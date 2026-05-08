Del infierno al cielo en cinco años: el ‘Euro Rayo’ jugará la primera final en sus 102 años de historia

El Rayo Vallecano jugará por primera vez una final en sus 102 años de historia. Acostumbrado a pelear por la permanencia y, cuando no la consigue, se ve obligado a regresar a la máxima categoría para sobrevivir. Nada hacía pensar que este equipo, en la que ha sido su segunda participación en competición europea, podía alcanzar la final de Leipzig. O quizás sí, pero era muy complicado. Más si se tiene en cuenta que hace cinco años estaban en Segunda División.

La Conference League no cuenta con gigantes, pero sí con clubes con un poderío económico que es superior al de los franjirrojos. Sin ir más lejos, detrás del Racing de Estrasburgo se encuentra BlueCo, propietario también del Chelsea. En la final se medirán al Crystal Palace, que también le supera ampliamente, por el simple hecho de jugar en la Premier League, dada la diferencia de ingresos entre la liga española y la inglesa.

Lo cierto es que el Rayo tenía una oportunidad histórica. A saber cuándo se iban a ver en otra. La única vez en la que habían jugado en Europa fue hace 25 años, en la Copa de la UEFA, y tras ello llegaron años muy complicados para una entidad que rozó la desaparición. Pasaron de pasearse por el continente a jugar en Segunda B en sólo tres temporadas y allí se quedaron cuatro años. Hasta que volvieron a la élite.

De ahí, llegaron tres ascensos a Primera. El último, hace cinco años. Lo hizo de la mano de Andoni Iraola, que contaba con Iñigo Pérez en su cuerpo técnico. Ahora, éste es el técnico que ha llevado al equipo vallecano a lo más alto de su historia. Terminaron la pasada temporada en octava posición y se clasificaron para una Conference en la que han terminado llegando a la final. Queda un partido, en el que el Rayito podrá conseguir su primer título.

La consagración del ‘Euro Rayo’

El Rayo Vallecano peleará por su primer título europeo, la Conference. El sueño de toda una vida para el club humilde por excelencia de nuestro fútbol, el del barrio de Vallecas, el Rayito, que toca el cielo tras imponerse por la mínima al Racing de Estrasburgo. Su última parada estaba en Alsacia, donde defendía el 1-0 a su favor de la ida y donde no especuló. Quiso más, tuvo más y perdonó. Suficiente para llegar a la mayor cota de su historia… de momento.

Sólo queda un paso. El próximo 27 de mayo, en Leipzig, el Rayo se medirá al Crystal Palace. Lo hará con los deberes hechos en Liga, tras sumar ya 42 puntos que prácticamente garantizan su permanencia un año más y, en caso de ganar la competición, se ganarán además jugar un año más en competición continental. Vallecas espera la Conference.