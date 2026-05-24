Vallecas se prepara para la fiesta del Rayo: habrá pantallas gigantes en el estadio para seguir la final de la Conference League

El Rayo Vallecano prepara su fiesta para la final de la Conference League. Sólo llegar a ella ya es un acontecimiento histórico para este club madrileño y, para celebrarlo, instalará pantallas gigantes en el estadio de Vallecas. Se espera que haya unos 12.000 aficionados del conjunto franjirrojo en Leipzig, pero los que no puedan asistir al encuentro ante el Crystal Palace podrán seguirlo en directo en el estadio. El club pondrá entradas a la venta a un precion de cinco euros.

La iniciativa, como bien ha señalado el Rayo Vallecano, será una colaboración público-privada con la Comunidad de Madrid, propietaria del estadio de Vallecas. Destaca la entidad presidida por Raúl Martín Presa que esta entrada no está incluida en el abono, por lo que los abonados también deberán adquirir sus localidades a ese precio de cinco euros, en las taquillas del estadio a partir del lunes 25 de mayo.

La final de la Conference será una cita histórica para este centenario y humilde club de nuestro fútbol, un Rayo que jugará su primera final europea y la primera también en la élite, puesto que hasta la fecha sólo habían disputado promociones de ascenso y de permanencia. Ahora, el equipo de Vallecas sueña con regalarle a su afición un título, en la que es su segunda participación continental en los 102 años de vida de la entidad. 25 años después de jugar la Copa de la UEFA, pueden ganar esta Conference.

Leipzig será el escenario donde los vallecanos se enfrentarán al Crystal Palace, en busca de su primer título europeo. El miércoles 27 de mayo, a las 21:00 horas, el Rayo contará con más de 10.000 seguidores en las gradas del Red Bull Arena y, también, con una masa importante de aficionados que empujarán desde el estadio de Vallecas en busca de esa Conference League que empezó como una ilusión pero que puede acabar en realidad.

Comunicado del Rayo Vallecano

El próximo miércoles a las 21:00 horas, Rayo Vallecano de Madrid disputará frente al Crystal Palace su primera final europea, convirtiéndose en el único representante español presente en competición continental; partido que, sea cual sea el resultado, entrará en los anales de la historia del deporte por la excepcionalidad y grandiosidad de ver a un equipo de la humildad como Rayo Vallecano de Madrid disputando una final europea.

Por este motivo Rayo Vallecano de Madrid en colaboración con la Comunidad de Madrid, en una iniciativa público-privada y debido al sentimiento de tener detrás a casi 50 millones de españoles y la importancia que este hecho supone para la región de Madrid, se colocarán pantallas en el Estadio de Vallecas.

El club ofrecerá las entradas a 5 euros para el público general que quiera vivir este gran momento en el campo. Esta entrada NO está incluida en el abono. La venta se realizará de forma progresiva y sectorizada, en función de la demanda y de criterios de seguridad y control de aforo.

Para ello, se han establecido horarios especiales de taquilla: lunes 25 de mayo de 15:00 h a 21:00 h, el martes 26 de mayo de 11:00 h a 21:00 h y el miércoles 27 de mayo desde las 11:00 h hasta inicio del partido.

Rayo Vallecano de Madrid quiere agradecer a la Comunidad de Madrid su colaboración para que se lleve a cabo este evento, entendiendo que no solo supone un momento histórico para el Rayo Vallecano, si no para toda la Comunidad de Madrid y el deporte español.