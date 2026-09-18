¿Cuánto sabes sobre Andy y Lucas? Descúbrelo con este test

Lucas González, ex componente del dúo Andy y Lucas, ha reaparecido este 18 de septiembre en ‘¡De viernes!’ (Telecinco) para mostrar su nueva nariz tras someterse a una operación de cirugía estética. El cantante, junto al que fue su compañero durante años, forma parte de la cultura musical de nuestro país. ¿Eres fan de Andy y Lucas? Demuéstralo contestando correctamente a estas 10 preguntas.