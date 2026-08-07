Las sucesivas olas de calor adelantan el inicio de la vendimia en Mallorca

La pasión por la tierra y la tradición vitivinícola vuelven a encontrarse en Mallorca. Este jueves, a las 3:00 de la madrugada, Bodegas José L. Ferrer ha iniciado la recolección de la cosecha 2026, un hito especialmente significativo al tratarse de su vendimia número 95.

El arranque de los trabajos se ha anticipado debido a las altas temperaturas registradas en las últimas semanas y a la previsión meteorológica de una nueva ola de calor durante los próximos 15 días. Iniciar la labor en horario nocturno permite trabajar con temperaturas más suaves, protegiendo el fruto y garantizando la máxima conservación de sus aromas y cualidades naturales.

Los primeros trabajos en el viñedo han comenzado con la variedad Chardonnay. En las próximas jornadas, la actividad se centrará en las variedades autóctonas, de mayoritaria presencia en la finca y auténtica columna vertebral de la personalidad de la bodega.

Sanidad impecable y alto rendimiento cualitativo

En el aspecto vitícola, la uva destaca por un estado sanitario excepcional. Aunque las estimaciones prevén una cosecha menor en volumen de kilogramos, las expectativas enológicas son altas: el fruto recolectado muestra un equilibrio y una concentración que prometen vinos de gran elegancia y nivel cualitativo.

Con casi un siglo de trayectoria, el equipo y la familia de Bodegas José L. Ferrer afronta esta nueva campaña revalidando su compromiso con la calidad, el cuidado del territorio y la elaboración de vinos con sello propio.

La bodega no esconde que las altas temperaturas son las que han provocado este adelanto histórico en el inicio de la vendimia. No hace mucho tiempo, ésta se iniciaba en el mes de septiembre. En los últimos años ya se vendimiaba en los viñedos durante el mes de agosto. Empezar a recolectar a principios del octavo mes del año supone un récord en esta práctica que, a la vista de la evolución del clima, también será habitual en los años sucesivos.