea el club el que decida marcharse. Es decir, las instalaciones, ya reformadas, estarían a disposición de la entidad vallecana hasta, mínimo, esa fecha a cambio del canon estipulado.

El proyecto pasa por cambiarle por completo la cara al estadio de Vallecas. Fuentes del Gobierno regional afirman que lo ideal sería contar con la colaboración del Rayo para afrontar la obra, haciéndose cargo de la mayor parte del desembolso. En caso de que no sea así, como parece a día de hoy, buscarían un inversor externo antes de, en un último caso, ser ellos quienes costeen la reforma.

El objetivo de la Comunidad, que acometerá la remodelación del estadio de Vallecas independientemente de la voluntad del club, es que el plan quede cerrado antes de finalizar la legislatura. Es decir, antes de mayo de 2027. De esta forma, podrán asegurarse de que se ejecuta por completo antes del Mundial 2030, dado que la duración estimada es de 24 meses. Pretenden que las instalaciones puedan ser utilizadas por cualquiera de las selecciones clasificadas para un campeonato donde Madrid contará con dos sedes que acogerán partidos: el Santiago Bernabéu y el Metropolitano.

El Rayo quiere construirse un estadio en Vallecas

El proyecto no convence al Rayo Vallecano. El club necesita un estadio más grande al planeado por la Comunidad de Madrid. Tienen claro que su crecimiento pasa por un recinto capaz de acoger a 30.000 espectadores y que, para ello, necesitan un terreno más grande que el actual, en el que se ubica el Estadio de Vallecas. El deseo no es otro que un nuevo estadio en el mismo distrito, en Puente de Vallecas. El club tiene varios terrenos seleccionados para su ubicación desde hace tiempo, pero a día de hoy esa opción se encuentra en un cajón aparcada, puesto que desde el Gobierno de la región dan prioridad a la reforma del viejo estadio vallecano, que es de titularidad pública.

El Rayo considera que esa opción es la única viable para que el club pueda seguir compitiendo de tú a tú en Primera División. «Queremos ingresar más, para poder competir y poder llegar a otra final», apuntan. De ahí que no se conformen con un estadio de 18.500 espectadores como el que ejecutará la Comunidad de Madrid.

En la actualidad, el estadio cuenta con un aforo de 14.700 espectadores que registra lleno en prácticamente la totalidad de los partidos desde hace años. El club vive el mejor momento de su historia y la masa social no para de crecer. De hecho, han demostrado que en la actualidad tienen capacidad para mover a más de 25.000 aficionados. Prueba de ello es que 12.000 acudieron a Alemania a la final de la Conference League y, pese a ello, llenaron el estadio para ver el partido ante el Crystal Palace en pantallas gigantes.

De ahí que la ambición de la entidad franjirroja no sea otra que construir un estadio de 30.000 espectadores y que pueda ser «ampliable a 50.000». El Rayo cuenta con una masa social potencial que no para de subir, debido a la expansión demográfica que ha experimentado Villa de Vallecas en los últimos años. Esta idea contrasta con la de un estadio ubicado sobre un terreno en el que las posibilidades están claramente limitadas, a pesar de la profunda remodelación que ofrece la Comunidad.